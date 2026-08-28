Το ντίζελ γίνεται «υγρός χρυσός» -Μάστιγα οι κλοπές καυσίμων σε όλη την Ευρώπη

Καθώς οι τιμές του ντίζελ αυξάνονται, το παράνομο εμπόριο καυσίμων γίνεται πιο κερδοφόρο.

Η άνοδος των τιμών των καυσίμων έχει οδηγήσει σε αύξηση των κλοπών ντίζελ από φορτηγά και μηχανήματα έργων σε όλη την Ευρώπη. Τις τελευταίες εβδομάδες, οι κλέφτες βάζουν ολοένα και περισσότερο στο στόχαστρο τις δεξαμενές καυσίμων.

Τα ρεπορτάζ από την Ιταλία αντικατοπτρίζουν ένα ευρύτερο μοτίβο που παρατηρείται σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Οι μεταφορείς υποστηρίζουν ότι πλέον δεν πρόκειται για ευκαιριακές κλοπές, αλλά για προσεκτικά οργανωμένες επιχειρήσεις από εξειδικευμένες εγκληματικές ομάδες.

Πέντε φορτηγά αδειάστηκαν από καύσιμο πριν αναχωρήσουν

Ο Claudio Sensi, αντιπρόεδρος της FAI Liguria και επικεφαλής της Dlm Coop, μίλησε στα ιταλικά μέσα ενημέρωσης για δύο περιστατικά κλοπής καυσίμων που αφορούσαν οχήματα της εταιρείας του.

Το σοβαρότερο περιστατικό σημειώθηκε τον Μάιο στην επαρχία της Αλεσάντρια, όπου οι κλέφτες άδειασαν τα ρεζερβουάρ πέντε φορτηγών που ήταν έτοιμα να αναχωρήσουν.

«Αυτό δεν είναι πλέον μια απλή, τυχαία κλοπή. Πρόκειται για οργανωμένες ομάδες που φτάνουν με οχήματα εξοπλισμένα με δεξαμενές, δοχεία και αντλίες για την άντληση του καυσίμου», δήλωσε ο Sensi.

Σύμφωνα με την περιγραφή του, οι κλέφτες μπορούν να ανοίξουν τα ρεζερβουάρ χωρίς να τα καταστρέψουν, χρησιμοποιώντας εξειδικευμένα εργαλεία. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, ανοίγουν τρύπα στο ρεζερβουάρ, τοποθετούν έναν σωλήνα και αντλούν το καύσιμο.

Με τον κατάλληλο εξοπλισμό, το άδειασμα ενός μεγάλου ρεζερβουάρ απαιτεί μόλις λίγα λεπτά.

Οι στάσεις είναι η πιο ευάλωτη στιγμή

Οι περισσότερες κλοπές πραγματοποιούνται όταν ένα φορτηγό παραμένει χωρίς επίβλεψη, συχνά την ώρα που ο οδηγός κάνει διάλειμμα για ξεκούραση.

Οι εγκληματίες συνήθως στοχεύουν μη φυλασσόμενους χώρους στάθμευσης, χώρους στάσης σε αυτοκινητοδρόμους, σημεία κοντά σε πρατήρια καυσίμων και περιοχές κοντά σε σημεία φόρτωσης ή εκφόρτωσης. Οι κλοπές μπορεί να πραγματοποιηθούν τη νύχτα, αλλά και μέρα μεσημέρι.

«Η κρίσιμη στιγμή είναι μια στάση σε σημείο χωρίς επιτήρηση, ιδιαίτερα όταν ο οδηγός κοιμάται», σημείωσε ο Sensi.

Το κόστος δεν περιορίζεται στο χαμένο ντίζελ. Ένα φορτηγό που πρόκειται να ξεκινήσει το δρομολόγιό του μπορεί να ακινητοποιηθεί απροειδοποίητα, αναγκάζοντας την εταιρεία να οργανώσει ανεφοδιασμό, να επισκευάσει τυχόν ζημιές και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να καλέσει οδική βοήθεια για τη ρυμούλκηση του οχήματος.

Κάθε περιστατικό μπορεί να προκαλέσει καθυστερήσεις στις παραδόσεις και να επιβαρύνει τις σχέσεις με τους πελάτες.

Το κλεμμένο ντίζελ τροφοδοτεί την παράνομη αγορά

Εκπρόσωποι του ιταλικού κλάδου συνδέουν το σημερινό κύμα κλοπών με την ανάπτυξη της παράνομης αγοράς καυσίμων. Η αγορά αυτή περιλαμβάνει τόσο ντίζελ που κλέβεται από φορτηγά όσο και καύσιμα που πωλούνται εκτός του νόμιμου συστήματος, χωρίς να καταβάλλονται ορισμένοι από τους απαιτούμενους φόρους.

Ο Sensi αναφέρει ότι το παράνομο ντίζελ μπορεί να πωλείται 30 έως 40 λεπτά φθηνότερα ανά λίτρο σε σχέση με τα καύσιμα από νόμιμες πηγές.

«Όταν αυξάνονται οι τιμές, αυξάνονται τόσο το λαθρεμπόριο όσο και οι κλοπές. Όταν οι τιμές επιστρέφουν στα επίπεδα που έχουν συνηθίσει οι μεταφορείς, η έκταση του προβλήματος μειώνεται ξεκάθαρα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του κλάδου.

Η παράλληλη αγορά συνεχίζει να υπάρχει επειδή υπάρχουν αγοραστές που αναζητούν φθηνότερα καύσιμα. Το ντίζελ χαμηλότερου κόστους διακινείται μέσω ανεπίσημων δικτύων διανομής και κρυφών χώρων αποθήκευσης, τους οποίους προσπαθούν να εντοπίσουν οι φορολογικές και τελωνειακές αρχές.

