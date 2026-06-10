Το νέο Skoda Epiq ετοιμάζεται για προσπέραση

Πριν από το αντίστοιχο μικρό ηλεκτρικό μοντέλο της VW αναμένεται να βγει στην κυκλοφορία το νέο Skoda Epiq.

Το Skoda Epiq ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στους κόλπους της τσεχικής φίρμας, καθώς προορίζεται να γίνει ένα από τα πιο προσιτά ηλεκτρικά SUV στην αγορά. Ενισχύει τη θέση της Skoda στην κατηγορία και θέτει ψηλά τον πήχη σε απαιτήσεις από την ίδια την εταιρεία, αλλά και το κοινό.

Η Skoda βασίζει πολλά σε αυτό το προϊόν και σκοπεύει να «τρέξει» το project, έτσι ώστε να κερδίσει το παιχνίδι των προσιτών ηλεκτρικών μοντέλων στη Γηραιά Ήπειρο, ακόμα και απέναντι στη VW. Και αυτό γίνεται πιο ξεκάθαρο με το γεγονός ότι το Epiq βρίσκεται ήδη στη γραμμή παραγωγής, πριν από το Volkswagen ID. Cross.

Όσον αφορά την παραγωγή του μικρού ηλεκτρικού SUV της Skoda, πραγματοποιείται στη Λαντάμπεν της Ισπανίας. Αποτελεί μέρος μιας νέας στρατηγικής του Ομίλου VW, που έχει ως στόχο να καλύψει την αυξημένη ζήτηση που υπολογίζουν ότι θα έχει το νέο μοντέλο. Επιπλέον, με δυνατότητα παραγωγής 1.400 αυτοκινήτων ημερησίως επιτρέπει στη Skoda να κρατήσει το κόστος χαμηλά, με εκτιμώμενη εισαγωγική τιμή τα 25.000 ευρώ.

Για την κατασκευή του χρησιμοποιείται η πλατφόρμα MEB+, για αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα. Η μετάδοση της κίνησης περνάει στους εμπρός τροχούς, με το βάρος να διατηρείται χαμηλά. Η αυτονομία αγγίζει τα 440 χιλιόμετρα, έχοντας παράλληλα δυνατότητα ταχείας φόρτισης. Το μοντέρνο σε σχεδίαση Epiq διακρίνεται για την ευρυχωρία που προσφέρει για επιβάτες και αποσκευές, με όγκο 475 λίτρων.

Όταν θα βγει στην αγορά το Epiq θα έχει απέναντί του τα ομόσταβλα μοντέλα VW ID. Polo και Cupra Raval, με το τελευταίο να είναι και αυτό στη γραμμή παραγωγής, στο εργοστάσιο Martorell στην Ισπανία. Παρά το γεγονός ότι χρησιμοποιεί κοινή πλατφόρμα με τα άλλα μοντέλα του Ομίλου, το νέο Epiq θα έχει ξεχωριστή προσωπικότητα, σύμφωνα με τις δηλώσεις της Skoda.

Όσον αφορά τη στρατηγική πωλήσεων, η Skoda σκοπεύει να διαθέσει πρώτα τις ισχυρότερες εκδόσεις, που θα είναι και πιο ακριβές, ενώ αργότερα θα ενσωματωθούν στη γκάμα και οι προσιτές, με την εισαγωγική, όπως προαναφέραμε να εκτιμάται ότι θα στοιχίζει 25.000 ευρώ.