Το ηλεκτρικό SC-01 που θυμίζει Stratos έρχεται στην Ευρώπη

Με νοσταλγική εμφάνιση και 435 ίππους που του χαρίζουν εκρηκτικές επιδόσεις, αυτό το σπορ μοντέλο της Xiaomi ετοιμάζεται να προσγειωθεί στην Ευρώπη.

Ένα ακόμα κινεζικό μοντέλο ετοιμάζεται να έρθει στην Ευρώπη, με τη διαφορά ότι αυτό ξεχωρίζει έντονα από πολλές προτάσεις του ανταγωνισμού, τόσο λόγω εμφάνισης, που παραπέμπει στην εμβληματική Lancia Stratos, όσο και λόγω των επιδόσεων που είναι εκρηκτικές.

Το SC-01 είναι ένα μοντέλο υπό τη σκέπη της Xiaomi, αλλά στο πλαίσιο του εμπορικού ταξιδιού του στην Ευρώπη θα κατασκευάζεται στην Ιταλία και όχι στην Κίνα. Η παραγωγή του θα είναι περιορισμένη στα 1.000 αυτοκίνητα.

Το σπορ μοντέλο εφοδιάζεται με δύο ηλεκτροκινητήρες που στέλνουν τη μετάδοση και στους τέσσερις τροχούς. Αποδίδει 435 ίππους και επιταχύνει από 0 έως 100 χλμ./ώρα σε μόλις 2,9 δευτερόλεπτα.

Η εταιρεία η οποία το σχεδίασε είναι μια μικρή JMEV της Jiangling, έχοντας όμως την υποστήριξη της Xiaomi. Αισθητικά το SC-01 είναι ένα σύγχρονο μοντέλο αλλά με νοσταλγική προσέγγιση που το καθιστά πιο… ποθητό.

Διακρίνεται για τις compact διαστάσεις του, με μήκος 4.106 χλστ., που συνοδεύονται μάλιστα από εξαιρετικά -για ηλεκτρικό μοντέλο- χαμηλό βάρος, με το δείκτη της ζυγαριάς να σταματάει στα μόλις 1.365 κιλά.

Η μπαταρία από την οποία παίρνει ενέργεια έχει χωρητικότητα 60 kWh, που επιτρέπει στο αυτοκίνητο να καλύψει με μια πλήρη φόρτιση 500 χιλιόμετρα, σύμφωνα με την εταιρεία και τον πιο αισιόδοξο κύκλο μέτρησης CLTC των Κινέζων. Είναι βέβαιο ότι στον WLTP θα είναι λιγότερα αυτά τα χιλιόμετρα και ακόμα λιγότερα αν πιεστεί (όπως σε όλα εξάλλου).

Το εσωτερικό είναι λιτό, ακολουθώντας τον σπορ χαρακτήρα του μοντέλου και χωρίς υπερβολές ή για την ακρίβεια ούτε τα βασικά που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στα νέας γενιάς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, όπως για παράδειγμα η μεγάλη οθόνη στο κέντρο του ταμπλό. Εκεί υπάρχουν μόνο τα χειριστήρια του κλιματισμού, με την οθόνη του πίνακα οργάνων να είναι η μόνη που ξεχωρίζει.

Η τιμή του σύμφωνα με τα κινεζικά Μέσα αναμένεται να είναι σημαντικά πιο υψηλή από αυτή που διατίθεται στην Κίνα. Πιο συγκεκριμένα η βασική τιμή του στην Κίνα είναι 300.000 γουάν, ενώ στην Ευρώπη θα διατίθεται έναντι 500.000 γουάν, που αντιστοιχούν σε 61.000 ευρώ.