H Nissan έχει ξεκινήσει ήδη να εργάζεται πάνω στο νέας γενιάς GT-R και τώρα αποκαλύπτει την πρώτη σχεδιαστική λεπτομέρεια που θα έχει το νέο ιαπωνικό supercar.

Από τον Αύγουστο του 2025, όταν το τελευταίο R35 πέρασε την πόρτα του εργοστασίου, το GT-R μπήκε σε ένα είδος… χειμερίας νάρκης. Η απουσία του «Godzilla» άφησε ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην αυτοκίνηση και στην γκάμα της μάρκας, ωστόσο η Nissan φροντίζει σταδιακά να προετοιμάσει το έδαφος για τη μεγάλη επιστροφή.

Παρότι η επόμενη γενιά, με κωδική ονομασία R36, απέχει ακόμη αρκετά χρόνια από το να μπει στην παραγωγή, μόλις αποκαλύφθηκε η πρώτη σημαντική λεπτομέρεια για τη σχεδίαση που θα έχει το επόμενο GT-R.

Θα έχει στρογγυλούς προβολείς όπως τα πρώτα GT-R

Ο νέος επικεφαλής παγκόσμιου σχεδιασμού της ιαπωνικής φίρμας, Matthew Weaver, μιλώντας στο έγκριτο ιαπωνικό περιοδικό Best Car, άφησε να εννοηθεί πως το επόμενο GT-R θα διαθέτει στρογγυλά εμπρός φώτα. Μια τέτοια επιλογή δεν είναι καθόλου τυχαία, καθώς σηματοδοτεί την επιστροφή στις ρίζες του μοντέλου.

Οι πρώτες γενιές του Skyline GT-R, ξεκινώντας από το εμβληματικό C10 του 1969, καθιερώθηκαν στη συνείδηση των petrolheads ακριβώς με αυτή τη χαρακτηριστική σχεδιαστική υπογραφή.

Στη συνέχεια της ιστορίας του, το μοντέλο ακολούθησε διαφορετικά μονοπάτια. Τα R32, R33 και R34 υιοθέτησαν σαφώς πιο αιχμηρά φωτιστικά σώματα, ενώ το R35 έκανε τη δική του επανάσταση με τους κάθετα τοποθετημένους, τραβηγμένους προς τα πίσω προβολείς. Η επαναφορά των στρογγυλών φαναριών στο R36 – ομολογουμένως – θα δημιουργήσει έναν οπτικό δεσμό με τα πρώτα GT-R.

Η παρουσία του Matthew Weaver στο τιμόνι του σχεδιαστικού τμήματος από την 1η Οκτωβρίου, στη θέση του Alfonso Albaisa, προσδίδει επιπλέον βαρύτητα στα λεγόμενά του. Ο Βρετανός σχεδιαστής γνωρίζει άριστα το DNA του μοντέλου, καθώς εργάζεται χρόνια στη Nissan και είχε ενεργό ρόλο στη δημιουργία του απερχόμενου R35. Δεδομένου ότι η σιλουέτα του GT-R R35 μετρά σχεδόν δύο δεκαετίες ζωής, το GT-R R36 θα είναι σίγουρα πολύ διαφορετικό.

Δεν θα είναι αμιγώς ηλεκτρικό

Ο διευθύνων σύμβουλος, Ivan Espinosa, επιβεβαίωσε νωρίτερα μέσα στη χρονιά ότι η εξέλιξη του GT-R R36 βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, υπογραμμίζοντας πόσο ζωτικής σημασίας είναι το συγκεκριμένο όνομα για το κύρος της εταιρείας.

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Όσον αφορά τα μηχανικά μέρη, οι πληροφορίες παραμένουν ελάχιστες, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι το νέο GT-R δεν θα είναι αμιγώς ηλεκτρικό. Σύμφωνα με τον επικεφαλής στρατηγικής προϊόντων, Richard Candler, κάποιο ηλεκτρικό σύστημα θα πλαισιώνει τον κινητήρα εσωτερικής καύσης, ώστε το αυτοκίνητο να εναρμονίζεται με τις αυστηρές προδιαγραφές ρύπων.