Το κόκκινο «τανκ» που έχει κάνει 5.000.000 χιλιόμετρα και λειτουργεί ακόμα

Ένα Volvo P1800 κατάφερε να διανύσει μια απόσταση ίση με 14 ταξίδια στο φεγγάρι, χάρη στην αγάπη του ιδιοκτήτη του και… το πάθος του για τα ταξίδια.

Το Volvo P1800 αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά μοντέλα στην ιστορία της αυτοκίνησης, όχι μόνο για την όμορφη, ρετρό εμφάνισή του, αλλά κυρίως επειδή κρύβει πίσω του το ρεκόρ αντοχής στην αυτοκινητοβιομηχανία.

Την Παρασκευή 30 Ιουνίου του 1966, ένας νεαρός δάσκαλος από τη Νέα Υόρκη, ο Irv Gordon, αποφάσισε να αγοράσει ένα κατακόκκινο Volvo P1800S. Ο ενθουσιασμός του ήταν τόσο μεγάλος που μέσα στο πρώτο κιόλας Σαββατοκύριακο διένυσε περισσότερα από δύο χιλιάδες χιλιόμετρα, επιστρέφοντας στην αντιπροσωπεία τη Δευτέρα για το πρώτο υποχρεωτικό σέρβις.

Αυτό που δεν μπορούσε να φανταστεί κανείς τότε, ήταν ότι ο Gordon θα συνέχιζε να γεμίζει με χιλιόμετρα το οδόμετρο του Volvo για τα επόμενα 52 χρόνια, μετατρέποντας το συγκεκριμένο αυτοκίνητο στο όχημα με τα περισσότερα χιλιόμετρα στον πλανήτη.

14 φορές στο φεγγάρι και πίσω

Μέχρι το 2018, όταν ο Gordon έφυγε από τη ζωή, το αυτοκίνητο είχε καταγράψει το ασύλληπτο νούμερο των 5.246.875 χιλιομέτρων, μια απόσταση που ισοδυναμεί με σχεδόν 14 ταξίδια στο φεγγάρι και πίσω. Η απίστευτη αυτή πορεία χάρισε στον οδηγό και το αυτοκίνητό του μια μόνιμη θέση στο βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες.

Ο Gordon δεν ήταν επαγγελματίας οδηγός, αλλά η καθημερινή του μετακίνηση για τη δουλειά ξεπερνούσε τα διακόσια χιλιόμετρα, ενώ κάθε ελεύθερο Σαββατοκύριακο έκανε ταξίδια σε κάθε γωνιά των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά.

Πώς άντεξε αυτή τη δοκιμασία;

Το μεγάλο ερώτημα που προκύπτει είναι πώς κατάφερε ένα σπορ αυτοκίνητο της δεκαετίας του 1960 να «επιβιώσει» από μια τέτοια δοκιμασία. Η απάντηση κρύβεται στον κινητήρα B18 της Volvo, ένα τετρακύλινδρο σύνολο 1.800 κυβικών που είχε σχεδιαστεί αρχικά με στρατιωτικές προδιαγραφές αντοχής. Το αυτοκίνητο διατηρεί το ίδιο μπλοκ κινητήρα και το ίδιο χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων, ωστόσο το μοτέρ χρειάστηκε δύο φορές ανακατασκευή σε διάστημα πέντε δεκαετιών.

Φυσικά, τίποτα από όλα αυτά δεν θα είχε συμβεί χωρίς την εμμονική φροντίδα του ιδιοκτήτη του, ο οποίος άλλαζε λάδια με θρησκευτική ευλάβεια κάθε πέντε χιλιάδες χιλιόμετρα, δεν επέτρεπε σε κανέναν άλλον να καθίσει στο τιμόνι και το έπλενε σχολαστικά για να προλάβει τη σκουριά.

Στο μουσείο της Volvo

Ο ίδιος ο Irv Gordon δήλωνε συχνά πως δεν είχε ποτέ σκοπό να σπάσει κάποιο ρεκόρ, αλλά απλώς αγόρασε ένα αυτοκίνητο που αποδείχθηκε απίστευτα αξιόπιστο και τον έκανε να απολαμβάνει κάθε δευτερόλεπτο στον δρόμο.

Σήμερα, το Volvo P1800S δεν βρίσκεται κλειδωμένο σε κάποια ιδιωτική συλλογή. Η Volvo το αγόρασε και το τοποθέτησε σε περίοπτη θέση στο μουσείο της στο Γκέτεμποργκ.

Φωτογραφίες: Volvo, Hagerty