Το νέο αντικλεπτικό σύστημα της Toyota έρχεται από το… 1986

Όταν τα σύγχρονα ηλεκτρονικά αντικλεπτικά συστήματα δεν αρκούν για να αποτρέψουν τους επιτήδειους, τότε μια αναδρομή στο παρελθόν ίσως είναι η λύση, όπως παρουσιάζει η Toyota Αυστραλίας.

Η Toyota έκανε μια βουτιά στο χρόνο, αναζητώντας ένα αποτελεσματικό αντικλεπτικό σύστημα που δεν βασίζεται στη σύγχρονη τεχνολογία και μπορεί να δώσει λύση στις κλοπές που μαστίζουν κάποια από τα μοντέλα της. Πρόκειται για τη μπάρα που κλειδώνει πάνω στο τιμόνι και δεν το αφήνει να κάνει πλήρη περιστροφή.

Το συγκεκριμένο αντικλεπτικό το είχαμε γνωρίσει πριν από 40 σχεδόν χρόνια και σίγουρα δεν είναι κάτι καινοτόμο, αλλά όπως αποδεικνύεται είναι αποτελεσματικό. Έτσι, η Toyota Αυστραλίας θα εξοπλίσει τα Land Cruiser, RAV4 και Hilux, που αποτελούν τους πιο συχνούς στόχους των κλεφτών, με το συγκεκριμένο «μπαστούνι», σε μια προσπάθεια να τους αποτρέψει.

Επιπλέον, η εταιρεία δήλωσε ότι συνεργάζεται με την αστυνομία των Βικτώρια και Κουίνσλαντ για την εισαγωγή «προηγμένων μέτρων προστασίας», χωρίς να ανακοινώνει ποια θα είναι αυτά, παρά μόνο εξηγώντας ότι θα είναι ένα επιπλέον σύστημα ακινητοποίησης του οχήματος, με νέες ενημερώσεις που θα ακολουθήσουν για να το καταστήσουν… απόρθητο.

Στην επίσημη ιστοσελίδα της Toyota Αυστραλίας δίνεται μια απάντηση σχετικά με τα πιο πάνω ερωτήματα και συνολικά το θέμα, καθώς εμφανίζεται σε φωτογραφία ένα αυτοκίνητο με το συγκεκριμένο «μπαστούνι» στο τιμόνι του. Μάλιστα δεν είναι προϊόν εξωτερικού συνεργάτη, αλλά με εξαρτήματα και υλικά της ίδιας της Toyota.

Χρησιμοποιείται χάλυβας υψηλής αντοχής, με κλειδαριά ασφαλείας, αντιδιαρρηκτική. Στο εσωτερικό τμήμα της μπάρας χρησιμοποιούνται μαλακά υλικά, έτσι ώστε να μην τραυματίσουν την επένδυση του τιμονιού.

Είναι γεγονός όμως ότι αυτό το σύστημα απέχει αρκετά από το να χαρακτηριστεί σύγχρονο, με την Toyota να μην εστιάζει σε αυτό το χαρακτηριστικό. Υποστηρίζει ότι κάτι καλό δεν παλιώνει και μπορεί να παραμένει αποτελεσματικό και στο πέρασμα του χρόνου.

Για την ιστορία, το «The Club», όπως ήταν η ονομασία του, εφευρέθηκε το 1986 από έναν Αμερικανό επιχειρηματία, ο οποίος αναζητούσε κάτι που θα προστάτευε το αυτοκίνητό του από τους κλέφτες. Το αποτέλεσμα ήταν αυτό που βλέπετε στο παρακάτω βίντεο. Πέτυχε και πούλησε, μέχρι το 1994, πάνω από 14 εκατομμύρια κομμάτια.