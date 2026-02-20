Το MINI Aceman στους δρόμους του Τόκιο

Βαμμένο στο χρώμα Rebel Red, το MINI Aceman κινείται στους δρόμους του Τόκιο και αναδεικνύει με αυτοπεποίθηση τα δυναμικά χαρακτηριστικά του.

Ένα νέο κεφάλαιο έχει εγκαινιάσει η MINI με το αμιγώς ηλεκτρικό Aceman, ένα crossover μήκους 4,07 μέτρων που γεφυρώνει το κενό μεταξύ του Cooper και του Countryman.

Το MINI Aceman SE αποδίδει ισχύ 218 PS και ροπή 330 Nm, επιταχύνοντας από 0 στα 100 χλμ./ώρα σε 7,1 δευτερόλεπτα, ενώ αντλεί ενέργεια από μπαταρία ονομαστικής χωρητικότητας 54,2 kWh, για αυτονομία έως 384 χλμ.

Το Aceman στην ιαπωνική πρωτεύουσα

Βαμμένο στο δημοφιλές χρώμα Rebel Red και με τον εξοπλισμό της έκδοσης Favoured, το MINI Aceman κινείται στους δρόμους του Τόκιο και αναδεικνύει με αυτοπεποίθηση τα δυναμικά χαρακτηριστικά του.

Η οροφή και τα καλύμματα των καθρεπτών σε Jet Black, μαζί με τις μαύρες λεπτομέρειες στους θόλους των τροχών, προσθέτουν ενδιαφέρουσες αντιθέσεις και χαρίζουν στο μοντέλο ισχυρή παρουσία στους δρόμους της ιαπωνικής πρωτεύουσας.

Στο εσωτερικό ξεχωρίζουν το συμπαγές σπορ τιμόνι, η στρογγυλή οθόνη infotainment και η μπάρα διακοπτών που ενσωματώνει την κλασική σχεδιαστική παράδοση της MINI. Η πανοραμική οροφή προσφέρει στην καμπίνα φυσικό φως, δημιουργώντας αίσθηση ευρυχωρίας.

Παράλληλα, τα σπορ καθίσματα από Vescin και τα υφάσματα σε χρώμα Dark Petrol με διακριτική πορτοκαλί διαβάθμιση προσθέτουν κομψές λεπτομέρειες. Τα οκτώ ειδικά σχεδιασμένα MINI Experience Modes, με αντίστοιχο φωτισμό και ηχητικά εφέ, δημιουργούν μια ατμόσφαιρα που ζωντανεύει τη νυχτερινή ζωή του Τόκιο.

Με χωρητικότητα από 300 έως 1.005 λίτρα, το Aceman προσφέρει έναν ευέλικτο χώρο αποσκευών που προσαρμόζεται στις ανάγκες του χρήστη, όπως αναφέρει η MINI.

Την καθημερινότητα καθιστά ευκολότερη το σύστημα Parking Assistant Professional που βοηθά τον οδηγό να εντοπίζει διαθέσιμους χώρους στάθμευσης και, όταν χρειάζεται, αναλαμβάνει ολόκληρη τη διαδικασία μέσω smartphone, ακόμα και σε απαιτητικές συνθήκες.