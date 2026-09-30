Το Opel STX Concept σε νέες εικόνες: To κουβάρι ξετυλίγεται

H Opel παρουσίασε μια σειρά από νέες teaser εικόνες του STX Concept, λίγες εβδομάδες πριν την επίσημη παρουσίασή του στο Παρίσι.

Λίγες μόλις ημέρες μετά την αποκάλυψη της ονομασίας του νέου της πρωτοτύπου, Opel Sports Tourer eXperimental Concept ή, εν συντομία, Opel STX Concept, η Opel δίνει τώρα στη δημοσιότητα τις πρώτες εικόνες του, προσφέροντας μια πρώτη γεύση από όσα θα αποκαλυφθούν στο Παρίσι.

Οι πρώτες εικόνες αναδεικνύουν την εξαιρετική ακρίβεια στη σχεδίαση και την προσοχή στη λεπτομέρεια που χαρακτηρίζουν το Opel STX Concept. Παράλληλα, προϊδεάζουν για την εξέλιξη του Opel Vizor, αλλά και για το πώς η Opel οραματίζεται το μέλλον των station wagon.

«Ήμασταν πρωτοπόροι στα station wagon στην Ευρώπη ήδη από τη δεκαετία του 1950. Με το STX Concept θέλουμε να παρουσιάσουμε το όραμά μας για το μέλλον αυτού του τύπου αμαξώματος και, ταυτόχρονα, το επόμενο βήμα της σχεδιαστικής μας φιλοσοφίας “Bold & Pure”. Σύντομα θα αποκαλύψουμε περισσότερες λεπτομέρειες – μείνετε συντονισμένοι», δήλωσε ο CEO της Opel, Florian Huettl.

Ανάμεσα στα στοιχεία που ξεχωρίζουν με την πρώτη ματιά είναι η εξέλιξη του Opel Vizor. Η χαρακτηριστική σχεδιαστική «υπογραφή» στο εμπρός μέρος αποκτά ακόμη πιο έντονη και δυναμική παρουσία, με ένα νέο φωτεινό μοτίβο που σχηματίζεται από λεπτές, κάθετες και ελαφρώς κεκλιμένες περσίδες. Στο επίκεντρο παραμένει το φωτιζόμενο έμβλημα Opel Blitz, τοποθετημένο στο κέντρο του Opel Compass.

Η αεροδυναμική απόδοση αποτελεί διαχρονικά βασικό στοιχείο της φιλοσοφίας των επιβατικών μοντέλων Opel. Το STX Concept εξελίσσει αυτή την παράδοση, υιοθετώντας έξυπνες αεροδυναμικές λύσεις που έχουν σχεδιαστεί όχι μόνο για τη μείωση της κατανάλωσης, αλλά και για να εξασφαλίζουν υψηλή ευστάθεια και οδηγική απόλαυση ακόμη και σε πολύ υψηλές ταχύτητες – όπως εκείνες που συναντά κανείς στις γερμανικές Autobahn. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι εντυπωσιακές ζάντες αλουμινίου τριών τμημάτων, των οποίων η σχεδίαση έχει βελτιστοποιηθεί με γνώμονα την αεροδυναμική απόδοση.

Η πλήρης αποκάλυψη του Opel STX Concept θα πραγματοποιηθεί στο φετινό Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού, όπου το εντυπωσιακό πρωτότυπο θα γιορτάσει την παγκόσμια πρεμιέρα του, από τις 12 έως τις 18 Οκτωβρίου 2026.