Το κουμπί που σώζει 300 ζωές κάθε χρόνο

Το κουμπί κλήσης έκτακτης ανάγκης eCall 112 είναι υποχρεωτικό σε όλα τα καινούργια αυτοκίνητα που πωλούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τον Απρίλιο του 2018.

Υποχρεωτικό εδώ και μερικά χρόνια στα καινούργια αυτοκίνητα στη Γαλλία, το σύστημα eCall 112 είδε τη σύμβαση λειτουργίας του να ανανεώνεται από το γαλλικό κράτος για πέντε ακόμη χρόνια. Πρόκειται για ένα πολύτιμο σύστημα, το οποίο αποσυμφορεί τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και ταυτόχρονα σώζει εκατοντάδες ζωές κάθε χρόνο.

Το κουμπί κλήσης έκτακτης ανάγκης eCall 112 είναι υποχρεωτικό σε όλα τα καινούργια αυτοκίνητα που πωλούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τον Απρίλιο του 2018. Η αρχική σύμβαση λειτουργίας του, η οποία υπογράφηκε το 2017, ανανεώθηκε πρόσφατα για ακόμη πέντε χρόνια.

Η συμφωνία επισημοποιήθηκε στο πλαίσιο της έκθεσης Mondial du Secours et de la Protection, η οποία πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στη Λα Ρος-σιρ-Φορόν, κοντά στο Ανεσί της Γαλλίας.

Το γαλλικό κράτος και η Ένωση Εταιρειών Οδικής Βοήθειας (GIE Union des Assisteurs) συμφώνησαν στην ανανέωση της σύμβασης για πέντε χρόνια, με αναδρομική ισχύ από την 1η Μαΐου 2026.

Δεν προωθούνται όλες οι ειδοποιήσεις στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης

Μια ιδιαιτερότητα του γαλλικού συστήματος είναι ότι δεν διαβιβάζονται όλες οι ειδοποιήσεις στα κέντρα έκτακτης ανάγκης.

Το 2026 εκτιμάται ότι το γαλλικό σύστημα θα δεχθεί σχεδόν 500.000 ειδοποιήσεις eCall. Οι ειδοποιήσεις αναλύονται από τις πλατφόρμες που διαχειρίζονται οι εταιρείες οδικής βοήθειας, ώστε να προσδιοριστεί άμεσα η πραγματική φύση του περιστατικού.

Περίπου το 95% των ειδοποιήσεων φιλτράρεται, καθώς αφορά ακούσιες ενεργοποιήσεις, μικροσυγκρούσεις χωρίς τραυματισμούς ή απλές βλάβες που μπορούν να αντιμετωπιστούν με συμβατική οδική βοήθεια.

Μόνο το 5% των ειδοποιήσεων που απαιτούν πραγματικά την επέμβαση των υπηρεσιών διάσωσης προωθείται σε αυτές, συνήθως σε λιγότερο από 75 δευτερόλεπτα.

Το eCall συμβάλλει στη διάσωση 300 ζωών τον χρόνο

Πέρα από τη διαχείριση των κλήσεων, το σύστημα αποδεικνύει την αποτελεσματικότητά του στην πράξη, καθώς μεταδίδει σε πραγματικό χρόνο την ακριβή γεωγραφική θέση του οχήματος.

Αυτό ισχύει ακόμη και όταν ο οδηγός έχει χάσει τις αισθήσεις του ή αδυνατεί να μιλήσει. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται σημαντικά ο χρόνος επέμβασης των σωστικών συνεργείων, ιδιαίτερα τη νύχτα ή σε απομονωμένους δρόμους.

Σύμφωνα με την Ένωση Εταιρειών Οδικής Βοήθειας, το σύστημα συμβάλλει στη διάσωση τουλάχιστον 300 ανθρώπινων ζωών κάθε χρόνο στη Γαλλία.

Από την έναρξη λειτουργίας του το 2018, έχουν ήδη διαχειριστεί σχεδόν 1,8 εκατομμύρια ειδοποιήσεις.