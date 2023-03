Έρχεται το ηλεκτρικό VW ID.2 των 22.000€

Με μια teaser ανάρτησή της στα social media, η VW έρχεται να προαναγγείλει με πλάγιο, θα έλεγε κανείς, τρόπο την παρουσίαση του πολυαναμενόμενου μικρού EV της. Που όπως όλα δείχνουν θα είναι το νέο ID.2, όπως διαφημίζει και το σλόγκαν «More 2 come 4 you» που συνοδεύει τη σχετική ανάρτηση της γερμανικής εταιρείας.

👁️ 🗨️ What makes a Volkswagen? More 2 come 4 you.

⏰ March 15th, 6:20pm CET

📍 LIVE on LinkedIn, YouTube and Twitter

#VWforthepeople pic.twitter.com/1Whl7KWXIf

— Volkswagen News (@volkswagen) March 9, 2023