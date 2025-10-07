Το νέο Nissan Leaf βγήκε στους δρόμους – Πότε έρχεται στην Ελλάδα

Με αυτονομία έως και 622 χλμ., δυναμική σχεδίαση και προηγμένες τεχνολογίες, το Leaf προβάλλει ικανό να ταράξει τα λιμνάζοντα νερά της ηλεκτροκίνησης.

Δυναμική επιστροφή για το Nissan Leaf. Στην τρίτη πλέον γενιά του, κάνει την πρεμιέρα του στους δρόμους της Κοπεγχάγης, προτάσσοντας αυτονομία έως 622 χλμ., σύγχρονη δυναμική σχεδίαση, προηγμένη τεχνολογία και μια πλήρη δέσμη συστημάτων υποβοήθησης οδηγού.

Αεροδυναμικός σχεδιασμός

Σχεδιασμένο στο Global Design Studio της Nissan στο Atsugi της Ιαπωνίας και με παραγωγή στο εργοστάσιο της Nissan στο Sunderland, το νέο Leaf παρουσιάζει μια δυναμική crossover αισθητική που συνδυάζει αεροδυναμικές επιδόσεις και ξεχωριστή οπτική παρουσία. Με συντελεστή οπισθέλκουσας μόλις 0,25, ο σχεδιασμός του μοντέλου συμβάλλει και στην κορυφαία αυτονομία των 622 χλμ. και σε υψηλά επίπεδα απόδοσης.

Η στιλάτη εμφάνιση του Leaf αναδεικνύεται και από άλλα στοιχεία όπως οι επίπεδες λαβές θυρών, σμιλεμένες επιφάνειες με τη ρέουσα γραμμή οροφής, τα τρισδιάστατα ολογραφικά πίσω φώτα, τις προαιρετικές ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών με αεροδυναμικό σχεδιασμό και την πανοραμική σκιάζουσα ηλιοροφή με διακριτική λεπτομέρεια Leaf.

Στο εσωτερικό, η καμπίνα είναι ευρύχωρη και σχεδιασμένη να προσφέρει άνεση σε κάθε οικογενειακή διαδρομή, με χωρητικότητα αποσκευών 437 λίτρα. Η ηλεκτρικά ανοιγόμενη πίσω πόρτα και οι ράγες οροφής προσφέρουν επιπλέον ευελιξία, ενώ οι επτά επιλογές εξωτερικών χρωμάτων, συμπεριλαμβανομένου του χαρακτηριστικού τιρκουάζ Luminous Teal, επιτρέπουν την εξατομίκευση του ώστε να ανταποκρίνεται σε κάθε επιθυμία – από καθημερινές μετακινήσεις στην πόλη μέχρι οικογενειακές εξορμήσεις εκτός πόλης.

Την εικόνα συμπληρώνει η εκτεταμένη γκάμα αξεσουάρ – από πρακτικές λύσεις όπως προστατευτικό φιλμ προφυλακτήρα, κάλυμμα χώρου αποσκευών δύο όψεων και πολυτελή πατάκια από ανακυκλωμένα υλικά, μέχρι κομψές λεπτομέρειες όπως φωτιζόμενα προστατευτικά εισόδου και καλύμματα καθρεπτών.

Για ακόμα μεγαλύτερη άνεση, χαρακτηριστικά όπως το Drive Video Recorder και η τσάντα φύλαξης καλωδίου φόρτισης ενισχύουν την ασφάλεια και την καθημερινή χρηστικότητα, ενώ επιλογές μεταφοράς όπως ο αφαιρούμενος γάντζος ρυμούλκησης και οι εγκάρσιες μπάρες οροφής κάνουν τις οικογενειακές εξορμήσεις μοναδικές και τις περιπέτειες εκτός πόλης ακόμη πιο εύκολες.

Αυτονομία έως 622 χλμ. και φόρτιση

Το νέο Leaf προσφέρει κορυφαία αυτονομία στην κατηγορία του, με δύο επιλογές μπαταριών – 52 kWh και 75 kWh – που εξασφαλίζουν δυνατότητα κίνησης για πάνω από 440 χλμ. και έως 622 χλμ (WLTP) αντίστοιχα. Με αυτονομία που φτάνει τα 330 χλμ. με ταχύτητα 130 χλμ./ώρα και τα 430 χλμ. με ταχύτητα 110 χλμ./ώρα στον αυτοκινητόδρομο, σε συνδυασμό με χαμηλή κατανάλωση μόλις 13,8 kWh/100 χλμ., τα μεγάλα ταξίδια γίνονται πιο άνετα και με λιγότερες στάσεις για φόρτιση. Όταν χρειαστεί ανεφοδιασμός, το νέο Nissan Leaf υποστηρίζει ταχεία φόρτιση DC έως και 150 kW, ανακτώντας ενέργεια για 420 χλμ. σε μόλις 30 λεπτά.

