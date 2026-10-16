Το νέο Tesla Roadster πετάει και κάνει τούμπες στον αέρα (+video)

Το αυτοκίνητο μπορεί να επιταχύνει από στάση στα 97 χλμ./ώρα σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο (0,81 δευτερόλεπτα).

Η Tesla παρουσίασε τη νέα γενιά του σπορ αυτοκινήτου Roadster, το οποίο διαθέτει τεχνολογία πρόωσης από τη διαστημική εταιρεία SpaceX. Στην επίδειξη, το όχημα εκτοξεύτηκε στον αέρα, περιστράφηκε και στη συνέχεια προσγειώθηκε.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, το όχημα πραγματοποίησε κατακόρυφη άνοδο, περιστράφηκε πλάγια στον αέρα και προσγειώθηκε στην άλλη πλευρά, αφού πήδηξε πάνω από σταθμευμένα οχήματα της Tesla.

Turns out the future does have flying cars https://t.co/6fexPp6SXI — Elon Musk (@elonmusk) October 16, 2026

Ένα χαρακτηριστικό που ξεχωρίζει το Roadster είναι η χρήση προωθητήρων που αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με τη SpaceX. Η τεχνολογία εκτοξεύει συμπιεσμένο αέριο για να υποβοηθά την κίνηση του οχήματος και έχει σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπει ελιγμούς που δεν βασίζονται αποκλειστικά στην πρόσφυση των ελαστικών, όπως συμβαίνει με τα συμβατικά ηλεκτρικά οχήματα.

Η Tesla δήλωσε ότι το αυτοκίνητο μπορεί να επιταχύνει από στάση στα 97 χλμ./ώρα σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο (0,81 δετερόλεπτα), ενώ η μέγιστη ταχύτητά του φτάνει τα 370 χλμ./ώρα.

Το χρονοδιάγραμμα κυκλοφορίας του Roadster έχει καθυστερήσει αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής του. Αφού παρουσίασε για πρώτη φορά το αυτοκίνητο το 2017, η Tesla είχε υποσχεθεί ότι οι παραδόσεις στους πελάτες θα ξεκινούσαν το 2020, κάτι που τελικά δεν συνέβη. Τώρα, η εταιρεία έχει θέσει ως στόχο το 2028 για την έναρξη της μαζικής παραγωγής.

Our design language has evolved since the last reveal: from S3XY to Cybertruck, Cybercab & Optimus Roadster is inspired by the SR-71 & F-35 https://t.co/CV7trDTS66 — Tesla (@Tesla) October 16, 2026

Ο Musk είχε δηλώσει επίσης το 2018 ότι στο Roadster θα μπορούσαν να εγκατασταθούν προωθητήρες ψυχρού αερίου, οι οποίοι χρησιμοποιούνται στο σύστημα προσγείωσης των επαναχρησιμοποιήσιμων πυραύλων της SpaceX. Τότε είχε πραγματοποιήσει και μια επίδειξη κατά την οποία ένα πρωτότυπο εκτοξεύτηκε στο διάστημα. Η νέα παρουσίαση προσέλκυσε την προσοχή, καθώς έδειξε την τεχνολογία, για την οποία γινόταν λόγος εδώ και χρόνια, να εφαρμόζεται σε ένα πραγματικό όχημα.

Πριν από την εκδήλωση, ο Musk προώθησε το Roadster στην πλατφόρμα X, χαρακτηρίζοντάς το «διεκδικητή για την καλύτερη επίδειξη προϊόντος όλων των εποχών». Ωστόσο, δήλωσε επίσης ότι οι πωλήσεις του δεν θα είναι αρκετά υψηλές ώστε να επηρεάσουν σημαντικά τα οικονομικά αποτελέσματα της Tesla.

🤯 RECORD BREAKING SPEEDS: Tesla’s new Roadster just accelerated from 0 to 60 mph in just 0.81 seconds. https://t.co/2yibhLkbHM — Breaking911 (@Breaking911) October 16, 2026

Παράλληλα, η Tesla αλλάζει πρόσφατα και την κατεύθυνση της δραστηριότητάς της στον τομέα των οχημάτων. Περιορίζει τη γκάμα των μοντέλων της, καθώς προωθεί σχέδια για τη χρήση των γραμμών παραγωγής στα εργοστάσιά της στην Καλιφόρνια και στο Τέξας για την κατασκευή ρομποταξί.

Τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, διέκοψε την παραγωγή του πολυτελούς σεντάν Model S και του SUV Model X, στρέφοντας την προσοχή της στην ανάπτυξη του αυτόνομου ταξί Cybercab, σε χρυσαφί χρώμα, και του ανθρωποειδούς ρομπότ Optimus.

Τα μοντέλα Tesla Model 3 και Model Y αντιπροσωπεύουν σήμερα το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων της εταιρείας. Το Cybertruck θεωρείται ότι δεν έχει ανταποκριθεί στις προσδοκίες για τις πωλήσεις του. Το Semi, ένα μεγάλο ηλεκτρικό φορτηγό, ξεκίνησε τη μαζική παραγωγή του στη Νεβάδα φέτος.