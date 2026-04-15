Το νέο Opel Astra με τεχνολογία V2L

Η τεχνολογία Vehicle-to-Load θα είναι διαθέσιμη και στα ηλεκτρικά Grandland, Mokka, Corsa και Combo.

Το Opel Astra έχει εξελιχθεί σε έναν από τους βασικούς πυλώνες της μικρομεσαίας κατηγορίας στην Ευρώπη, καταγράφοντας διαχρονικά υψηλές πωλήσεις και σημαντική απήχηση σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό κοινό.

Από το 2021 το Astra βρίσκεται στην 6η του γενιά, ενώ πριν από λίγους μήνες ανανεώθηκε φέροντας τολμηρή σχεδιαστική προσέγγιση και σύγχρονες τεχνολογίες.

Ένα από τα χαρακτηριστικά του Astra Electric που μπορούν να αποδειχθούν χρήσιμα, μολονότι περνούν σε πολλές περιπτώσεις… αδιάφορα, είναι η τεχνολογία Vehicle-to-Load (V2L).

Χάρη σε αυτή τη λειτουργία, η ανάγκη για εξωτερική πρίζα ρεύματος καταργείται, καθώς το Astra Electric μπορεί να τροφοδοτεί ή να φορτίζει ηλεκτρικές συσκευές απευθείας από την μπαταρία του. Η λειτουργία V2L θα επεκταθεί και σε άλλα ηλεκτρικά μοντέλα της Opel, όπως τα Grandland Electric, Mokka Electric, Corsa Electric και Combo Electric, τα οποία θα διαθέτουν επίσης on-board charger με λειτουργία αμφίδρομη φόρτισης.

Το Νέο Astra Electric με ισχύ 156 PS διαθέτει πλέον μπαταρία 58 kWh (αντί 54 kWh), ενώ χάρη και σε περαιτέρω αεροδυναμικές βελτιώσεις προσφέρει πλέον αυτονομία έως 454 χλμ. (WLTP), αυξημένη κατά 35 χλμ. σε σχέση με το απερχόμενο μοντέλο.

Παράλληλα, το όχημα μπορεί να λειτουργήσει και ως κινητή πηγή ενέργειας, όταν χρειάζεται. Ο ενσωματωμένος φορτιστής (on-board charger) υποστηρίζει πλέον αμφίδρομη φόρτιση, επιτρέποντας την τροφοδοσία εξωτερικών συσκευών με ισχύ έως 3,6 kW. Έτσι, χρήστες μπορούν εύκολα να φορτίσουν e-bikes ή να χρησιμοποιήσουν ηλεκτρικές συσκευές σε ταξίδια και δραστηριότητες αναψυχής, χωρίς την ανάγκη εξωτερικής παροχής ρεύματος.

Η λειτουργία αυτή υλοποιείται μέσω ειδικού αντάπτορα V2L, ο οποίος συνδέεται στη θύρα φόρτισης του Astra Electric και μετατρέπει το όχημα σε πρακτική πηγή ρεύματος, προσφέροντας πρίζα για εξωτερικές συσκευές. Ο αντάπτορας διατίθεται μέσω των αξεσουάρ της Opel.

Τόσο το νέο Opel Astra Electric, όσο και οι ηλεκτρικές εκδόσεις του κορυφαίου SUV Grandland και του πρακτικού Combo Electric, διαθέτουν έναν τριφασικό on-board charger 11 kW με δυνατότητα αμφίδρομης φόρτισης. Η Opel επεκτείνει την τεχνολογία V2L και σε άλλα επιβατικά μοντέλα.

Το δυναμικό Mokka Electric, καθώς και η έκδοση 156 PS του Corsa Electric προσφέρουν επίσης δυνατότητα vehicle-to-load. Και τα δύο μοντέλα διαθέτουν έναν τριφασικό on-board charger 11 kW με δυνατότητα αμφίδρομης φόρτισης στον βασικό εξοπλισμό, γεγονός που ενισχύει περαιτέρω την πρακτικότητα και την ευελιξία της ηλεκτρικής οδήγησης.