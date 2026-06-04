Το Lada Niva απέκτησε τον πρώτο του αερόσακο

Το ανανεωμένο Lada Niva έχει αερόσακο οδηγού, νέο κινητήρα και αμάξωμα από γαλβανισμένο χάλυβα διπλού πάχους για να αντιστέκεται καλύτερα στην σκουριά.

Στον σύγχρονο κόσμο της αυτοκίνησης, όπου τα μοντέλα αντικαθίστανται με καταιγιστικούς ρυθμούς, ελάχιστα οχήματα μπορούν να καυχηθούν ότι αψηφούν τον χρόνο. Τα περισσότερα αυτοκίνητα που γεννήθηκαν το 1977 αποτελούν πλέον είτε εκθέματα μουσείων είτε έχουν παραδοθεί στη σκουριά. Το Lada Niva, ωστόσο, αρνείται πεισματικά να ενταχθεί σε οποιαδήποτε από τις δύο κατηγορίες.

Αντί να ετοιμάζεται να το αποχαιρετίσει, η Lada αποφάσισε να παρουσιάσει μια ανανεωμένη έκδοση του αυτοκινήτου στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, διπλά σε δύο ακόμη αυτοκίνητα, το Azimut και ένα σεντάν με όνομα VAZ-2101.

Τέλος στη σκουριά

Εξωτερικά, η χαρακτηριστική τετράγωνη σιλουέτα του παραμένει σχεδόν απαράλλακτη από το 1977, με μοναδικές οπτικές διαφορές τις νέες δίχρωμες ζάντες 16 ιντσών και έναν μαύρο αεραγωγό που προεξέχει στο καπό.

Επιπρόσθετα, το εμπρός μέρος, το καπό, η οροφή, η πόρτα του χώρου αποσκευών και η πίσω ποδιά κατασκευάζονται πλέον από γαλβανισμένο χάλυβα διπλού πάχους, μια παρέμβαση που υπόσχεται αυξημένη ανθεκτικότητα σε σκληρές εκτός δρόμου συνθήκες και, το κυριότερο, οριστική θωράκιση απέναντι στον παραδοσιακό εχθρό του μοντέλου: τη σκουριά.

Με αερόσακο οδηγού για πρώτη φορά

Περνώντας στο εσωτερικό, οι αλλαγές επικεντρώνονται στην εργονομία και την ασφάλεια. Για πρώτη φορά στην ιστορία του, το Niva εξοπλίζεται με αερόσακο οδηγού, ο οποίος ενσωματώνεται στο νέο τιμόνι. Ο διακόπτης ενεργοποίησης του κινητήρα έχει μετακινηθεί στη δεξιά πλευρά, ο λεβιές ταχυτήτων βρίσκεται πιο κοντά στον οδηγό, ενώ η διαχείριση του κιβωτίου μεταφοράς γίνεται πλέον μέσω ενός και μόνο μοχλού.

Η καμπίνα αποκτά μια σύγχρονη πινελιά χάρη σε μια μεγάλη οθόνη για το σύστημα infotainment στην κεντρική κονσόλα, ενώ το αυτοκίνητο αναβαθμίζεται με πιο σύγχρονο σύστημα κλιματισμού και κεντρικό κλείδωμα. H Αvtovaz αναφέρει επίσης ότι το Niva προσφέρει τώρα καλύτερη ηχομόνωση.

Νέο μοτέρ απόδοσης 90 ίππων

Η σημαντικότερη, ωστόσο, αλλαγή εντοπίζεται στο μηχανοστάσιο, όπου ο κινητήρας των 1,7 λίτρων δίνει τη θέση του σε ένα 8βάλβιδο σύνολο 1,8 λίτρων από το Niva Travel. Το νέο μοτέρ αποδίδει 90 ίππους και 153 Nm ροπής, με τη μάρκα να αναφέρει ότι, σε σχέση με το προηγούμενο σύνολο, η κατανάλωση καυσίμου μπορεί να μειωθεί έως και 30% ανάλογα τις συνθήκες.

Το αυτοκίνητο έχει τώρα αντιστρεπτική δοκό μπροστά για καλύτερη οδική συμπεριφορά και άνεση και φρένα με αεριζόμενους δίσκους, ενώ παράληλλα, η Lada αναφέρει ότι συνολικά, το Niva ενσωματώνει 100 καινούργια και 60 αναβαθμισμένα ανταλλακτικά. Το εμπορικό λανσάρισμα του ανανανεωμένου Lada Niva θα γίνει μέσα στο 2026.

Φωτογραφίες: Avtovaz, TheDeadDistrict-Twitter