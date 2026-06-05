Το Nissan Qashqai το έκανε ξανά: 1.300 χλμ. με ένα ρεζερβουάρ καυσίμου

Η Nissan ολοκλήρωσε το δεύτερο κεφάλαιο της προσπάθειάς της να αναδείξει την αποδοτικότητα της υβριδικής τεχνολογίας e-POWER σε πραγματικές συνθήκες χρήσης.

Ήταν καλοκαίρι του 2025 όταν το Nissan Qashqai διένυσε 1.347 χιλιόμετρα ταξιδεύοντας στη θρυλική διαδρομή Land’s End – John O’Groats στο Ηνωμένο Βασίλειο, με μόνο ένα ρεζερβουάρ καυσίμου.

Περίπου ένα χρόνο αργότερα, το δημοφιλές SUV της Nissan, που έχει ως «όπλο» του την προηγμένη υβριδική τεχνολογία e-POWER, απέδειξε ξανά τη μεγάλη αποδοτικότητά του.

Διένυσε περισσότερα από 1.300 χλμ., κάνοντας τον γύρο της Τασμανίας, σε μια διαδρομή που περιλάμβανε ορεινό ανάγλυφο, παραθαλάσσιους δρόμους με πολλές στροφές, υψομετρικές διαφορές και συνδυασμό οδήγησης σε επαρχιακό δρόμο και αυτοκινητόδρομο.

Αναφορικά με τη μέση κατανάλωση καυσίμου, αυτή ανήλθε σε 4,5 λτ./100 χλμ., λίγο υψηλότερη απ’ ότι στο προηγούμενο οδοιπορικό, όταν το Nissan Qashqai «έκαψε» 3,76 λίτρα/100 χλμ.

«Η συνέπεια των αποτελεσμάτων και στα δύο ταξίδια αποδεικνύει την προσαρμοστικότητα και την αξιοπιστία της τελευταίας γενιάς της υβριδικής τεχνολογίας e-POWER της Nissan σε ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών συνθηκών και σεναρίων οδήγησης», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η μάρκα.

Πώς λειτουργεί το e-POWER

Το Nissan e-POWER αποτελεί μια βραβευμένη υβριδική τεχνολογία στην οποία ο βενζινοκινητήρας χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ οι τροχοί κινούνται μόνο από έναν ηλεκτροκινητήρα. Σε αντίθεση με τα συμβατικά υβριδικά συστήματα, δεν υπάρχει άμεση μηχανική σύνδεση μεταξύ του βενζινοκινητήρα και των τροχών.

Αυτή είναι η ειδοποιός διαφορά σε σχέση με τους διάφορους ανταγωνιστές, οι οποίοι, άλλοι λιγότερο και άλλοι περισσότερο, βάζουν τον βενζινοκινητήρα να συμμετέχει στην κίνηση των τροχών.