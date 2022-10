To «μαγικό γκαράζ» της Mercedes-Benz στο Παρίσι

Η Mercedes-Benz ανοίγει το «μαγικό γκαράζ» της και μεταξύ άλλων γιορτάζει την παγκόσμια πρεμιέρα της EQE SUV από τη Mercedes-EQ και τη Mercedes-AMG.

Με την EQE SUV από τη Mercedes-EQ και τη Mercedes-AMG, η εταιρεία εκμεταλλεύεται την παρουσία της στη γαλλική πρωτεύουσα για να υποστηρίξει τη φιλοδοξία της Lead in Electric, να ηγηθεί δηλαδή στην ηλεκτρική εποχή. Η παλέτα περιλαμβάνει πλέον οκτώ ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία: τις EQA, EQB, EQC, EQE, EQE SUV, EQS, EQS SUV και EQV. Σε αυτήν προστίθενται τα μοντέλα EQE, EQE SUV και EQS performance της Mercedes-AMG. Αυτό αποτελεί ένα σημαντικό στρατηγικό ορόσημο για τη Mercedes Benz: Μέχρι το τέλος του 2022, η εταιρεία θα προσφέρει ένα ηλεκτρικό μοντέλο με μπαταρία σε κάθε κατηγορία στην οποία δραστηριοποιείται.

Η Mercedes-Benz θα παρουσιάσει ολόκληρο τον στόλο EQ, σαν σε πασαρέλα, στους κήπους του Musée Rodin από τις 16 έως τις 17 Οκτωβρίου. Επίσης, θα εκτεθούν πρωτότυπα οχήματα που θα αποτελέσουν τον προπομπό μελλοντικών μοντέλων: το Concept EQG, το Concept Mercedes-Maybach EQS και το Vision AMG. Θα σταθούν δίπλα στο πρωτότυπο ερευνητικό όχημα VISION EQXX, το οποίο, με τις πολυάριθμες καινοτομίες του, αποτελεί το προσχέδιο για το μέλλον της μηχανικής αυτοκινήτων. Η παρουσίαση του οχήματος υπογραμμίζει τον τρόπο με τον οποίο η Mercedes-Benz οδηγεί την ηλεκτροκίνηση σε όλες τις μάρκες της. Περισσότερες πληροφορίες στο Mercedes me media.

Tο «μαγικό γκαράζ»: Μια εικαστική εγκατάσταση για διαδραστικές εμπειρίες καινοτομίας

Η παρουσία του brand επικεντρώνεται στη σκηνή της καμπάνιας «Showcasing Innovation 2». Σηματοδοτεί την πρώτη φορά που η Mercedes-Benz «ζωντανεύει» μια καμπάνια σε μεγάλη κλίμακα. Μια εγκατάσταση έξι επί έξι μέτρα, το «μαγικό γκαράζ» επιπλέει πάνω από ένα σιντριβάνι στους κήπους του Musée Rodin. Το περιεχόμενο των πολυμέσων αντανακλώνται σε εξωτερικές επιφάνειες και αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον για να μετατρέψουν το installation σε ένα ζωντανό έργο τέχνης που προσκαλεί τους επισκέπτες στον σουρεαλιστικό κόσμο της καμπάνιας.

Μέσα στην εγκατάσταση, μια καθηλωτική εμπειρία 360 μοιρών περιμένει τους επισκέπτες. Όπως ο πρωταγωνιστής της καμπάνιας, έτσι και οι επισκέπτες κάθονται σε ένα κάθισμα αυτοκινήτου και βυθίζονται στους τέσσερις αφηρημένους κόσμους του «μαγικού γκαράζ». Κάθε κόσμος είναι μια εμπειρία μιας πρωτοποριακής καινοτομίας για μια νέα εποχή κινητικότητας: ENERGIZING COMFORT για όλες τις αισθήσεις, Dolby AtmosÒ για μια καθηλωτική εμπειρία 3D ήχου, DRIVE PILOT για αυτοματοποιημένη οδήγηση υπό όρους στο επίπεδο 3, καθώς και ψηφιακά πρόσθετα για ακόμη και πιο ξεχωριστή άνεση. Η κινηματογραφική εμπειρία δίνει στους επισκέπτες την αίσθηση ότι επιπλέουν ελεύθερα στο χώρο στο κάθισμά τους, ενώ ένα διαδραστικό στοιχείο τους επιτρέπει να σχεδιάζουν παιχνιδιάρικα το σκηνικό που βλέπουν οι ίδιοι.

Το σκηνικό της καμπάνιας συμβολίζει την αποστολή της Mercedes-Benz να προκαλεί την επιθυμία και τον πόθο μέσω καινοτόμων τεχνολογιών, προκειμένου να προσφέρει στους πελάτες μια ξεχωριστή εμπειρία οδήγησης και άνεσης που θα ενθουσιάσει όλες τις αισθήσεις. Σύμφωνα με αυτό, η εταιρεία θα παρουσιάσει μία προηγμένη νέα μουσική εμπειρία στο Παρίσι, με το σύστημα Dolby AtmosÒ στα αυτοκίνητα Mercedes-Benz.

