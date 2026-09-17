Το μέλλον της αυτοκίνησης στην Ευρώπη είναι… πλαστικό

Τα νέα οχήματα θα πρέπει να περιέχουν τουλάχιστον 15% ανακυκλωμένο πλαστικό μέσα στα επόμενα έξι χρόνια.

Κάθε χρόνο, περισσότεροι από 800.000 μετρικοί τόνοι πλαστικού από οχήματα που φτάνουν στο τέλος του κύκλου ζωής τους καίγονται ή καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής στην Ευρώπη. Όμως αυτό πρέπει να αλλάξει – και μάλιστα γρήγορα.

Σύμφωνα με την προτεινόμενη αναθεώρηση του ευρωπαϊκού Κανονισμού για τα Οχήματα στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους (EU ELV), τα νέα οχήματα θα πρέπει να περιέχουν τουλάχιστον 15% ανακυκλωμένο πλαστικό μέσα στα επόμενα έξι χρόνια, ποσοστό που θα αυξηθεί στο 25% μέσα σε μία δεκαετία. Τουλάχιστον το ένα πέμπτο αυτού του υλικού θα πρέπει να προέρχεται από οχήματα που έχουν αποσυρθεί.

Με περίπου 10,8 εκατομμύρια νέα επιβατικά αυτοκίνητα να ταξινομήθηκαν στην ΕΕ το 2025 -εκ των οποίων το 20% δεν κατασκευάστηκε στην Ευρώπη- και με 200-240 κιλά πλαστικού ανά όχημα, ο στόχος του 15% ανακυκλωμένου περιεχομένου συνεπάγεται την παραγωγή περίπου 350.000 τόνων ανακυκλωμένου πλαστικού ετησίως.

Μεγάλο το κενό που πρέπει να καλυφθεί

Σήμερα, όχι περισσότερο από 2,5% του πλαστικού από οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους καταλήγει σε νέα αυτοκίνητα. Επομένως, υπάρχει ένα μεγάλο κενό που πρέπει να καλυφθεί.

Μια νέα πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος δεν προήλθε από τις αυτοκινητοβιομηχανίες, αλλά από έναν όμιλο εταιρειών του κλάδου των χημικών.

Η Global Impact Coalition (GIC), μια πλατφόρμα που επικεντρώνεται στη μείωση των εκπομπών άνθρακα και στην εισαγωγή της κυκλικότητας στον χημικό κλάδο, δημιούργησε ένα πιλοτικό πρόγραμμα για να δείξει πώς ο συνδυασμός μηχανικής και χημικής ανακύκλωσης πλαστικών θα μπορούσε να βοηθήσει την αυτοκινητοβιομηχανία να πετύχει τους νέους στόχους.

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν οκτώ εταιρείες από τους κλάδους των χημικών και της διαχείρισης αποβλήτων. Συνολικά, 100 οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους υποβλήθηκαν σε διαδικασία αποσυναρμολόγησης, τεμαχισμού και διαλογής, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα πλαστικά εξαρτήματα μπορούσαν να ανακτηθούν από παλιά αυτοκίνητα και να μετατραπούν σε υλικό αρκετά υψηλής ποιότητας ώστε να χρησιμοποιηθεί ξανά.

Καμία μεμονωμένη εταιρεία στην αλυσίδα ανακύκλωσης αυτοκινήτων δεν διαθέτει τόσο το κίνητρο όσο και την ικανότητα να δημιουργήσει μόνη της ένα τέτοιο σύστημα. Ως εκ τούτου, ολόκληρη η αλυσίδα αξίας -από τους παραγωγούς χημικών και τις αυτοκινητοβιομηχανίες μέχρι τις εταιρείες αποσυναρμολόγησης και επεξεργασίας αποβλήτων- πρέπει να συνεργαστεί.

«Οι πρώτες ύλες υπάρχουν, αλλά δεν υπάρχει ακόμη το σύστημα που θα τις μετατρέψει σε πρώτης ποιότητας υλικό κατάλληλο για την αυτοκινητοβιομηχανία», λέει ο Charlie Tan, διευθύνων σύμβουλος της GIC. «Υπάρχει ένα κενό ανάμεσα στη φιλοδοξία των κανονισμών και στο πόσο προετοιμασμένο είναι το υφιστάμενο σύστημα για να ανταποκριθεί σε αυτούς τους στόχους».

Το πιλοτικό πρόγραμμα απέδειξε ότι, ενώ είναι τεχνικά εφικτό να ανακτηθούν και να ανακυκλωθούν τα πλαστικά, υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος όσον αφορά το κόστος, προτού δημιουργηθεί ένα βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο.

Η αυτοκινητοβιομηχανία στο επίκεντρο

Παρότι το πιλοτικό πρόγραμμα καθοδηγήθηκε από τον κλάδο των χημικών, οι αυτοκινητοβιομηχανίες βρίσκονται στην καρδιά της κυκλικότητας.

«Αυτό που κάνει τον κλάδο του αυτοκινήτου μοναδικό είναι ότι διαθέτει μία από τις μεγαλύτερες ποσότητες πρώτης ύλης που μπορούν να συλλεχθούν για χημική ανακύκλωση», λέει η Ana Sofia Almagro, επικεφαλής παγκόσμιων έργων της GIC.

