To Jeep Avenger προβάλλεται στη μεγαλύτερη οθόνη της Ιταλίας

Το Jeep Avenger, «Aυτοκίνητο της Χρονιάς 2023», ξεκινά την πορεία του στην ευρωπαϊκή αγορά με μια ξεχωριστή προβολή στη μεγαλύτερη οθόνη της Ιταλίας και δεύτερη μεγαλύτερη της Ευρώπης.

Το Jeep Avenger, το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο στην ιστορία της εταιρείας, ξεκινά την πορεία του στην ευρωπαϊκή αγορά με την παρουσία του στη μεγαλύτερη οθόνη της Ιταλίας και 2ης μεγαλύτερης της Ευρώπης. Η εγκατάσταση The Corner που βρίσκεται στο Μιλάνο στην Piazza Sigmund Freud περιλαμβάνει μια εντυπωσιακή οθόνη LED συνολικής έκτασης 350 τ.μ. Τα εγκαίνια του πρώτου ψηφιακού ορόσημου της Ιταλίας πραγματοποιήθηκαν την Άνοιξη του 2022, με την οθόνη μήκους 55 μέτρων και ύψους 6 μέτρων να μπορεί να υποστηρίξει ακόμα και προβολές 3D. Η τεραστίων διαστάσεων οθόνη έρχεται σε αντίθεση με τις συμπαγές διαστάσεις του νέου Jeep Avenger, το οποίο με μήκος 4,08 μέτρα είναι το πιο ευέλικτο Jeep που κατασκευάστηκε ποτέ, ενώ παράλληλα χάρη στην καινοτόμα εκμετάλλευση των εσωτερικών χώρων μπορεί να φιλοξενήσει έως και 5 άτομα και 355 λίτρα αποσκευών.

Η πρόσφατη κατάκτηση του βραβείου Car Of The Year 2023 από το Avenger έδωσε την αφορμή η επικοινωνία του μοντέλου στην Ευρώπη να ξεκινήσει με την παρουσία σε αυτή την εντυπωσιακή εγκατάσταση, η οποία όπως και τo πρώτο αμιγώς μοντέλο της Jeep χαρακτηρίζεται από την τεχνολογία αιχμής. Μέσα σε 15 περίπου ημέρες, από τα μέσα Ιανουαρίου έως και τα τέλη του μήνα περισσότερα από 2,9 εκατ. άνθρωποι υπολογίζεται ότι θα έχουν δει την ψηφιακή και μεγαλύτερη από ποτέ εκδοχή του μοντέλου, ενώ την ίδια στιγμή οι παραγγελίες του αυτοκινήτου έχουν ανοίξει και τα πρώτα αυτοκίνητα αναμένεται να βρίσκονται στις εκθέσεις το 2ο τρίμηνο του έτους. Η προβολή του Avenger στο The Corner αξιοποιεί στο έπακρο τις δυνατότητες της οθόνης δίνοντας την αίσθηση ότι το μοντέλο είναι έτοιμο να ξεπηδήσει από τον ψηφιακό κόσμο στην κίνηση της Ιταλικής μεγαλούπολης.

Οι παραγγελίες έχουν ξεκινήσει και για την ελληνική αγορά, με το μοντέλο να είναι διαθέσιμο σε τέσσερις εκδόσεις και τιμές που ξεκινούν από τις 27.500 ευρώ με την επιδότηση του προγράμματος Κινούμαι Ηλεκτρικά, τιμή που περιλαμβάνει και 4ετή εργοστασιακή εγγύηση με ισχύ ως και 160.000 χλμ. (8ετής και 160.000 χλμ. για τη μπαταρία). Όλες οι εκδόσεις εφοδιάζονται με ένα νέο αμιγώς ηλεκτρικό σύστημα απόδοσης 156 ίππων που τροφοδοτείται από μπαταρία χωρητικότητας 54kWh που εξασφαλίζει αυτονομία 400χλμ. σε μικτές συνθήκες και άνω των 550χλμ. σε αστικές συνθήκες.