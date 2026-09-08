Το ‘πε και το ‘κανε ο Antonelli: Έφαγε σπαγγέτι μέσα στο τρόπαιο (+φωτό)

Με την πίστα πλέον εντελώς άδεια, ενώ τα φορτηγά των ομάδων είχαν ήδη αρχίσει να αναχωρούν από το αυτοδρόμιο με προορισμό τη Μαδρίτη, ο Kimi επέστρεψε στο βάθρο της Monza.

Ο νεαρός οδηγός από την Μπολόνια είχε υποσχεθεί ότι, αν κατάφερνε να πετύχει το κατόρθωμα να κερδίσει το GP της Monza ξεκινώντας από τις τελευταίες θέσεις της εκκίνησης, θα γιόρταζε την επιτυχία τρώγοντας μια απολύτως ξεχωριστή μερίδα σπαγγέτι με σάλτσα ντομάτας.

Την Πέμπτη, μόλις έφτασε στην πίστα για την πρώτη ημέρα του μεγάλου αγωνιστικού τριημέρου στη Monza, ο Kimi Antonelli βρέθηκε αντιμέτωπος με την πιο δύσκολη ερώτηση ολόκληρου του Σαββατοκύριακου: «Τι πιστεύεις για το ειδικό τρόπαιο που θα λάβει φέτος ο νικητής του GP Ιταλίας;».

Ένα τρόπαιο το οποίο, όπως έχει πλέον καθιερωθεί, δημιουργείται κάθε χρόνο από διαφορετικό καλλιτέχνη που επιλέγεται από την Pirelli HangarBicocca και το οποίο, για τη φετινή διοργάνωση του ιταλικού αγώνα, σχεδιάστηκε από το καλλιτεχνικό δίδυμο vedovamazzei, που εμπνεύστηκε και δημιούργησε το τρόπαιο FRAGILE: μια σύνθεση από διαδοχικά στρώματα οικιακών αντικειμένων, φλιτζανιών και μικρών κυπέλλων, «γλυπτικά στοιχεία που, τοποθετημένα το ένα πάνω στο άλλο, αποκτούν μια κατακόρυφη μορφή με επισφαλή όψη», όπως εξήγησαν οι ίδιοι οι καλλιτέχνες.

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Ένα τρόπαιο που, όπως συμβαίνει συχνά σε τέτοιες περιπτώσεις, δίχασε το κοινό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και για μερικές ώρες έγινε το επίκεντρο του ενδιαφέροντος στο διαδίκτυο για τους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού, σημειώνει η Gazzetta dello Sport.

Ο Antonelli, λοιπόν, κλήθηκε να εκφράσει την άποψή του για το έργο και δεν έκρυψε την αρχική του έκπληξη: «Όταν το είδα, ειλικρινά πίστεψα ότι ήταν fake, ότι ήταν μια εικόνα που είχε δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη. Στη συνέχεια, όμως, διάβασα την εξήγηση των δύο καλλιτεχνών για το τρόπαιο, οι οποίοι προβληματίζονται πάνω στην επισφάλεια της επιτυχίας και της νίκης, και πρέπει να πω ότι μου αρέσει πολύ. Το σχήμα του είναι ιδιαίτερο, αλλά αν κατάφερνα να το πάρω σπίτι, τότε και το σχήμα του σίγουρα θα γινόταν πανέμορφο, το πιο όμορφο απ’ όλα!».

Σπαγγέτι με σάλτσα ντομάτας

Η φήμη του Antonelli ως ιδιαίτερα προληπτικού ανθρώπου δεν του επέτρεψε, λοιπόν, να εκφραστεί σχετικά με το ενδεχόμενο να δημιουργηθεί το πιο ιταλικό στιγμιότυπο που θα μπορούσε να υπάρξει.

Όμως, μετά την εκπληκτική νίκη του στη Monza, η ιδέα επανήλθε στο μυαλό του Kimi και η ομάδα της Mercedes δεν δίστασε να προσφέρει στον νεαρό Ιταλό -που ανέκαθεν αγαπούσε ιδιαίτερα τα ζυμαρικά και υποστήριζε στο paddock της Formula 1 την κυριαρχία της ιταλικής κουζίνας -μια ευκαιρία που ίσως να μην παρουσιαζόταν ξανά.

Με την πίστα πλέον εντελώς άδεια, ενώ τα φορτηγά των ομάδων είχαν ήδη αρχίσει να αναχωρούν από το αυτοδρόμιο με προορισμό τη Μαδρίτη, ο Kimi επέστρεψε στο βάθρο της Monza, με το τρόπαιό του γεμάτο σπαγγέτι με σάλτσα ντομάτας και ένα πιρούνι για να μπορέσει να τα δοκιμάσει.

Ένα αστείο, μια παράλογη ιδέα μέχρι και λίγες ημέρες νωρίτερα, που έγινε πραγματικότητα.