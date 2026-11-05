Το πιο ακριβό παρκάρισμα στον κόσμο – Η συνάντηση των 21 Bugatti

Όλα τα αυτοκίνητα άνηκαν σε ιδιώτες και μάλιστα ένα από αυτά κοστίζει πάνω από 10 εκατ. ευρώ. Το θέαμα με τις παραταγμένες Bugatti ήταν εντυπωσιακό.

Ένα πραγματικά εντυπωσιακό θέαμα είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν όσοι βρέθηκαν στο Λας Βέγκας, καθώς 21 αυτοκίνητα της Bugatti πάρκαραν το ένα δίπλα στο άλλο, δημιουργώντας ένα από τα πιο ξεχωριστά θεάματα για τους φίλους της αυτοκίνησης.

Η γαλλική εταιρεία επέλεξε το Concours at Wynn Las Vegas για να γιορτάσει τη συμπλήρωση 20 ετών από την έναρξη της εμπορική της πορείας στην αμερικανική αγορά. Η επέτειος συνδέεται με την άφιξη της Veyron στις ΗΠΑ το 2006, ενώ η φετινή διοργάνωση αποτέλεσε αφορμή για μια ξεχωριστή συνάντηση ιδιοκτητών και συλλεκτών.

Συγκεκριμένα, στον χώρο βρέθηκαν 20 αυτοκίνητα που ανήκουν σε ιδιώτες, τα οποία εκπροσωπούσαν διαφορετικές γενιές της Bugatti, από τη Veyron και τη Chiron μέχρι τη νεότερη Tourbillon. Μαζί τους βρισκόταν και ένα μοναδικό δημιούργημα της εταιρείας, η Destrier, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των οχημάτων σε 21.

Το πιο ακριβό αυτοκίνητο

Ανάμεσα στα αυτοκίνητα που συγκεντρώθηκαν, ιδιαίτερη θέση είχε η Bugatti Destrier, ένα one off μοντέλο που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Programme Solitaire για συγκεκριμένο πελάτη. Πρόκειται για μια ειδική κατασκευή, η οποία βασίζεται στο πλαίσιο της αγωνιστικής Bolide και αποτελεί μία από τις πιο ιδιαίτερες δημιουργίες της γαλλικής μάρκας.

Η Destrier είναι το τρίτο αυτοκίνητο που προκύπτει από το συγκεκριμένο πρόγραμμα εξατομικευμένων κατασκευών, μετά τις Brouillard και FKP Hommage. Στόχος του Programme Solitaire είναι να προσφέρει σε επιλεγμένους πελάτες τη δυνατότητα να αποκτήσουν ένα αυτοκίνητο με εντελώς ξεχωριστή σχεδίαση και προσωπικό χαρακτήρα, πληρώνοντας φυσικά το ανάλογο αντίτιμο. Στην περίπτωση της Destrier, το κόστος λέγεται πως ξεπέρασε τα 10 εκατ. ευρώ.

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Αξίζει να σημειωθεί ότι η Bugatti δεν ανακοίνωσε την αξία των 21 αυτοκινήτων που βρέθηκαν στη διοργάνωση. Ωστόσο, το σύνολο της έκθεσης Concours at Wynn Las Vegas, στην οποία συμμετείχαν 385 αυτοκίνητα, είχε εκτιμώμενη αξία 1,3 δισ. δολαρίων.

Η Αμερική είναι η μεγαλύτερη αγορά της Bugatti

Η συγκεκριμένη συνάντηση είχε ιδιαίτερη σημασία για την εταιρεία, καθώς οι ΗΠΑ αποτελούν σήμερα τη μεγαλύτερη αγορά της Bugatti παγκοσμίως.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η ίδια η γαλλική μάρκα, στην αμερικανική αγορά κυκλοφορούν συνολικά 353 αυτοκίνητά της, ενώ διαθέτει δίκτυο 12 αντιπροσωπειών.