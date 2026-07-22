Το λανσάρισμα ενός μικρού και πολυτελούς ηλεκτρικού εξετάζει η Genesis

H Genesis, η πολυτελής μάρκα του ομίλου Hyundai, εξετάζει το ενδεχόμενο να διευρύνει την οικογένεια μοντέλων της με ένα νέο μικρό ηλεκτρικό αυτοκίνητο.

H Genesis εξετάζει το ενδεχόμενο διεύρυνσης της γκάμας της προς τις μικρότερες κατηγορίες, καθώς αναζητά νέους δρόμους ανάπτυξης στο πλαίσιο της επέκτασής της στην ευρωπαϊκή αγορά.

Αυτή τη στιγμή, τη βάση των μοντέλων της αποτελεί το crossover GV60 με μήκος 4,5 μέτρα, και επομένως υπάρχει αρκετός χώρος κάτω από αυτό για ένα πιο ηλεκτρικό μοντέλο με πιο «μαζεμένες» διαστάσεις.

Η ιδέα ενός πολυτελούς αυτοκινήτου πόλης δεν είναι άγνωστη για την κορεατική εταιρεία, καθώς το 2019 είχε παρουσιάσει το πρωτότυπο Mint, δίνοντας μια πρώτη γεύση για κατεύθυνση που εξέταζε να πάρει στο μέλλον. Παράλληλα, η μητρική Hyundai ετοιμάζεται να λανσάρει το ηλεκτρικό Ioniq 3, γεγονός που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια αντίστοιχη πρόταση από την πολυτελή της μάρκα.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Genesis Europe, Peter Kronschnabl, αναφέρθηκε στην παρουσία της μάρκας σε νέες κατηγορίες, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Το αξιολογούμε ακόμα, αλλά δεν έχουμε επιβεβαιώσει κάτι. Σίγουρα, για μια μάρκα που εξελίσσεται, οφείλουμε να εξετάζουμε ταχέως αναπτυσσόμενες κατηγορίες στις οποίες ενδέχεται να χρειαστεί να παρουσιαστούμε ώστε να προσελκύσουμε νέους πελάτες».

Οι πωλήσεις δεν είναι ο μόνος στόχος

Η στρατηγική της εταιρείας, ωστόσο, παραμένει επικεντρωμένη στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και όχι στις ευκαιριακές πωλήσεις. Ο ίδιος επεσήμανε: «Υπάρχουν ορισμένες συγκεκριμένες κατηγορίες. Για παράδειγμα, δεν υπάρχει ένα πραγματικά πολυτελές pick-up. Είναι όμως αυτή μια κατηγορία στην οποία θα έπρεπε να μπούμε; Υπάρχουν λοιπόν κατηγορίες όπου μπορεί να υπάρχει κενό, αλλά να μην έχουν νόημα για εμάς. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή όταν εξετάζονται αυτά τα κενά, ώστε να μην υπάρχει παρουσία εκεί απλώς και μόνο λόγω μιας βραχυπρόθεσμης ευκαιρίας».

Παρομοιάζοντας την πορεία της εταιρείας με «μαραθώνιο και όχι αγώνα ταχύτητας», συμπλήρωσε: «Πρέπει να διαθέτουμε τα κατάλληλα προϊόντα για τη συνεχή ανάπτυξη της μάρκας. Επομένως, το μακροπρόθεσμο πλάνο είναι σημαντικότερο από το μεσοπρόθεσμο».

Πηγή: Autocar