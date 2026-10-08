Το ντίζελ «γονατίζει» τις μεταφορικές στις ΗΠΑ – Πτώχευσαν 16 εταιρείες

Πρόκειται τόσο για μικρές επιχειρήσεις με έναν ή λίγους οδηγούς όσο και για μεγαλύτερους μεταφορείς, οι οποίοι διαθέτουν στόλους δεκάδων φορτηγών.

Μπορεί τα πετρελαιοκίνητα Ι.Χ. να αποτελούν πλέον μικρό μέρος της αγοράς, όμως στον κλάδο των εμπορευματικών μεταφορών το ντίζελ εξακολουθεί να αποτελεί βασικό «καύσιμο» της οικονομίας. Και η εκτόξευση του κόστους του φαίνεται πως έχει αρχίσει να αφήνει σοβαρό αποτύπωμα στον κλάδο.

Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, 16 εταιρείες μεταφορών προσέφυγαν σε διαδικασίες πτώχευσης στα τέλη Αυγούστου και τις αρχές Σεπτεμβρίου, καταθέτοντας αιτήσεις για προστασία από τους πιστωτές.

Πρόκειται τόσο για μικρές επιχειρήσεις με έναν ή λίγους οδηγούς όσο και για μεγαλύτερους μεταφορείς, οι οποίοι διαθέτουν στόλους δεκάδων φορτηγών. Σε αρκετές περιπτώσεις, η μεγάλη αύξηση του κόστους του ντίζελ αποτέλεσε τον τελευταίο κρίκο σε μια αλυσίδα οικονομικών πιέσεων που είχε ήδη επιβαρύνει σημαντικά τις επιχειρήσεις.

Στο στόχαστρο το Τέξας

Τέσσερις από τις εταιρείες που οδηγήθηκαν σε πτώχευση είχαν έδρα στο Τέξας, όπου ο κυβερνήτης Greg Abbott κήρυξε την πολιτεία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με στόχο να χαλαρώσουν οι περιορισμοί στη χρήση αφορολόγητου ντίζελ στους δημόσιους δρόμους.

Το μέτρο αφορά κυρίως τις αγροτικές μεταφορές, καθώς μεγάλο μέρος του ντίζελ, το οποίο διατίθεται χωρίς τους συνήθεις φόρους, προορίζεται για γεωργικές εργασίες.

Ωστόσο, οι επιπτώσεις των υψηλών τιμών των καυσίμων δεν περιορίζονται στον αγροτικό τομέα. Το αυξημένο κόστος μεταφοράς μετακυλίεται σε ολόκληρη την οικονομία, ενισχύοντας τις πληθωριστικές πιέσεις.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση εταιρείας διανομών από τη Φλόριντα, η οποία συνεργάζεται με την Amazon και κατέθεσε επίσης αίτηση για προστασία από τους πιστωτές τον Σεπτέμβριο.

«Ασφυξία» για τους μικρούς μεταφορείς

Όπως επισημαίνουν αναλυτές του αμερικανικού κλάδου, το κόστος των καυσίμων πλήττει άμεσα τα περιθώρια κέρδους των μεταφορικών εταιρειών. Την ίδια στιγμή, ο έντονος ανταγωνισμός καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη τη μετακύλιση του αυξημένου κόστους στους πελάτες.

Το πρόβλημα είναι ακόμη μεγαλύτερο για τις μικρότερες επιχειρήσεις, οι οποίες είχαν ήδη επιβαρυνθεί από τα υψηλά λειτουργικά έξοδα και τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν εδώ και χρόνια στην αγορά εμπορευματικών μεταφορών.

Και οι πιέσεις ενδέχεται να συνεχιστούν. Με τις βόρειες πολιτείες των ΗΠΑ να μπαίνουν σταδιακά στη χειμερινή περίοδο και τη ζήτηση για πετρέλαιο θέρμανσης να αυξάνεται, οι τιμές του ντίζελ δέχονται πρόσθετες πιέσεις.

Έτσι, η προοπτική σημαντικής αποκλιμάκωσης των τιμών πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων παραμένει περιορισμένη, ιδιαίτερα εάν οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή συνεχιστούν και μέσα στο 2027.