Paintings, Concepts and a Bicycle: Παρουσίαση της συλλογής μεγάλης κλίμακας Mercedes-Benz Art Collection

Η καλλιτεχνική παρουσίαση «Πίνακες ζωγραφικής, Έννοιες και Ένα Ποδήλατο – μία ματιά στη συλλογή τέχνης Mercedes-Benz» στους κήπους του Musée Rodin προσφέρει στους επισκέπτες μια μοναδική επαφή με συναρπαστικά έργα τέχνης. Στις 22 και 23 Οκτωβρίου, η εταιρεία θα παρουσιάσει περίπου 20 έργα από τη συλλογή της. Τα έργα είναι 15 Γάλλων καλλιτεχνών καθώς και καλλιτεχνών που σχετίζονται με τη γλώσσα και τον πολιτισμό της Γαλλίας. Όλοι αυτοί οι προβεβλημένοι καλλιτέχνες έχουν μια κληρονομιά που ξεπερνά την τέχνη του 20ου ή του 21ου αιώνα στη Γαλλία και συμπεριλαμβάνει τις διεθνείς εξελίξεις στην τέχνη. Το φάσμα των καλλιτεχνικών μέσων κυμαίνεται από τη ζωγραφική και τη φωτογραφία έως τα φώτα (light art), το βίντεο και τη γλυπτική.

Χρονολογικά, η παρουσίαση ξεκινά με έναν πίνακα του Georges Vantongerloo του 1944, ενός από τους πρωτοπόρους της αφηρημένης ζωγραφικής και του καλλιτεχνικού κινήματος De Stijl. Η Verena Loewensberg και ο François Morellet, ο τελευταίος που συνδέθηκε επίσης με το κίνημα European Zero της δεκαετίας του 1960, ήταν επαγγελματίες της τέχνης του σκυροδέματος. Οι Elaine Sturtevant, Daniel Buren, Michel Verjux και Olivier Mosset αποτελούν σημαντικούς εκπροσώπους της νέας, εννοιολογικής προσέγγισης της ζωγραφικής που είχε διαρκώς ανοδική πορεία από τη δεκαετία του 1960 έως τη δεκαετία του 1990. Παραδείγματα σύγχρονης γαλλικής τέχνης που κέρδισαν διεθνή προσοχή καθώς και τέχνη που σχετίζεται με τη Γαλλία αντιπροσωπεύονται με έργα των Sylvie Fleury, Clément Cogitore, Philippe Parreno, Bethan Huws, Philippe Decrauzat, Saâdane Afif, Ugo Rondinone και Xavier Veilhan. Ορισμένα από τα έργα θα εκτίθενται επίσης από τις 27 Οκτωβρίου στην έκθεση «Moving in Stereo. Highlights of the Mercedes-Benz Art Collection» στο Μουσείο Mercedes Benz στη Στουτγάρδη.

Η Συλλογή Τέχνης Mercedes-Benz, που ιδρύθηκε το 1977, είναι σήμερα μία από τις σημαντικότερες εταιρικές συλλογές τέχνης της Ευρώπης με μουσειακή ποιότητα και διεθνή φήμη. Ενσωματώνει την ευρύτερη κοινωνική δέσμευση της Mercedes-Benz στον πολιτισμό και την εκπαίδευση. Με τη Συλλογή Τέχνης Mercedes-Benz, η εταιρεία στοχεύει να δημιουργήσει πραγματικό όφελος για το κοινωνικό σύνολο. Η συλλογή περιλαμβάνει περί τα 3.000 έργα από περίπου 800 καλλιτέχνες – συμπεριλαμβανομένων καλλιτεχνών παγκοσμίου φήμης όπως οι Andy Warhol, Keith Haring, Charlotte Posenenske και Andrea Zittel. Οι εκθέσεις των έργων τόσο στην εταιρεία όσο και σε διεθνή μουσεία δίνουν τη δυνατότητα σε ένα ευρύ κοινό που ενδιαφέρεται για την τέχνη να γνωρίσει τη συλλογή.

Η Συλλογή Τέχνης της Mercedes-Benz εστιάζει σε αφηρημένες-εποικοδομητικές εικονογραφικές έννοιες, τέχνη με κριτικό πνεύμα καθώς και σε αντιπροσωπευτικά έργα και αναθέσεις σε θέματα όπως η αυτοκίνηση, ο σχεδιασμός και η κατασκευή. Η Συλλογή δίνει μεγάλη σημασία στην απόκτηση πρόσφατων έργων από νέους καλλιτέχνες για να στηρίξει την επόμενη γενιά. Επιπλέον, η συλλεκτική της πρακτική προσανατολίζεται σταθερά προς τη διαφορετικότητα και την προώθηση διεθνών καλλιτεχνών, την ποικιλομορφία πολιτισμών, προσανατολισμών και απόψεων, ένα ευρύ φάσμα έργων πολυμέσων καθώς και την περαιτέρω καθιέρωση των γυναικών στο πλαίσιο της Συλλογής.