Η Ιταλία δεν είναι η μόνη

Όσα συμβαίνουν στην Ιταλία αντικατοπτρίζουν περιστατικά που έχουν καταγραφεί και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Σύμφωνα με τη βελγική ένωση μεταφορών Transport en Logistiek Vlaanderen, μία στις πέντε μεταφορικές εταιρείες έχει καταγράψει αύξηση στις κλοπές καυσίμων φέτος, ενώ μόνο τον Απρίλιο του 2026 οι κλέφτες αφαίρεσαν περισσότερα από 10.000 λίτρα ντίζελ.

Τον Μάρτιο, στον χώρο στάθμευσης φορτηγών Grüner Winkel κοντά στο Euskirchen της Γερμανίας, περίπου 1.600 λίτρα καυσίμου κλάπηκαν από δύο φορτηγά. Οι οδηγοί κοιμούνταν στις καμπίνες τους και δεν αντιλήφθηκαν την κλοπή.

Στη Γαλλία, ορισμένες μεταφορικές εταιρείες αναφέρουν ήδη ετήσιες απώλειες που ανέρχονται σε χιλιάδες λίτρα. Η Transports Quincé δήλωσε ότι το 2025 έχασε περισσότερα από 13.800 λίτρα ντίζελ. Μόνο τον Ιανουάριο του 2026, από τα οχήματα της εταιρείας εξαφανίστηκαν 5.207 λίτρα καυσίμου αξίας 6.750 ευρώ. Μια άλλη γαλλική μεταφορική εταιρεία υπολόγισε τις ετήσιες απώλειές της σε περίπου 15.000 ευρώ.

Η ασφάλιση συχνά δεν καλύπτει το ίδιο το καύσιμο

Η κλοπή ντίζελ δημιουργεί ταυτόχρονα πολλαπλά κόστη. Εκτός από το χαμένο καύσιμο, οι εταιρείες μπορεί να χρειαστεί να πληρώσουν για κατεστραμμένες τάπες, στόμια πλήρωσης και ρεζερβουάρ, καθαρισμό από διαρροές και ρυμούλκηση.

Η ασφάλιση αποτελεί ένα ακόμη ζήτημα. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια συχνά καλύπτουν τις ζημιές που προκαλούνται κατά τη διάρρηξη, αλλά δεν αποζημιώνουν την αξία του κλεμμένου καυσίμου.

Οι μεταφορείς επισημαίνουν επίσης τις χρονοβόρες διαδικασίες καταγγελίας και τις περιορισμένες πιθανότητες ανάκτησης του κλεμμένου ντίζελ. Ως αποτέλεσμα, ορισμένες κλοπές ενδέχεται να μην καταγράφονται ποτέ στις επίσημες στατιστικές.

Τα συστήματα ασφαλείας δεν αρκούν

Οι ενισχυμένες τάπες, τα αντικλεπτικά πλέγματα, τα συστήματα προστασίας του στομίου πλήρωσης και οι αισθητήρες στάθμης καυσίμου μπορούν να δυσκολέψουν την κλοπή, όμως δεν είναι πάντα όλα αυτά αρκετά απέναντι σε μια καλά προετοιμασμένη συμμορία.

«Όταν δρα μια οργανωμένη ομάδα, διαθέτει ανθρώπους, οχήματα και τον κατάλληλο εξοπλισμό. Σε εκείνο το σημείο, μπορεί να είναι ήδη πολύ αργά για να αντιδράσεις», δήλωσε ο Sensi.

Οι Ιταλοί μεταφορείς υποστηρίζουν ότι ο σημαντικότερος παράγοντας είναι ο προσεκτικός σχεδιασμός των στάσεων σε φωτισμένα, επιτηρούμενα και ελεγχόμενα σημεία. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται αμέσως μετά τον ανεφοδιασμό, καθώς τότε η αξία του καυσίμου που βρίσκεται στο φορτηγό είναι υψηλότερη.

Τι συστήνουν οι αρχές

Οι αρχές σε όλη την Ευρώπη τονίζουν ότι οι περισσότερες κλοπές αφορούν οχήματα που είναι σταθμευμένα σε σημεία με ανεπαρκή φωτισμό και χωρίς φύλαξη και καλούν τους πολίτες να αναφέρουν ύποπτες συμπεριφορές, επισημαίνοντας ότι οι κλέφτες συχνά βάζουν στο στόχαστρο οχήματα που παραμένουν σταθμευμένα για το Σαββατοκύριακο ή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ιδιαίτερα στις άκρες των χώρων στάθμευσης και σε εργοτάξια.

Μεταξύ των λύσεων που συνιστώνται είναι αντικλεπτικά πλέγματα κατά της άντλησης καυσίμου, ενισχυμένες τάπες ασφαλείας, κλειδαριές στο στόμιο πλήρωσης καυσίμου, καθώς και συστήματα συναγερμού, αισθητήρες στάθμης καυσίμου και συστήματα τηλεματικής, τα οποία επιτρέπουν την παρακολούθηση της κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.

Εξίσου σημαντικές είναι και οι πρακτικές κατά τη στάθμευση: επιλογή καλά φωτισμένων σημείων, τοποθέτηση του στομίου πλήρωσης καυσίμου δίπλα σε τοίχο ή άλλο όχημα και χρήση φυλασσόμενων χώρων στάθμευσης φορτηγών. Στην πράξη, τα μέτρα αυτά μπορούν να αυξήσουν τον χρόνο που απαιτείται για την κλοπή του καυσίμου και να αποτρέψουν αποτελεσματικά τους δράστες.