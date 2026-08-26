Το μεγαλύτερο φορτηγό στον κόσμο δεν «τρέχει» πάνω από 50 χλμ./ώρα

To Tractomas TR 10×10 D100 ζυγίζει 40 τόνους… άδειο, κινείται χάρη σε έναν V12 πετρελαιοκινητήρα με χωρητικότητα 27,3 λίτρα και μπορεί να μεταφέρει φορτίο ακόμη και 700 τόνων.