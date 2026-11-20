Oρισμένα καταστήματα διαθέτουν ηλεκτρικά πατίνια τα οποία είναι επισήμως περιορισμένα στα 25 χλμ./ώρα, ώστε να συμμορφώνονται θεωρητικά με τη νομοθεσία, αλλά προσφέρουν διακριτικά στον αγοραστή ένα ειδικό τηλεχειριστήριο ή μια κρυφή εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα.

Δεν είναι λίγες οι φορές που έχουμε δει ένα ηλεκτρικό πατίνι να αναπτύσσει ιλιγγιώδη ταχύτητα και να προσπερνάει ακόμη και τα αυτοκίνητα σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας.

Σε ένα πρόσφατο περιστατικό στη Βαλένθια της Ισπανίας, μια αστυνομική περίπολος εντόπισε δύο τροποποιημένα ηλεκτρικά πατίνια, ικανά να αναπτύξουν ταχύτητα έως και 138 χλμ./ώρα. Πέρα από τα πρόστιμα και την κατάσχεση των οχημάτων, οι αστυνομικοί στρέφουν πλέον την έρευνά τους προς τα καταστήματα που τα πωλούν.

Πώς τα εντόπισαν

Κατά τη διάρκεια ελέγχου ρουτίνας στους ποδηλατόδρομους της πόλης, αστυνομικοί της Policia Local (το αντίστοιχο της δημοτικής αστυνομίας στην Ελλάδα) παρατήρησαν την ιδιαίτερα επιθετική εμφάνιση και τον εντυπωσιακά ενισχυμένο εξοπλισμό δύο ηλεκτρικών πατινιών.

Αφού τα σταμάτησαν, τα δύο οχήματα μεταφέρθηκαν αμέσως στο αστυνομικό τμήμα, προκειμένου να υποβληθούν στην καθοριστική δοκιμή: σε έλεγχο πάνω σε δυναμόμετρο.

Και το λιγότερο που μπορεί να πει κανείς είναι ότι οι αστυνομικοί είχαν εξαιρετικό ένστικτο.

Το αποτέλεσμα που εμφανίστηκε στην οθόνη άφησε τους αστυνομικούς άναυδους: μόλις απενεργοποιούνταν ο ηλεκτρονικός περιοριστής ταχύτητας μέσω τηλεχειριστηρίου, τα δύο «θηρία» ήταν ικανά να φτάσουν την εξωφρενική ταχύτητα των 138 χλμ./ώρα. Δηλαδή, περισσότερο από πέντε φορές πάνω από το νόμιμο ανώτατο όριο των 25 km/h, το οποίο ισχύει τόσο εντός κατοικημένων περιοχών όσο και στους ποδηλατόδρομους, σημειώνει το Caradisiac.

Όπως εξήγησε ένας από τους αστυνομικούς σε βίντεο που δημοσιοποίησαν οι ισπανικές αρχές, τα συγκεκριμένα ηλεκτρικά πατίνια διαθέτουν εξαρτήματα προερχόμενα από τον χώρο των αγωνιστικών κατασκευών, τα οποία είναι απολύτως ακατάλληλα για χρήση σε δημόσιους δρόμους, ιδιαίτερα ανάμεσα σε ποδήλατα και πεζούς μέσα σε κατοικημένες περιοχές.

Ηλεκτρικά πατίνια μεταμορφωμένα σε πυραύλους

Όπως ήταν αναμενόμενο, τα δύο οχήματα κατασχέθηκαν αμέσως από τις αστυνομικές αρχές.

Οι οδηγοί τους, από την πλευρά τους, αντιμετωπίζουν πρόστιμα που μπορούν να φτάσουν έως και τα 500 ευρώ, στα οποία θα προστεθούν οι επιβαρύνσεις που σχετίζονται με τις παράνομες τροποποιήσεις που διαπιστώθηκαν.

Ωστόσο, η αστυνομία της Βαλένθια δεν σκοπεύει να περιοριστεί στους απλούς χρήστες. Σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα «El Periódico de Aquí», έχει πλέον ξεκινήσει δικαστική έρευνα, η οποία στρέφεται απευθείας κατά των καταστημάτων που είναι ύποπτα για την πώληση των συσκευών που επιτρέπουν την τροποποίηση των ηλεκτρικών δικύκλων.

Πράγματι, ορισμένα καταστήματα διαθέτουν μοντέλα τα οποία είναι επισήμως περιορισμένα στα 25 χλμ./ώρα, ώστε να συμμορφώνονται θεωρητικά με τη νομοθεσία, αλλά προσφέρουν διακριτικά στον αγοραστή ένα ειδικό τηλεχειριστήριο ή μια κρυφή εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα, μέσω των οποίων μπορεί να απελευθερωθεί ολόκληρη η ισχύς του οχήματος με ένα απλό πάτημα.

Πρόκειται για ένα φαινόμενο που προκαλεί επίσης σημαντικούς πονοκεφάλους στις αστυνομικές αρχές των μεγάλων πόλεων σε όλη την Ευρώπη.

Εδώ, αξίζει να σημειώσουμε ότι, όπως και στη Ισπανία, το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας για τα ηλεκτρικά πατίνια (Ε.Π.Η.Ο.) στην Ελλάδα είναι τα 25 χλμ./ώρα (και 6 χλμ./ώρα όταν κινούνται σε πεζοδρόμους ή χώρους όπου κυκλοφορούν πεζοί).