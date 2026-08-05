Το Nissan Qashqai μπήκε στο Βιβλίο Ρεκόρ Γκίνες – Το μεγάλο επίτευγμα του SUV

Το Qashqai διένυσε σχεδόν 2.000 χλμ. με ένα μόνο γέμισμα, αποδεικνύοντας στην πράξη τις δυνατότητες της τεχνολογίας e-Power.

Το Nissan Qashqai δεν ξεχωρίζει μόνο για την αξιοπιστία του αλλά και για το προηγμένο υβριδικό σύστημα e-Power που του επιτρέπει να διανύει ιδιαίτερα μεγάλες αποστάσεις.

Πλέον, η υβριδική τεχνολογία έχει θέση και στα Ρεκόρ Γκίνες, μιας και το SUV κατάφερε να διανύσει 1.980 χλμ. με ένα ρεζερβουάρ καυσίμου. Το επίτευγμα σημειώθηκε στην Κολομβία και αφορά στη μεγαλύτερη απόσταση που έχει διανυθεί από SUV με σύστημα REEV (range extender).

Η διαδρομή πραγματοποιήθηκε στην Κολομβία, από τις 14 έως τις 17 Ιουλίου 2026, με αφετηρία την Μπογκοτά και προορισμό τις ακτές της Καραϊβικής, σε διαφορετικές συνθήκες δρόμου, κυκλοφορίας και οδήγησης.

Κάθε στάδιο της προσπάθειας παρακολουθήθηκε και επαληθεύτηκε ανεξάρτητα από κριτές του Guinness World Records, οι οποίοι πιστοποίησαν το επίτευγμα έπειτα από λεπτομερή διαδικασία ελέγχου.

Μετά τις επιτυχημένες δοκιμασίες μεγάλων αποστάσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Τασμανία, το επίτευγμα στα Guinness World Records καταδεικνύει ότι το e-Power προσφέρει ιδιαίτερα υψηλή αποδοτικότητα.

«Αυτό το εξαιρετικό ρεκόρ καταδεικνύει για ακόμη μία φορά τις δυνατότητες της τεχνολογίας e-Power νέας γενιάς. Το Qashqai e-Power προσφέρει αποδοτικότητα, πολιτισμένη λειτουργία και οδηγικές επιδόσεις αντίστοιχες ενός ηλεκτρικού οχήματος, στοιχεία στα οποία έχουμε επικεντρωθεί με γνώμονα τις πραγματικές ανάγκες των πελατών κατά την οδήγηση. Παράλληλα, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην πορεία εξηλεκτρισμού της Nissan, βοηθώντας περισσότερους οδηγούς να γνωρίσουν τα οφέλη της ηλεκτρικής οδήγησης, καθώς κινούνται προς ένα πλήρως ηλεκτρικό μέλλον», δήλωσε ο Richard Candler, Corporate Executive (CE) της Nissan, αρμόδιος για τη Στρατηγική Οικογένειας, Προϊόντων & Εξαρτημάτων.

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Πώς προσφέρει το e-Power οδηγική εμπειρία αντίστοιχη ενός ηλεκτρικού οχήματος χωρίς φόρτιση;

Σε αντίθεση με τα συμβατικά υβριδικά συστήματα, οι τροχοί ενός οχήματος με e-Power κινούνται αποκλειστικά από έναν ηλεκτροκινητήρα, προσφέροντας την άμεση απόκριση, την πολιτισμένη λειτουργία και την ομαλή επιτάχυνση που χαρακτηρίζουν τα ηλεκτρικά οχήματα. Έ

Ένας ιδιαίτερα αποδοτικός βενζινοκινητήρας παράγει ηλεκτρική ενέργεια όταν απαιτείται, εξαλείφοντας την ανάγκη εξωτερικής φόρτισης και διατηρώντας παράλληλα την ευκολία και την ευελιξία ενός συμβατικού οχήματος.