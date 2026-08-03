Το «λάθος» που κόστισε εκατομμύρια σε αυτή τη σπάνια Ferrari Enzo

Η τιμή που αναμένεται να «πιάσει» η εικονιζόμενη Enzo κυμαίνεται μεταξύ 9 και 11 εκατ. δολαρίων. Μοιάζει εξωφρενική, αλλά είναι σημαντικά χαμηλότερη από τα ποσά που έχουν δοθεί στο παρελθόν.

Η Ferrari Enzo δεν χρειάζεται συστάσεις. Πρόκειται για μια από τις πιο ποθητές Ferrari όλων των εποχών, αλλά και από τις πιο σπάνιες δεδομένου ότι παρήχθη σε μόλις 399 κομμάτια.

Δεν προκαλεί, λοιπόν, εντύπωση που όσες Enzo βγαίνουν στο σφυρί κοστίζουν μια περιουσία. Εξαίρεση δεν αποτελεί το εικονιζόμενο μαύρο αυτοκίνητο, το οποίο θα δημοπρατηθεί κατά τη Monterey Car Week αργότερα αυτόν τον μήνα, από την Broad Arrow Auctions.

Όπως επισημαίνει ο οίκος δημοπρασιών, πρόκειται για μία από τις μόλις 12 Enzo που παραδόθηκαν στις ΗΠΑ σε χρώμα Nero D.S., αντί για το έντονο κόκκινο που είχαν οι περισσότερες.

Η τιμή που αναμένεται να «πιάσει» η Enzo κυμαίνεται μεταξύ 9 και 11 εκατ. δολαρίων. Και μολονότι μοιάζει εξωφρενική, είναι σημαντικά χαμηλότερη από τα ποσά που δόθηκαν για άλλες στο παρελθόν. Ο λόγος; Η συγκεκριμένη Enzo φέρει αρκετά χιλιόμετρα στο οδόμετρό της.

Ειδικότερα, αυτή τη στιγμή, η Enzo έχει διανύσει 21.352 χλμ. Αν και προφανώς πρόκειται για ελάχιστα χιλιόμετρα σε σύγκριση με ένα συνηθισμένο αυτοκίνητο, για μια Enzo θεωρούνται σχετικά πολλά. Επί παραδείγματι, μια άλλη μαύρη Enzo που πουλήθηκε από τη Broad Arrow Auctions νωρίτερα φέτος, επίσης με εσωτερικό από δέρμα Rosso, άλλαξε χέρια έχοντας μόλις 692 χλμ. στο οδόμετρο.

Σε αυτή την περίπτωση, το supercar πουλήθηκε για το αστρονομικό ποσό των 15,185 εκατομμυρίων δολαρίων, γεγονός που την κατέστησε τη δεύτερη ακριβότερη Enzo που έχει πουληθεί ποτέ σε δημόσια δημοπρασία. Με λίγα λόγια η εικονιζόμενη Enzo, θα… πιάσει λιγότερα χιλιόμετρα, επειδή… οδηγήθηκε πολύ.

Σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών, το αυτοκίνητο πουλήθηκε αρχικά στη Νεβάδα, προτού περάσει το 2009 σε νέο ιδιοκτήτη στο Κολοράντο. Το 2012 άλλαξε και πάλι χέρια, αυτή τη φορά σε έναν συλλέκτη στο Σκότσντεϊλτης Αριζόνα, και στη συνέχεια μετακόμισε μαζί με τον ιδιοκτήτη της στη Φλόριντα το 2022. Νωρίτερα φέτος, απέκτησε πιστοποίηση Ferrari Classiche και υποβλήθηκε σε εκτεταμένο σέρβις, το κόστος του οποίου ξεπέρασε τα 80.000 δολάρια.

H Enzo χρησιμοποιεί άφθονα μέρη από ανθρακόνημα στο σώμα της, καθώς και μονοκόκ πλαίσιο Nomex, σε συνδυασμό με έναν 6λιτρο V12 κινητήρα, που αβίαστα φτάνει στο «κόκκινο» των 7.800 σ.α.λ. Επιταχύνει από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε 3,1 δλ. και η τελική της φτάνει τα 350 χλμ./ώρα.