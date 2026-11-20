Η βαθμολογία που συγκέντρωσε των SUV της Skoda είναι η υψηλότερη που έχει πετύχει αυτοκίνητο με βάση τις νέες, αυστηρότερες αξιολογήσεις του Euro NCAP.

Χαρακτηρίζεται ως η ναυαρχίδα της Skoda, το κορυφαίο αυτοκίνητο που έχουν κατασκευάσει ποτέ τόσο σε επίπεδο ποιότητας, όσο και άνεσης, τεχνολογίας και φυσικά ασφάλειας. Ανήκει στα D-SUV και έχει τον μεγαλύτερο χώρο αποσκευών, φθάνοντας τον εκπληκτικό αριθμό των 935 λίτρων σε πενταθέσια διάταξη.

Αναφερόμαστε στο ολοκαίνουριο Skoda Peaq, το οποίο αναμένουμε σύντομα και στη χώρα μας. Πριν όμως το λανσάρισμα, το αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο αξιολογήθηκε από τον ευρωπαϊκό οργανισμό Euro NCAP, επιτυγχάνοντας ένα μοναδικό ρεκόρ.

Τα crash test έγιναν με βάση το νέο, αυστηρότερο πρωτόκολλο του οργανισμού, με το τσεχικό αυτοκίνητο να αποσπά την ανώτατη διάκριση των 5 αστέρων. Ειδικότερα, το Peaq έλαβε 92% στην ασφάλεια μετά τη σύγκρουση, 78% στην αποφυγή σύγκρουσης και 65% στην ασφαλή οδήγηση.

Εκεί όμως εντυπωσίασε είναι στην προστασία των επιβατών σε περίπτωση σύγκρουσης, καθώς βαθμολογήθηκε με 94%, την υψηλότερη επίδοση που έχει πετύχει ποτέ αυτοκίνητο οποιασδήποτε κατηγορίας.

Ο Euro NCAP εξέτασε την ασφάλεια που παρέχει στον οδηγό ανάλογα με το είδος της πρόσκρουσης, την προστασία του συνοδηγού, των πίσω επιβατών και των παιδιών ηλικίας 6 και 10 ετών. Επίσης, αξιολογήθηκε η συμπεριφορά με τη χρήση παιδικών καθισμάτων i-Size και ISOFIX.

Μεγαλύτερο από το Koqiaq

Tο Peaq είναι το μεγαλύτερο SUV στην ιστορία της μάρκας. Με μήκος 4.874 χλστ., είναι κατά 116 χλστ. μακρύτερο από το Kodiaq, ενώ το μεταξόνιο των 2.965 χλστ. ξεπερνά ακόμη και εκείνο του Superb κατά 124 χλστ.

Εξωτερικά, καθηλώνει με την επιβλητική του παρουσία, όντας το πρώτο μοντέλο παραγωγής που υιοθετεί τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Modern Solid της μάρκας. Φέρει χωνευτές χειρολαβές θυρών που αναδιπλώνονται πλήρως, καθώς και τη μεγαλύτερη πανοραμική οροφή στην ιστορία της μάρκας, με τεχνολογία Dynamic Shade Control για τη ρύθμιση της διαφάνειας.

Στην καμπίνα μπορεί να φιλοξενήσει έως επτά επιβάτες, ενώ είναι το πρώτο Skoda με κάθετα τοποθετημένη οθόνη infotainment 13,6 ιντσών, η οποία βασίζεται σε πλατφόρμα Android. Στο κομμάτι της ασφάλειας, η σουίτα υποβοήθησης είναι πληρέστατη από τον βασικό εξοπλισμό, περιλαμβάνοντας συστήματα όπως το Crossroad Assist και 10 αερόσακους.

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Βασίζεται στην πλατφόρμα MEB+ και θα είναι διαθέσιμο σε τρεις εκδόσεις κινητήριων συνόλων και δύο χωρητικότητες μπαταρίας. Η εισαγωγική έκδοση Peaq 60 εφοδιάζεται με μπαταρία 63 kWh, αποδίδει 150 kW (204 PS) με κίνηση στους πίσω τροχούς και προσφέρει αυτονομία που ξεπερνά τα 450 χιλιόμετρα. Ψηλότερα τοποθετούνται οι εκδόσεις Peaq 90 και Peaq 90x που φέρουν μπαταρία 91 kWh, τη μεγαλύτερη που έχει τοποθετηθεί ποτέ σε ηλεκτρικό Skoda.

Το πισωκίνητο Peaq 90 αποδίδει 210 kW και εξασφαλίζει αυτονομία που ξεπερνά τα 640 χιλιόμετρα, ενώ το τετρακίνητο Peaq 90x φτάνει τα 220 kW. Η αρχιτεκτονική του συστήματος επιτρέπει ταχεία φόρτιση από το 10% έως το 80% σε λιγότερο από 28 λεπτά, ενώ η λειτουργία αμφίδρομης φόρτισης (V2L, V2H, V2G) μετατρέπει το αυτοκίνητο σε μια κινητή πηγή ενέργειας για εξωτερικές συσκευές ή ακόμα και για το ίδιο το σπίτι.