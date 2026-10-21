Tο κινεζικό SUV που έγινε το Νο1 στην Αγγλία – Στην Ελλάδα πωλείται από 30.900 ευρώ

Οι Κινέζοι αλλάζουν τις ισορροπίες σε όλη την Ευρώπη, κάνοντας ιστορικό ρεκόρ πωλήσεων. Στην Αγγλία ειδικά, ένα SUV κατάφερε να φτάσει ως την κορυφή.

Η δυναμική των κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών στην Ευρώπη αποκτά ολοένα μεγαλύτερες διαστάσεις, με τα brand από την Ασία να γίνονται όλο και πιο δημοφιλή. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, τον Σεπτέμβριο, οι Κινέζοι πέτυχαν ένα εντυπωσιακό ρεκόρ, επιτυγχάνοντας μερίδιο 14,6%, με 194.760 πωλήσεις.

Τα υβριδικά και τα PHEV κατέχουν τη μερίδια του λέοντος, με τον όμιλο Chery να αναδεικνύεται ο Νο1 σε ολόκληρη την Ευρώπη, κερδίζοντας τόσο την BYD, όσο και την MG.

Στην Αγγλία ειδικά, μία από τις μεγαλύτερες αγορές της Γηραιάς Ηπείρου, η Omoda&Jaecoo κατέγραψε τον Σεπτέμβριο περισσότερες από 22.000 πωλήσεις, αφήνοντας πίσω της παραδοσιακές ευρωπαϊκές και ιαπωνικές δυνάμεις.

Υβριδικό και plug-in hybrid

Όσον αφορά στα μοντέλα, το Jaecoo 7 αναδείχθηκε το δημοφιλέστερο αυτοκίνητο στη Βρετανία. Όπως ανακοίνωσε η Ένωση Κατασκευαστών και Εμπόρων Αυτοκινήτων (SMMT) της χώρας, το κινεζικό SUV επέλεξαν τον περασμένο μήνα 10.814 οδηγοί. Αυτή είναι η δεύτερη φορά μέσα στο 2026, που το κινεζικό όχημα βρίσκεται στην κορυφή των πωλήσεων.

Η επιτυχία του Jaecoo 7 συνοδεύτηκε από μια εξίσου εντυπωσιακή επίδοση για τις μάρκες Omoda&Jaecoo, εξασφαλίζοντας μερίδιο 6,37% στη βρετανική αγορά. Σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2025, οι ταξινομήσεις τους αυξήθηκαν κατά 106%, αποτυπώνοντας την ταχύτητα με την οποία διευρύνεται η παρουσία τους στη συγκεκριμένη αγορά.

Jaecoo 7

Το μεσαίο SUV, είναι διαθέσιμο ως υβριδικό στην έκδοση SHS-H με τους 224 ίππους και ως plug-in hybrid στην έκδοση SHS-P με ισχύ 279 ίππους. Στην πρώτη περίπτωση, η μέση κατανάλωση καυσίμου ανέρχεται στα 5,3 lt ανά 100 km και στη δεύτερη, με την μπαταρία των 18,3 kWh καίει περίπου το μισό εφόσον είναι φορτισμένο. Μπορεί να κινηθεί αμιγώς ηλεκτρικά για περισσότερα από 90 km και η συνολική αυτονομία αγγίζει τα 1.200 km.

Οι τιμές του Jaecoo 7 SHS-H ξεκινούν στην Αγγλία από 29.210 λίρες και του SHS-P από 35.170 λίρες. Φυσικά, το μοντέλο είναι διαθέσιμο και στη χώρα μας, από 30.900 ευρώ, έχοντας στον βασικό εξοπλισμό ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών, θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα, ατμοσφαιρικό φωτισμό, οθόνη αφής 13,2 ιντσών, ηχοσύστημα με 6 ηχεία, διζωνικό κλιματισμό, keyless entry, adaptive cruise control και μία πλήρη σουίτα συστημάτων ασφάλειας και υποβοήθησης του οδηγού.