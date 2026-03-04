Η Skoda για την επέτειο των 30 χρόνων της Octavia δημιούργησε μια ψηφοφορία για τους φίλους της που κλήθηκαν να αποφασίσουν το νέο χρώμα που θα έχει το μοντέλο.

Το Dragon Skin ήταν αυτό που κέρδισε στην ψηφοφορία του κοινού της Skoda και πλέον θα προστεθεί στην παλέτα χρωμάτων της νέου Octavia. Αναμφίβολα μια ιδιαίτερη σπάνια κίνηση και ασυνήθιστη για αυτοκινητοβιομηχανία, που έδωσε την ευκαιρία στους φίλους της να επιλέξουν ένα στοιχείο που θα έχει ένα μοντέλο της.

Πιο συγκεκριμένα το νέο αυτό χρώμα θα είναι διαθέσιμο στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου, με το αποτέλεσμα να προκύπτει μέσω ψηφοφορίας στα Instagram, Facebook και LinkedIn. Οι διαθέσιμες από την εταιρεία επιλογές ήταν τρεις Dragon Skin, Storm Blue και Tangerine Orange, με τους φίλους της Skoda να επιλέγουν την πρώτη η οποία θα είναι διαθέσιμη για παραγγελία έναντι 855 λιρών Αγγλίας.

Όπως φαίνεται από το αποτέλεσμα, το κοινό της Μεγάλης Βρετανίας είναι ιδιαίτερα τολμηρό, αφού δεν δίστασε να αναδείξει ως αγαπημένο χρώμα για την Octavia, αυτό το κίτρινο – χρυσαφί. Αυτό το χρώμα πλέον θα είναι διαθέσιμο σε όλες τις εκδόσεις Octavia, hatchback και station wagon της vRS, αλλά και σε 130 αυτοκίνητα της έκδοσης Sportline, που θα ακολουθήσει λίγο αργότερα μέσα στη χρονιά.

Τα στοιχεία πωλήσεων στη Μεγάλη Βρετανία δείχνουν ότι το αγοραστικό κοινό επέλεξε το 2023 το μπλε χρώμα σε ποσοστό 30% του συνόλου, ενώ πιο πίσω με 26% ακολούθησε το γκρι, με το μαύρο να αφορά το 17% και το λευκό το 12%.

Άξιο αναφοράς είναι και το γεγονός ότι οι πελάτες της Skoda, σε κόντρα των καιρών, συνεχίζει να επιλέγει και το χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων. Πιο συγκεκριμένα στο εισαγωγικό μοντέλο, που είναι η Fabia, το ποσοστό χειροκίνητων κιβωτίων ήταν 69%, όσον αφορά τις πωλήσεις που καταγράφηκαν το 2024, ενώ το μεγαλύτερο Octavia έχει 20%, με τα Scala και Kamiq να έχουν 45% και 35% αντίστοιχα.