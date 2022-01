Tο Nissan Juke εμπνέεται από τον Batman

Η Nissan θα προσφέρει μια ειδική έκδοση του εμβληματικού crossover Juke με την ονομασία «Kiiro», βασισμένη στην πλούσια εμπειρία της στον πρωτοποριακό σχεδιασμό.

Δίνοντας ακόμα μεγαλύτερη ώθηση στην κυκλοφορία της περιορισμένης έκδοσης Juke Kiiro, η Nissan έχει συνάψει μια διαφημιστική συνεργασία με την Warner Bros. Pictures, για να υποστηρίξει το κινηματογραφικό ντεμπούτο της ολοκαίνουργιας επικής ταινίας The Batman. Η ταινία The Batman είναι η πιο πολυαναμενόμενη ταινία του 2022 με συμμετοχή των φανταστική χαρακτήρων Bruce Wayne και Batman, καθώς και της Selina Kyle, γνωστής και ως Catwoman. Η ταινία βρίσκει τον Batman σε ένα ταξίδι από την εκδίκηση προς την ελπίδα. Αντίστοιχα, το Nissan Juke Kiiro ενσαρκώνει το ίδιο πνεύμα, που εξυψώνει ένα ταξίδι ανακάλυψης. Με την πρεμιέρα της ταινίας στην Ελλάδα να τοποθετείται στις αρχές του Μαρτίου, αυτή η συνεργασία θα επικοινωνηθεί δυναμικά στους κινηματογράφους, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αλλού, με εικόνες του Juke μαζί με τα εμβληματικά γραφικά της ταινίας The Batman.

Σχεδιασμός που μαγνητίζει τα βλέμματα

Αποκαλούμενη (από την ιαπωνική λέξη) Kiiro, που σημαίνει κίτρινο, αυτή η ειδική έκδοση αποκαλύπτει ένα νέο και πολύ μοντέρνο εξωτερικό χρώμα του Nissan Juke, το Ceramic Grey, που συμπληρώνεται από την προσθήκη μοναδικών λαμπερών κίτρινων φινιρισμάτων spiced lemon στο κάτω μέρος του μπροστινού προφυλακτήρα, στα μαρσπιέ και στον πίσω προφυλακτήρα. Αυτές οι χρωματικές πινελιές προσθέτουν δυναμισμό και μια προκλητική γραμμή στο εξωτερικό στυλ του Nissan Juke Kiiro. Μια πρόσθετη, εντυπωσιακή λεπτομέρεια, είναι το φινίρισμα αλουμινίου που έχει τοποθετηθεί στο χείλος του μπροστινού προφυλακτήρα.

Οι ζάντες 19 ιντσών του Nissan Juke Kiiro, που προέρχονται από την κορυφαία έκδοση Tekna, έχουν μαύρο χρώμα για να δώσουν στην ειδική έκδοση μια μοναδική χροιά κομψότητας. Το εκλεπτυσμένο μοτίβο γίνεται ολοφάνερο στους καθρέφτες και τις άκρες της οροφής, με χρωματικό σβήσιμο που δείχνει σαν να το έδιωξε ο άνεμος, ή η ταχύτητα προς το πίσω μέρος του οχήματος. Το συνολικό αποτέλεσμα έρχεται να προσδώσει στο Nissan Juke Kiiro μια μοναδική, τολμηρή και συνάμα εντυπωσιακή εμφάνιση.

Κίτρινες λεπτομέρειες στο εσωτερικό

Στο εσωτερικό, τα καθίσματα έχουν δερμάτινη επένδυση σε μαύρο και γκρι μεταλλικό χρώμα. Εκτός από αυτό το νέο υλικό, τα μπροστινά αλλά και τα πίσω καθίσματα, διαθέτουν κίτρινες πινελιές με τη μορφή ραφής. Το ίδιο συναντάται και στο κεντρικό υποβραχιόνιο, την κεντρική κονσόλα, τις μπροστινές πόρτες και στην μαλακή επένδυση που πλαισιώνει τον πίνακα οργάνων. Το συνολικό αποτέλεσμα, ευθυγραμμίζει την εσωτερική και την εξωτερική εμφάνιση του μοντέλου. Μια ετικέτα αλουμινίου, τοποθετημένη στην κεντρική κονσόλα, μπροστά από τον επιλογέα ταχυτήτων, υποδηλώνει αυτήν την ειδική έκδοση.

Η ειδική έκδοση Nissan Juke Kiiro θα περιοριστεί σε μόνο 5.000 αυτοκίνητα, ακολουθώντας τις προηγούμενες ειδικές εκδόσεις Juke Kuro (μαύρο) και Shiro (λευκό) της πρώτης γενιάς του Juke.

Η σχεδίαση για το Juke Kiiro έγινε από την ομάδα της Nissan Design Europe, στο κέντρο του Λονδίνου, όπου σχεδιάστηκαν τόσο οι δύο γενιές του δημοφιλούς Juke, όσο και το άλλο πρωτοποριακό crossover της Nissan, το Qashqai.

Κάτι παραπάνω από όμορφο

Όπως και η υπόλοιπη γκάμα του μοντέλου, το Nissan Juke Kiiro κινείται από έναν 3κύλινδρο βενζινοκινητήρα που είναι αποδοτικός και σβέλτος. Το μοτέρ του ενός λίτρου διαθέτει υπερσυμπιεστή και αποδίδει 114 ίππους και 200 Nm ροπής. Ως στάνταρ είναι διαθέσιμο ένα εξατάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων, ενώ διατίθεται και έκδοση με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη με paddle shifts. Η διαισθητική, εύχρηστη τεχνολογία κατακλύζει το Juke. Τα χαρακτηριστικά ασφαλείας περιλαμβάνουν την έξυπνη πέδηση έκτακτης ανάγκης με αναγνώριση πεζών και ποδηλάτων, την αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας, την έξυπνη παρέμβαση εσφαλμένης αλλαγής λωρίδας, το σύστημα προειδοποίησης πίσω διασταυρούμενης κυκλοφορίας και την παρέμβαση τυφλού σημείου. Η παρέμβαση τυφλού σημείου, προειδοποιεί τον οδηγό όταν ένα αυτοκίνητο μπαίνει στο τυφλό σημείο του (κατά την αλλαγή λωρίδας) και επαναφέρει το Nissan Juke πίσω στη λωρίδα του.

Το σύστημα ψυχαγωγίας NissanConnect επιτρέπει σε οδηγό και επιβάτες να χρησιμοποιούν το Apple CarPlay ή το Android Auto για να αντικατοπτρίζουν τις αγαπημένες τους εφαρμογές smartphone, στην ενσωματωμένη οθόνη αφής 8 ιντσών. Ο οδηγός μπορεί να έχει πρόσβαση στους Χάρτες TomTom και στο Live Traffic (κίνηση στους δρόμους σε πραγματικό χρόνο). Η συμβατότητα του Nissan Juke με το Google Assistant προσφέρει ένα ευρύ φάσμα εντολών, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας για τον οδηγό και τους επιβάτες να στέλνουν προορισμούς στο σύστημα πλοήγησης του αυτοκινήτου, μιλώντας στην έξυπνη συσκευή τους. Το νέο Juke ξεκινά από τις 18.700 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του οφέλους 600 ευρώ από την Nissan.