Το όνειρο για κατασκευή μουσείου που ναυάγησε: 200 αυτοκίνητα τώρα βγαίνουν προς πώληση (+video)

Σχεδόν όλα τα αυτοκίνητα που βρέθηκαν εγκαταλελειμμένα στον αχυρώνα τέθηκαν προς πώληση, όταν το όνειρο του ιδιοκτήτη για τη δημιουργία ενός μουσείου ναυάγησε.

Οι λάτρεις των αυτοκινήτων σε όλο τον πλανήτη έχουν εξιδανικεύσει την ιδέα του «barn find» δηλαδή την εύρεση ενός εγκαταλελειμμένου οχήματος μεγάλης αξίας που περιμένει υπομονετικά να ανακαλυφθεί και να αποκτήσει ξανά ζωή. Στην πράξη όμως, τέτοιες ιστορίες είναι σπάνιες και όχι τόσο ρομαντικές.

Κι όμως, αυτή τη φορά, η πραγματικότητα πλησιάζει λίγο περισσότερο τον μύθο: στην Αγγλία, μια ολόκληρη συλλογή περίπου 200 αυτοκινήτων βγήκε σε δημοπρασία, θυμίζοντας σε μεγάλο βαθμό το όνειρο που πολλοί φίλοι της αυτοκίνησης θα ήθελαν να ζήσουν.

Το όνειρο πίσω από τη συλλογή

Ο ιδιοκτήτης συνέλεγε οχήματα με σκοπό να δημιουργήσει κάποιο είδος μουσείου, το όνειρό του όμως δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Σα να μην έφτανε αυτό, διαδόθηκαν διάφορες φήμες για την παρουσία των 200 αυτών αυτοκινήτων, κάτι που οδήγησε σε ορισμένα προβλήματα.

«Κάποιοι ”εξερευνητές” αποκάλυψαν αυτόν τον χώρο στο YouTube. Αυτό προκάλεσε μεγάλο πρόβλημα. Κάποιοι πηγαίνουν εκεί για να δουν τα αυτοκίνητα ενώ κάποιοι άλλοι προξένησαν ζημιές. Στον ιδιοκτήτη δεν άρεσε αυτή η κατάσταση και για αυτό, με εξαίρεση μερικά αυτοκίνητα που θα κρατήσει για τον εαυτό του, η συλλογή αναμένεται να πουληθεί» δήλωσε o ιδιοκτήτης του καναλιού που έκανε ένα αφιέρωμα στα 200 αυτοκίνητα που βρίσκονται στο σημείο.

Ένα παράξενο γκρουπ αυτοκινήτων

Η συλλογή αποτελείται από μια μεγάλη γκάμα αυτοκινήτων, κάτι που δεν συνιστάται για όσους σχεδιάζουν να δημιουργήσουν ένα μουσείο. Σε βίντεο και στις φωτογραφίες που δημοσίευσε ο οίκος δημοπρασιών φαίνεται πως ανάμεσα στα 200 αυτοκίνητα υπάρχουν αρκετές Jaguar και Cadillac, πλήθος MG B, κάποια TVR και Land Rover, ένα Jensen Interceptor και μια Aston Martin Vantage της δεκαετίας του 1970. Στο χώρο βρίσκονται ακόμη πολλά προπολεμικά αυτοκίνητα, ενώ η συλλογή περιλαμβάνει επίσης πολλά επαγγεματικά οχήματα, όπως pick-up, μικρά και μεγαλύτερα βαν, ακόμη και τρακτέρ.

Ωστόσο, η κατάσταση των περισσότερων οχημάτων αντικατοπτρίζει τα χρόνια εγκατάλειψης. Κάποια φυλάσσονται μέσα στον αχυρώνα, αλλά πολλά βρίσκονται εκτεθειμένα στις καιρικές συνθήκες, χωρίς καμία προστασία. Αυτό σημαίνει πως, παρά τη γοητεία τους, πολλά από αυτά απαιτούν εκτεταμένη και δαπανηρή αποκατάσταση.