Το Leapmotor T03 και ως επαγγελματικό

Με συμπαγείς διαστάσεις και αξιόλογη ικανότητα μεταφοράς φορτίου, το Leapmotor LCV δείχνει κατάλληλο για απαιτητικές αστικές εργασίες.

Το Leapmotor T03 αποκτά έκδοση LCV, ώστε να προσφέρει χείρα βοηθείας στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός του αστικού ιστού.

Βασισμένο στο επιβατικό Leapmotor T03, η έκδοση LCV έχει προσαρμοστεί ειδικά για επαγγελματική χρήση, συνδυάζοντας συμπαγείς εξωτερικές διαστάσεις με έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο φόρτωσης και ηλεκτρική τεχνολογία.

Με μήκος 3.620 χλστ., πλάτος 1.652 χλστ. και ύψος 1.577 χλστ., το όχημα προσφέρει αξιόλογη ικανότητα μεταφοράς φορτίου, με όγκο χώρου φόρτωσης 657 λτ. και μέγιστο ωφέλιμο φορτίο έως 220 κιλά, καθιστώντας το ιδιαίτερα κατάλληλο για απαιτητικές αστικές εργασίες.

Το Leapmotor T03 LCV κινείται από έναν ηλεκτροκινητήρα 95 ίππων/158 Nm, με πιστοποιημένη αυτονομία κατά WLTP έως 256 χλμ. Τροφοδοτείται από μπαταρία των 37,3 kWh, ενώ υποστηρίζει φόρτιση AC έως 6,6 kW και ταχεία φόρτιση DC έως 45 kW, επιτρέποντας ανεφοδιασμό από 30% έως 80% σε περίπου 36 λεπτά.

Παρά τον επαγγελματικό του προσανατολισμό, το T03 LCV προσφέρει υψηλό επίπεδο άνεσης, συνδεσιμότητας και τεχνολογίας, με ψηφιακό πίνακα οργάνων 8 ιντσών, κεντρική οθόνη αφής 10,1 ιντσών, πολυλειτουργικό τιμόνι και ηλεκτρικό κλιματισμό.

Οι ψηφιακές υπηρεσίες περιλαμβάνουν online πλοήγηση, συνδεσιμότητα 4G, φωνητικό έλεγχο και ενημερώσεις over-the-air, ενώ η εφαρμογή Leapmotor App επιτρέπει απομακρυσμένη διαχείριση της φόρτισης, του κλιματισμού, της κατάστασης και της τοποθεσίας του οχήματος.

Στον τομέα της ασφάλειας, το T03 LCV εξοπλίζεται με εμπρός, πλευρικούς και αερόσακους τύπου κουρτίνας, αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω και κάμερα οπισθοπορείας, καθώς και με προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης (ADAS), όπως Adaptive Cruise Control, Αυτόματο Φρενάρισμα Έκτακτης Ανάγκης και, Ανίχνευση Τυφλού Σημείου.

Επιπλέον, το Leapmotor T03 LCV θα διατίθεται σε μία κλειστή έκδοση αμαξώματος, με τρία εξωτερικά χρώματα — Caribbean Blue, Light White και Canopy Grey — και μαύρες χαλύβδινες ζάντες 15 ιντσών.

Η τελική φάση παραγωγής θα πραγματοποιηθεί στο εργοστάσιο Mirafiori στο Τορίνο, ενώ οι παραγγελίες θα ανοίξουν τον Απρίλιο για τις πρώτες ευρωπαϊκές αγορές. Τα πρώτα οχήματα αναμένεται να φτάσουν στις αντιπροσωπείες το καλοκαίρι του 2026.