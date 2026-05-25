Ένα λάθος για την απόκτηση ενός σπάνιου Honda NSX του 2005 προκάλεσε πανικό σε διαδικτυακή δημοπρασία.

Μερικές φορές ένα και μόνο… λάθος πάτημα στο πληκτρολόγιο του υπολογιστή αρκεί για να σπείρει τον πανικό. Αυτό ακριβώς συνέβη πρόσφατα στην πλατφόρμα Bring a Trailer, όπου ένα εξαιρετικά σπάνιο Honda NSX-T του 2005 (ή πιο σωστά ένα Acura NSX-T) βρέθηκε στο επίκεντρο ενός απίθανου περιστατικού στo πλαίσιο διαδικτυακής δημοπρασίας.

Το συλλεκτικό NSX-T, το οποίο είναι βαμμένο στο ιδιαίτερο χρώμα Rio Yellow Pearl, σε συνδυασμό με κίτρινο δερμάτινο εσωτερικό, χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων και μόλις 6.700 χλμ. στο οδόμετρο, θεωρείται μία από τις πιο συλλεκτικές εκδόσεις του ιαπωνικού supercar. Σύμφωνα με πληροφορίες που παρείχαν οι διοργανωτές της δημοπρασίας, μόλις έξι αυτοκίνητα κατασκευάστηκαν με αυτή τη διαμόρφωση, γεγονός που εκτόξευσε το ενδιαφέρον των συλλεκτών.

Αμέσως μετά την εκκίνηση της δημοπρασίας και με τις προσφορές να έχουν ήδη ξεπεράσει τα 290.000 δολάρια, ένας συμμετέχων έκανε το μοιραίο λάθος και αντί να πληκτρολογήσει 294.000 δολάρια, κατέθεσε προσφορά ύψους 394.000 δολαρίων. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ακολούθησε πανικός στο chat της δημοπρασίας, με τον ίδιο να γράφει άμεσα πως επρόκειτο για «τυπογραφικό λάθος».

Η πλατφόρμα Bring a Trailer αναγνώρισε τελικά ότι επρόκειτο για «ανθρώπινο λάθος» και ξεκίνησε διαπραγματεύσεις ανάμεσα στον πωλητή και τους ενδιαφερόμενους. Η υπόθεση έκλεισε χωρίς δικαστικές περιπέτειες, με το κίτρινο NSX να αλλάζει τελικά χέρια έναντι του ποσού των 310.000 δολαρίων – που παραμένει εντυπωσιακά υψηλό ακόμα με βάση τις τιμές που «πιάνουν» αυτοκίνητα του συγκεκριμένου είδους.