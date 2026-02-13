Η BMW Alpina πλέον σταδιοδρομεί ως ανεξάρτητη μάρκα, διαθέτοντας τα δικά της μοντέλα.

Ως νέα ανεξάρτητη μάρκα υπό τον πλήρη έλεγχο του Ομίλου BMW λειτουργεί από τις αρχές Ιανουαρίου 2026 η BMW Alpina, έχοντας ως στόχο να προσφέρει με ακόμα μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα ανώτερη άνεση οδήγησης με μέγιστη απόδοση.

Πριν λίγες ώρες παρουσιάστηκε και το νέο έμβλημα της Alpina, το οποίο συμπληρώνει το νέο λεκτικό λογότυπο, καθορίζοντας το σύγχρονο στυλ και την ταυτότητα της μάρκας. Τα οχήματα BMW Alpina θα κατασκευάζονται σε εργοστάσια του Ομίλου BMW, πλήρως εξοπλισμένα για να ανταποκρίνονται στα υψηλά πρότυπα αυτής της νέας και αποκλειστικής μάρκας, όπως αναφέρει ο όμιλος.

Το νέο έμβλημα

Το νέο έμβλημα της BMW Alpina τιμά την ιστορική κληρονομιά της μάρκας, ενώ εξελίσσεται στη σύγχρονη εποχή. Ο σχεδιασμός διατηρεί τα δύο καθοριστικά στοιχεία του παρελθόντος – την πεταλούδα του γκαζιού και τον στροφαλοφόρο άξονα – που βρίσκονται στο επίκεντρο της ιστορικής ταυτότητας της μάρκας.

Όπως και το λεκτικό λογότυπο που περιβάλλει το έμβλημα, τα στοιχεία μέσα στο σήμα υιοθετούν σαφείς και ακριβείς γραμμές. Μια διαφανής σχεδίαση αναδεικνύει το μοντέρνο σχήμα του εμβλήματος, ενώ η περιορισμένη χρήση χρωμάτων προσδίδει σύγχρονη και φρέσκια αίσθηση. Η σχεδίαση του εμβλήματος αποπνέει ακρίβεια και φινέτσα, ταιριάζοντας απόλυτα στην αποκλειστική ταυτότητα της BMW Alpina.

Η εξατομίκευση σε πρώτο πλάνο

Διαθέσιμες θα είναι ακόμα περισσότερες επιλογές εξατομίκευσης, επιτρέποντας στους πελάτες να δημιουργήσουν προσωπικά και μοναδικά αυτοκίνητα, εφόσον το επιθυμούν.

Η συνέχεια με το παρελθόν διασφαλίζεται μέσα από τον εκσυγχρονισμό χαρακτηριστικών στοιχείων, όπως η εμβληματική παλέτα εξωτερικών χρωμάτων και ο σχεδιασμός των ζαντών αλουμινίου 20 ακτίνων, δημιουργώντας μία ακόμα πιο στενή σχέση μεταξύ κληρονομιάς και μέλλοντος.

Υψηλής ποιότητας δερμάτινες επενδύσεις προσφέρονται στάνταρ στο εσωτερικό όλων των BMW Alpina. Διατίθενται σε πλήρη γκάμα χρωμάτων και συνδυάζονται με επιλεγμένα υλικά υψηλής αισθητικής, δίνοντας τη δυνατότητα στους μελλοντικούς ιδιοκτήτες να διαμορφώσουν τα πάντα – από τις πιο μικρές λεπτομέρειες έως τις πιο τολμηρές πινελιές – και να δημιουργήσουν το δικό τους, μοναδικό αυτοκίνητο.