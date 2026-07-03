To McMurtry Speirling Pure των 1.000 ίππων περνά στην παραγωγή

Η βρετανική McMurtry αποκάλυψε την τελική έκδοση παραγωγής του ηλεκτρικού της μονοθεσίου που αποτελεί ένα από τα πιο ακραία hypercars που έχουν κατασκευαστεί ποτέ.

Με επιδόσεις που παραπέμπουν στη Formula 1 και τεχνολογία που κυριολεκτικά… κολλάει το αυτοκίνητο στην άσφαλτο, το μικρό, αμιγώς ηλεκτρικό hypercar της McMurtry περνά (επιτέλους) στην παραγωγή.

Έπειτα από κάμποσα χρόνια δοκιμών, εντυπωσιακών ρεκόρ και συνεχούς εξέλιξης, το McMurtry Speirling Pure φιλοδοξεί να μεταφέρει στους ιδιοκτήτες του μια πρωτόγνωρη οδηγική εμπειρία, αποκλειστικά εντός πίστας. Παρότι η σχεδίασή του παραπέμπει άμεσα στα πρωτότυπα που έσπασαν ρεκόρ τα τελευταία χρόνια, το νέο Spéirling Pure διαθέτει νέα εξαρτήματα σε ποσοστό 95%. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η εταιρεία «η εξέλιξή του βασίστηκε σε χιλιάδες χιλιόμετρα δοκιμών, με στόχο όχι μόνο την απόλυτη απόδοση αλλά και την αξιοπιστία που απαιτεί ένα μοντέλο παραγωγής».

Στην καρδιά του βρίσκεται ένα νέο σύστημα κίνησης με δύο ηλεκτροκινητήρες στον πίσω άξονα, συνολικής ισχύος 1.000 ίππων, οι οποίοι τροφοδοτούνται από μια μπαταρία υψηλής τάσης με χωρητικότητα 100 kWh. Το αποτέλεσμα; Τι άλλο από εκρηκτικές επιδόσεις, με την επιτάχυνση 0-96 χλμ./ώρα να ολοκληρώνεται σε μόλις 1,55 δλ. και την τελική ταχύτητα να φτάνει αισίως στα 306 χλμ./ώρα.

Ωστόσο, εκείνο που κάνει πραγματικά μοναδικό το Spéirling Pure δεν είναι μόνο η ισχύς του, αλλά το κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σύστημα Downforce-on-Demand. Δύο ισχυροί ανεμιστήρες αναρροφούν τον αέρα κάτω από το δάπεδο του αυτοκινήτου, δημιουργώντας έως και 2.000 κιλά κάθετης δύναμης ακόμη και όταν το όχημα είναι ακίνητο.

Σε αντίθεση με τις συμβατικές αεροδυναμικές λύσεις, που απαιτούν υψηλή ταχύτητα για να αποδώσουν, η συγκεκριμένη τεχνολογία προσφέρει μέγιστη πρόσφυση από την πρώτη στιγμή, επιτρέποντας την ανάπτυξη δυνάμεων που αγγίζουν τα 3 g.

Η McMurtry έχει επίσης βελτιώσει σημαντικά την πρακτικότητα του μοντέλου. Το νέο ανθρακονημάτινο μονοκόκ είναι μεγαλύτερο, η απόσταση μεταξύ των αξόνων αυξήθηκε κατά 10% ώστε να φιλοξενήσει τη μεγαλύτερη μπαταρία, ενώ έχουν προστεθεί ταχύτερη ανάκτηση ενέργειας, δυνατότητα ταχείας φόρτισης DC και ανασχεδιασμένο αμάξωμα με καλύτερη ψύξη και αεροδυναμική.

Όπως ανακοινώθηκε, η παραγωγή θα περιοριστεί σε μόλις 100 αυτοκίνητα, τα οποία θα κατασκευάζονται χειροποίητα στις νέες εγκαταστάσεις της εταιρείας στην Μ. Βρετανία. Η τιμή εκκίνησης διαμορφώνεται στις 995.000 λίρες (προ φόρων και πρόσθετων αξεσουάρ), ενώ οι πρώτες παραδόσεις στους πελάτες αναμένονται μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2026. Κάθε αντίτυπο του Spéirling Pure «συνοδεύεται» από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα υποστήριξης των ιδιοκτητών, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων εκδηλώσεις, τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση οδήγησης.