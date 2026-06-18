Το νέο τούνελ που αλλάζει τα δεδομένα: Τα πλοία θα περνούν μέσα από βουνό (+video)

Ένα βήμα προς τη γραμμή της εκκίνησης κάνει το Stad Ship Tunnel, το οποίο σηματοδοτεί την άρση των φυσικών περιορισμών στον κλάδο της ναυσιπλοΐας.

Μέχρι σήμερα οι σήραγγες εξυπηρετούν τις μετακινήσεις αυτοκινήτων, φορτηγών και τρένων, επιτυγχάνοντας τη συντόμευση διαδρομών, την αποφυγή εμποδίων και την ενίσχυση της ασφάλειας.

Στον… κόσμο των τούνελ θα εισέλθει και ο τομέας της ναυσιπλοΐας, εφόσον υλοποιηθεί το φιλόδοξο όραμα για την κατασκευή μιας σήραγγας για πλοία στη δυτική ακτή της Νορβηγίας.

Πρόκειται για Stad Ship Tunnel, που σχεδιάζεται να κατασκευαστεί στο ακρωτήριο Stad μεταξύ των περιοχών Moldefjorden και Kjødepollen. Θα έχει μήκος περίπου 1,7 χιλιόμετρα και έχει σχεδιαστεί ώστε να εξυπηρετεί πλοία πλάτους έως 16 μέτρων και βυθίσματος έως 12 μέτρων.

Το τούνελ βρίσκεται στο τραπέζι των συζητήσεων εδώ και αρκετά χρόνια, αλλά δεν έχει καταφέρει να στηθεί στη γραμμή της εκκίνησης. Το κόστος έχει αυξηθεί δραματικά, οι πολιτικές ισορροπίες έχουν αλλάξει και η σήραγγα έχει περάσει επανειλημμένα από την προοπτική της κατασκευής στην απειλή της ματαίωσης.

Πριν λίγες μέρες, ωστόσο, το πρότζεκτ έκανε ένα βήμα προς την υλοποίηση. Τα κεντροαριστερά κόμματα κατέληξαν σε συμφωνία για τον αναθεωρημένο εθνικό προϋπολογισμό, ο οποίος περιλαμβάνει χρηματοδότηση ύψους περίπου 15,8 εκατ. δολαρίων για την έναρξη της κατασκευής της σήραγγας για τα πλοία. Ο προϋπολογισμός αναμένεται να εγκριθεί οριστικά από το Νορβηγικό Κοινοβούλιο έως τις 19 Ιουνίου, αναφέρουν δημοσιεύματα.

«Έχουμε λάβει την είδηση σχετικά με τη σήραγγα πλοίων. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τις διαδικασίες που απαιτούνται ώστε να καταστεί δυνατή η έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών στις αρχές του 2027», δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής της Νορβηγικής Υπηρεσίας Παράκτιας Διοίκησης, Einar Vik Arset.

Η Νορβηγική Υπηρεσία Παράκτιας Διοίκησης έχει ολοκληρώσει την αξιολόγηση των προσφορών που υπέβαλαν οι τρεις κοινοπραξίες οι οποίες διεκδικούν την κύρια σύμβαση κατασκευής.

Δημοσιεύματα, επίσης, επισημαίνουν ότι παράλληλα έτοιμες για προκήρυξη είναι και άλλες συμβάσεις, μεταξύ των οποίων μία που αφορά τη κατεδάφιση κτιρίων κοντά στη θέση της σήραγγας, καθώς και μια σύμβαση για την κατασκευή νέων αγωγών ύδρευσης και στις δύο πλευρές της σήραγγας.

Το Stad Ship Tunnel έχει ως στόχο την παράκαμψη του ακρωτηρίου Stad όπου επικρατούν συχνά ισχυροί άνεμοι, καταιγίδες και μεγάλα κύματα. Η σήραγγα αναμένεται να βοηθήσει τα πλοία που περνούν από την περιοχή να αποφύγουν το ακρωτήρι και τον ασταθή καιρό.

Το συνολικό κόστος του έργου προσδιορίζεται στα 8,6 δισεκατομμύρια νορβηγικές κορώνες, δηλαδή περίπου 775 εκατομμύρια ευρώ.