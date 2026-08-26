Το μεγαλύτερο φορτηγό στον κόσμο δεν «τρέχει» πάνω από 50 χλμ./ώρα

To Tractomas TR 10×10 D100 ζυγίζει 40 τόνους… άδειο, κινείται χάρη σε έναν V12 πετρελαιοκινητήρα με χωρητικότητα 27,3 λίτρα και μπορεί να μεταφέρει φορτίο ακόμη και 700 τόνων.
Στον κόσμο των μεγάλων φορτηγών, εκεί όπου η συμβατική αυτοκινητιστική λογική υποχωρεί μπροστά στις ακραίες απαιτήσεις της βαριάς βιομηχανίας, δεσπόζει ένας αδιαμφισβήτητος τιτάνας. Ο λόγος για το Nicolas Tractomas TR 10×10 D100, το όχημα που έχει κατακτήσει επίσημα μια θέση στο Βιβλίο Γκίνες ως το μεγαλύτερο φορτηγό στον κόσμο.
Σχεδιασμένο από τη γαλλική εταιρεία Nicolas Industrie, έναν κατασκευαστή με τεράστια παράδοση στα ειδικά οχήματα υπερβαρέων φορτίων, το Tractomas δημιουργήθηκε για να φέρει εις πέρας αποστολές που για οποιοδήποτε άλλο φορτηγό θεωρούνται αδύνατες.
Έχει βάρος από 40 έως 71 τόνους
Το Tractomas TR 10×10 D100 προκαλεί δέος, καθώς οι διαστάσεις του ξεπερνούν κάθε φαντασία. Με μήκος που αγγίζει τα 12,62 μέτρα, πλάτος 3,48 μέτρα και ύψος που φτάνει τα 4,51 μέτρα, η κατασκευή αυτή μοιάζει περισσότερο με τροχοφόρο κτίριο παρά με μεταφορικό μέσο.
Το ίδιο το όχημα, χωρίς καν να συνδεθεί με πλατφόρμα, ζυγίζει άδειο περίπου 40 τόνους, ενώ με τον απαραίτητο εξοπλισμό για τη βελτιστοποίηση της πρόσφυσης, το βάρος του μπορεί να εκτοξευθεί στους 71 τόνους. Για να γίνει κατανοητή αυτή η κλίμακα, αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι για να μπει κάποιος στην καμπίνα του, απαιτείται ειδική σκάλα.
Diesel κινητήρας 27,3 λίτρων
Πηγή ισχύος αυτού του τροχοφόρου «τέρατος» είναι ένας V12 πετρελαιοκινητήρας της Caterpillar χωρητικότητας 27,3 λίτρων που αποδίδει 900 με 1.000 ίππους και ροπή που αγγίζει τα 4.000 Nm. Η ισχύς διοχετεύεται και στους πέντε άξονες, εξασφαλίζοντας μετάδοση 10×10, η οποία επιτρέπει στο Tractomas να έχει πρόσφυση ακόμη και στις πιο αφιλόξενες επιφάνειες, όπως οι χωματόδρομοι των ανοιχτών ορυχείων.
Η πραγματική αποστολή του Tractomas TR 10×10 D100 αποκαλύπτεται όταν συνδεθεί με τις ειδικές αρθρωτές πλατφόρμες μεταφοράς. Το όχημα έχει σχεδιαστεί για να μετακινεί φορτία που ξεπερνούν τους 500 με 600 τόνους.
Στον τομέα των μεταλλείων, όπως στα αχανή ορυχεία της Αυστραλίας ή της Αφρικής, όπου χρησιμοποιείται για τη μεταφορά τεράστιων ποσοτήτων μεταλλεύματος ή βαρέος εξοπλισμού, το συνολικό μήκος του συρμού μαζί με τα ρυμουλκούμενα μπορεί να ξεπεράσει τα 125 μέτρα, με συνολικό βάρος που αγγίζει τους 700 τόνους.
Όπως είναι φυσικό, οι επιδόσεις ενός τέτοιου οχήματος δεν μετρώνται με την τελική ταχύτητα, αφού το Tractomas κινείται με ταχύτητες που σπάνια ξεπερνούν τα 40 ή τα 50 χλμ./ώρα.
Φωτογραφίες: motorhang.hu