Για να αυξήσουν την παραγωγή μέσω χημικής ανακύκλωσης, οι παραγωγοί πλαστικών χρειάζονται μακροπρόθεσμα σήματα ζήτησης, αλλά και μια αξιόπιστη πηγή πρώτης ύλης υψηλής ποιότητας.

Επειδή οι νέοι κανόνες υποχρεώνουν τις αυτοκινητοβιομηχανίες να χρησιμοποιούν πλαστικό που έχει ανακτηθεί από παλιά αυτοκίνητα στα νέα οχήματα, οι κατασκευαστές αυτοκινήτων προσφέρουν και τα δύο.

«Υπάρχει μια ασυνήθιστα στενή σύνδεση μεταξύ της προσφοράς ανακυκλωμένου πλαστικού και της ζήτησης για ανακυκλωμένο πλαστικό», λέει η Almagro. «Αυτό θα μπορούσε να προσφέρει το σήμα ζήτησης που χρειάζονται οι εταιρείες χημικών για να κατασκευάσουν εγκαταστάσεις μεγαλύτερης κλίμακας για χημική ανακύκλωση».

Το πιλοτικό πρόγραμμα διαπίστωσε ότι οι σημερινές μέθοδοι διαλογής, αλλά και η σύνθεση πολλών εξαρτημάτων αυτοκινήτων, σημαίνουν ότι η ποιότητα των ανακτημένων υλικών υπολείπεται των απαιτήσεων των σημερινών μοντέλων.

Ωστόσο, με τις αυτοκινητοβιομηχανίες να λειτουργούν ταυτόχρονα ως προμηθευτές και πελάτες, μπορούν να αλλάξουν αυτή την κατάσταση, λέει ο Dr Dirk Voeste, επικεφαλής βιωσιμότητας της Volkswagen.

«Εξετάζουμε πώς μπορούμε να γίνουμε περισσότερο κυκλικοί ήδη από τον σχεδιασμό και τι σημαίνει αυτό. Πώς σχεδιάζουμε το αυτοκίνητο του μέλλοντος όχι μόνο για να μειώσουμε την ποσότητα πολυμερών που χρησιμοποιούμε, αλλά και για να το κάνουμε ευκολότερο στην αποσυναρμολόγηση; Αν σχεδιάσουμε διαφορετικά ένα εξάρτημα, μπορούμε να εξοικονομήσουμε πάρα πολύ χρόνο κατά την αποσυναρμολόγηση», λέει ο Voeste.

Η Audi, μάρκα του ομίλου Volkswagen, μέσω του προγράμματος Material Loop, εξετάζει τρόπους ανακύκλωσης όχι μόνο πλαστικών αλλά και χάλυβα, αλουμινίου και γυαλιού.

Για τα συγκεκριμένα υλικά υπάρχουν ήδη καλά οργανωμένα και επιτυχημένα συστήματα ανακύκλωσης. Τα πλαστικά, όμως, είναι πολύ πιο δύσκολο να διαχειριστούν.

Τα πλαστικά που ανακυκλώνονται μηχανικά είναι πιο αδύναμα από τα παρθένα πλαστικά και μπορούν να ανακυκλωθούν μόνο λίγες φορές. Υπάρχουν επίσης προβλήματα όταν αναμειγνύονται διαφορετικοί τύποι πλαστικών, οι οποίοι λιώνουν σε διαφορετικές θερμοκρασίες, ενώ προβλήματα δημιουργούν και οι προσμίξεις, καθώς και η αυξανόμενη χρήση σύνθετων ή πολυστρωματικών υλικών συσκευασίας, τα οποία είναι δύσκολο να διαχωριστούν.

«Μία βασική πρόκληση για τα προϊόντα που περιέχουν πλαστικό είναι ότι τα διαφορετικά υλικά είναι πολύ αναμεμειγμένα μεταξύ τους και έχουν βιδωθεί, συγκολληθεί ή κολληθεί», λέει ο Michael Puffer, επικεφαλής προμήθειας εναλλακτικών και νέων υλικών στην εταιρεία χημικών Covestro.

«Είναι δύσκολο να αποκτήσουμε υλικό τέτοιας καθαρότητας ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρώτη ύλη για νέα προϊόντα».

Η χημική ανακύκλωση προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία, επειδή διασπά τα πλαστικά απόβλητα στα χημικά δομικά τους στοιχεία, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία νέου πλαστικού.

Ωστόσο, σήμερα υπάρχουν στην Ευρώπη μόλις 0,29 εκατ. τόνοι δυναμικότητας χημικής ανακύκλωσης σε λειτουργία, σύμφωνα με την Almagro. Παράλληλα, υπάρχουν προγραμματισμένα έργα συνολικής δυναμικότητας 2,8 εκατ. τόνων.

Το νούμερο είναι μικρό συγκριτικά με τους 53 εκατ. τόνους πλαστικών αποβλήτων που παρήχθησαν στην ΕΕ το 2019. Η ποσότητα αυτή αναμένεται να διπλασιαστεί έως το 2060, ξεπερνώντας τους 100 εκατ. τόνους ετησίως.