Το νέο ηλεκτρικό της BYD με την αυτονομία των 1.000 χλμ. και την αστραπιαία φόρτιση

Ποιο είμαι τελικά το όριο όσον αφορά την αυτονομία που μπορεί να προσφέρει ένα ηλεκτρικό μοντέλο;

Το U7, η νέα τεχνολογική ναυαρχίδα της μάρκας Yangwang που ανήκει στην κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία BYD, φέρνει στο προσκήνιο μια από τις πιο φιλόδοξες προτάσεις στον κόσμο της ηλεκτροκίνησης, με το μεγάλο ηλεκτρικό σεντάν να εντυπωσιάζει όχι μόνο με την ισχύ και τις διαστάσεις του, αλλά κυρίως με την αυτονομία και τις δυνατότητες φόρτισης που υπόσχεται.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν ανακοινωθεί, το U7 μπορεί να προσφέρει αυτονομία που φτάνει έως και τα 1.000 χλμ. στον μάλλον… αισιόδοξο κινεζικό κύκλο δοκιμών CLTC. Η επίδοση αυτή επιτυγχάνεται χάρη σε μια μεγάλη μπαταρία Blade Battery, χωρητικότητας περίπου 150 kWh, η οποία συνδυάζει υψηλή ενεργειακή πυκνότητα με βελτιωμένη θερμική διαχείριση και αντοχή στον χρόνο.

Εξίσου εντυπωσιακές είναι και οι δυνατότητες φόρτισης. Το μοντέλο αξιοποιεί τη νέα αρχιτεκτονική υπερταχείας φόρτισης της BYD, η οποία μπορεί να φτάσει σε ισχύ έως και 1.500 kW. Σε ιδανικές συνθήκες, το σύστημα αυτό επιτρέπει την ανάκτηση μεγάλου μέρους της αυτονομίας μέσα σε λίγα μόλις λεπτά, με τη φόρτιση να μπορεί να φτάσει περίπου στο 70% σε λιγότερο από 5 λεπτά.

Πέρα όμως από την αυτονομία και τη φόρτιση, το U7 δίνει έμφαση και στις επιδόσεις. Το ηλεκτρικό σύστημα κίνησης βασίζεται σε τέσσερις ηλεκτροκινητήρες που αποδίδουν συνδυαστικά περισσότερους από 1.000 ίππους, εξασφαλίζοντας τετρακίνηση και επιδόσεις αντίστοιχες με εκείνες κορυφαίων supercar.

Με μήκος που ξεπερνά τα 5 μ. και προηγμένα συστήματα ελέγχου πλαισίου και ανάρτησης, το Yangwang U7 λειτουργεί ουσιαστικά ως τεχνολογική «βιτρίνα» για τις δυνατότητες της BYD. Σε μια περίοδο όπου οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες διεκδικούν ολοένα και μεγαλύτερο ρόλο στη διεθνή αγορά, η παρουσίαση ενός ηλεκτρικού σεντάν με τέτοιες προδιαγραφές δείχνει ότι ο ανταγωνισμός στην κορυφή της κατηγορίας των EV γίνεται πλέον πιο έντονος από ποτέ.