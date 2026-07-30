Το νέο Mazda MX-5 θα κλείνει το μάτι στην ηλεκτροκίνηση

Στόχος της ιαπωνικής εταιρείας είναι να μην επηρεαστεί το βάρος του μοντέλου, κάτι το οποίο θα αλλοίωνε τον fun-to-drive χαρακτήρα του.

Δεν έχει τέλος η φημολογία γύρω από το νέας γενιάς Mazda MX-5, που αναμένεται να αντικαταστήσει το τρέχον μοντέλο. Το τελευταίο βρίσκεται εδώ και περισσότερα από 10 χρόνια στην αγορά και ο διάδοχός του φαίνεται ότι βρίσκεται σε περίοπτη θέση στην ατζέντα των Ιαπώνων.

Παρόλο που δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη κάποιο συγκεκριμένο σύστημα κίνησης για το επόμενης γενιάς Miata, ο διευθύνων σύμβουλος της Mazda, Masahiro Moro, ήταν απολύτως σαφής ότι η ηλεκτροκίνηση ενδέχεται να έχει σημαντικό ρόλο στο μοντέλο.

«Ο διάδοχος πρέπει επίσης να είναι έτοιμος για ένα σενάριο χωρίς κινητήρα εσωτερικής καύσης», δήλωσε στο γερμανικό περιοδικό Auto Motor und Sport.

Δημοσιεύματα εξηγούν ότι οι δηλώσεις του Moro υποδηλώνουν το λανσάρισμα, αρχικά, ενός μοντέλου με κινητήρα εσωτερικής καύσης, αλλά ο σχεδιασμός του θα επιτρέπει -σε δεύτερο χρόνο – να υποστηρίξει και ηλεκτροκίνητη έκδοση.

Στόχος της Mazda φαίνεται ότι είναι να κρατήσει το βάρος του μοντέλου χαμηλά, ανεξάρτητα από το σύστημα κίνησης που θα ενσωματώνει. «Η πρόκληση για εμάς είναι να κάνουμε τη βασική δομή ελαφρύτερη χωρίς να χρησιμοποιήσουμε εξωτικά υλικά, όπως ανθρακονήματα», δήλωσε ο Moro στο Auto Motor und Sport. «Το βάρος-στόχος για τους μηχανικούς βρίσκεται μεταξύ λίγο κάτω από τα 1.000 και τα 1.200 κιλά. Και πιστεύω ότι μπορούμε να το πετύχουμε».

Αν η Mazda καταφέρει να δημιουργήσει μια ηλεκτρική έκδοση με βάρος έστω κοντά σε αυτό του σημερινού Miata, αυτό θα αποτελούσε ένα πραγματικά τεράστιο επίτευγμα.