Παράλληλα, το μοντέλο είναι εξοπλισμένο με λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L), παρέχοντας ισχύ έως και 3,6 kW για τη σύνδεση εξωτερικών μικροσυσκευών – από φορητούς υπολογιστές μέχρι εξοπλισμό μαγειρέματος για τις εξορμήσεις στη φύση. Επιπλέον, είναι συμβατό με το σύστημα Vehicle-to-Grid (V2G), έτσι ώστε στο μέλλον να μπορεί να στέλνει αποθηκευμένη ενέργεια πίσω στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.

Ηλεκτρική Απόδοση και Προηγμένα Συστήματα Υποβοήθησης

Κατασκευασμένο πάνω στην πλατφόρμα CMF-EV, την οποία μοιράζεται με το Nissan Ariya, το Leaf έχει ως στόχο να προσφέρει μια οδηγική εμπειρία που συνδυάζει δυναμισμό και άνεση. Οι αναρτήσεις – MacPherson μπροστά και πολλαπλών συνδέσμων πίσω – εξασφαλίζουν ομαλή και ευέλικτη οδήγηση, τόσο στους δρόμους της πόλης όσο και στον αυτοκινητόδρομο.

Τα χαρακτηριστικά που επικεντρώνονται στον οδηγό περιλαμβάνουν:

e-Pedal Step για ομαλή οδήγηση με ένα πεντάλ

ProPILOT Assist με Navi-link που προσαρμόζεται στις καμπές και τα μεταβαλλόμενα όρια ταχύτητας για αβίαστη οδήγηση στον αυτοκινητόδρομο

3D Around View Monitor 8 σημείων με θέαση ‘‘αόρατου’’ καπό (Invisible Hood View) και ευρυγώνια θέαση μπροστά (Front Wide View) για ασφαλή και εύκολη πλοήγηση σε στενούς δρόμους της πόλης

Αναγεννητική πέδηση με paddle shifts και distance control assist για ανάκτηση ενέργειας κατά την επιβράδυνση

Στην καρδιά του Nissan Leaf βρίσκεται ένας ηλεκτροκινητήρας, με μέγιστη ισχύ 218 PS και μέγιστη ροπή 355 Nm, επιταχύνοντας από 0 έως 100 χλμ./ώρα σε 7,6 δευτερόλεπτα.

Παράλληλα φέρει μια ολοκληρωμένη γκάμα προηγμένων συστημάτων ασφάλειας και υποβοήθησης οδηγού. Από το Intelligent Emergency Braking και το Blind Spot Intervention, μέχρι το Rear Cross Traffic Alert και το Lane Keep Assist, το Nissan Leaf προσφέρει υψηλά επίπεδα ασφάλειας και ηρεμίας στον οδηγό. Επιπλέον, τεχνολογίες όπως το 3D Around View Monitor, το Invisible Hood View και το Front Wide View κάνουν το παρκάρισμα και τους ελιγμούς σε στενούς χώρους πιο εύκολους και ασφαλείς από ποτέ.

Συνδεδεμένη εμπειρία οδήγησης

Στο επίκεντρο της συνδεδεμένης εμπειρίας του Leaf βρίσκεται το NissanConnect με ενσωματωμένη τη σουίτα της Google, που προσφέρει απρόσκοπτη σύνδεση με τον έξω κόσμο. Το σύστημα περιλαμβάνει:

Google Maps με In-Car Route Planner για εύκολη πλοήγηση και αυτόματο σχεδιασμό στάσεων φόρτισης κατά τη διαδρομή

Google Assistant για εύκολο φωνητικό χειρισμό πλοήγησης, ψυχαγωγίας, κλιματισμού και άλλων λειτουργιών

Google Play Store για πρόσβαση σε εφαρμογές, υπηρεσίες streaming και εργαλεία παραγωγικότητας

Στο εσωτερικό, δύο οθόνες 14,3” (πίνακας οργάνων και κεντρική) διαμορφώνουν ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, ενώ η εφαρμογή NissanConnect Services προσφέρει απομακρυσμένη πρόσβαση σε έλεγχο της μπαταρίας, προετοιμασία κλιματισμού και προγραμματισμό διαδρομών — διασφαλίζοντας ότι ο οδηγός παραμένει εξίσου συνδεδεμένος εντός και εκτός οχήματος.

Το Nissan Leaf θα κατασκευάζεται στο Sunderland του Ηνωμένου Βασιλείου, με 20% της ενέργειας παραγωγής να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές, ενώ στην Ελλάδα αναμένεται στις αρχές του 2026.