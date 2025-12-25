Ουρές 176 χιλιομέτρων: Πότε συνέβη το μποτιλιάρισμα που έμεινε στην ιστορία;

Όταν τα αυτοκίνητα σταματούν να κινούνται στον αυτοκινητόδρομο: από τα 176 χλμ. ουράς στη Γαλλία μέχρι το 12ήμερο μποτιλιάρισμα στην Κίνα.

Οι ουρές χιλιομέτρων που παρατηρήθηκαν στους ελληνικούς δρόμους, λόγω των αγροτικών μπλόκων, έφεραν ξανά στην επικαιρότητα ένα φαινόμενο που κάθε οδηγός γνωρίζει καλά: τον εφιάλτη του μποτιλιαρίσματος.

Ωστόσο, όσο ενοχλητικές κι αν είναι οι καθυστερήσεις που καταγράφηκαν στην Εθνική Οδό, ή αυτές που σημειώνονται καθημερινά στον Κηφισό, η ιστορία έχει να επιδείξει ορισμένα περιστατικά κυκλοφοριακής συμφόρησης που ξεπερνούν κάθε φαντασία.

Γαλλία 1980: Ουρές 174 χιλιομέτρων

Στις 16 Φεβρουαρίου του 1980, η Γαλλία βίωσε το μεγαλύτερο σε μήκος μποτιλιάρισμα που έχει καταγραφεί ποτέ στην ιστορία. Στον αυτοκινητόδρομο A6, γνωστό και ως «Autoroute du Soleil», ο οποίος συνδέει τη Λυόν με το Παρίσι, χιλιάδες οχήματα ακινητοποιήθηκαν σχηματίζοντας μια ουρά που έφτασε τα 176 χιλιόμετρα.

Χιλιάδες Γάλλοι επέστρεφαν εκείνη τη μέρα από τις χειμερινές τους αποδράσεις, με αποτέλεσμα ο κυκλοφοριακός φόρτος να βρίσκεται ήδη στα όριά του. Την κατάσταση επιδείνωσαν οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες, καθώς χιονόπτωση και παγετός προκάλεσαν προβλήματα στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων και τροχαία ατυχήματα.

Επιπλέον, την εποχή εκείνη δεν υπήρχαν προηγμένα συστήματα διαχείρισης κυκλοφορίας, όπως δυναμικές πινακίδες ενημέρωσης ή εφαρμογές πλοήγησης που θα μπορούσαν να κατευθύνουν τους οδηγούς σε εναλλακτικές διαδρομές. Οι περισσότεροι εγκλωβίστηκαν στον αυτοκινητόδρομο χωρίς σαφή εικόνα για το τι συμβαίνει μπροστά τους ή για το πόσο θα διαρκέσει η καθυστέρηση.

Το μποτιλιάρισμα αυτό αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τις γαλλικές αρχές, οδηγώντας τα επόμενα χρόνια σε αναθεώρηση των σχεδίων διαχείρισης μαζικών μετακινήσεων και στην ανάπτυξη καλύτερων μηχανισμών πρόληψης αντίστοιχων φαινομένων.

Κίνα 2010: Το μποτιλιάρισμα που κράτησε 12 ημέρες

Αν στη Γαλλία καταγράφηκε το ρεκόρ για τις μεγαλύτερες ουρές οχημάτων, αυτό που εκτυλίχθηκε στην Κίνα ξεπέρασε κάθε προηγούμενο σε ένταση και διάρκεια, θυμίζοντας σκηνές «Αποκάλυψης». Στις 13 Αυγούστου του 2010, χιλιάδες οδηγοί βρέθηκαν εγκλωβισμένοι στον Εθνικό Αυτοκινητόδρομο 110 (συνδέει το Πεκίνο με την πόλη Qingtongxia) κατά την επιστροφή τους στο Πεκίνο ύστερα από τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Η εκρηκτική αύξηση του αριθμού των οχημάτων στην Κίνα, σε συνδυασμό με τα εκτεταμένα έργα συντήρησης που γίνοντουσαν εκείνη την περίοδο σε τμήμα του εθνικού οδικού δικτύου, δημιούργησαν ένα μποτιλιάρισμα δίχως τέλος.

Επιπροσθέτως, μεγάλος αριθμός βαρέων φορτηγών, που μετέφεραν υλικά για την οικοδομική ανάπτυξη της πρωτεύουσας, επιβάρυνε ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Το μποτιλιάρισμα δεν διήρκησε ώρες, αλλά συνολικά.. 12 ημέρες, ενώ σύμφωνα με δημοσιεύματα, τα οχήματα διένυαν περίπου 3 χιλιόμετρα ανά 24 ώρες. Μια μάχη για την επιβίωση κάτω από τον καυτό ήλιο και στην ακινησία.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ο συγκεκριμένος αυτοκινητόδρομος διέθετε συνολικά δεκάδες λωρίδες κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα, γεγονός που υπογραμμίζει το μέγεθος του προβλήματος.

Αυτή την κατάσταση κάποιοι έσπευσαν να την εκμεταλλευτούν προς όφελός τους. Κάτοικοι της περιοχής έστησαν αυτοσχέδια σημεία πώλησης κατά μήκος του δρόμου, διαθέτοντας βασικά αγαθά, όπως νερό και τρόφιμα, σε εξωφρενικές τιμές.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το φαγητό κόστιζε έως και τρεις φορές περισσότερο από το συνηθισμένο, ενώ το εμφιαλωμένο νερό έφτανε να πωλείται ακόμη και δεκαπέντε φορές πάνω από την κανονική του αξία.