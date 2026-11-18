Οι Κινέζοι επιχείρησαν μια εντυπωσιακή δοκιμή στη Βρετανία, βάζοντας ένα από τα πλέον πολυτελή SUV του ομίλου BYD, να ρυμουλκήσει ένα αεροσκάφος.

Ένα απίστευτο εγχείρημα πραγματοποίησαν οι Κινέζοι, θέλοντας να αναδείξουν τις δυνατότητες του νεότερου SUV. Το αυτοκίνητο κατάφερε να ρυμουλκήσει ένα Boeing 747-400, βάρους 180 τόνων, χρησιμοποιώντας μάλιστα μόνο τους δύο από τους τέσσερις τροχούς του!

Πρωταγωνιστής του εγχειρήματος ήταν το Denza BAO 5, το μεγάλο πολυτελές μοντέλο της Denza, η οποία αποτελεί την premium μάρκα του ομίλου BYD. Η δοκιμασία πραγματοποιήθηκε στο αεροδρόμιο Dunsfold, στο Surrey της Βρετανίας, με στόχο να αναδειχθούν οι δυνατότητες του συστήματος κίνησης και κυρίως η ικανότητά του να μεταφέρει εξαιρετικά μεγάλα φορτία.

Η προετοιμασία του SUV για το εγχείρημα

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας, το Denza BAO 5 χρειάστηκε ορισμένες ειδικές μετατροπές. Αρχικά, αφαιρέθηκαν τα καθίσματα των επιβατών, ώστε να τοποθετηθεί πρόσθετο βάρος 4.500 κιλών στο εσωτερικό του. Παράλληλα, εγκαταστάθηκαν ειδικοί σταθεροποιητές στους δύο άξονες, ενώ προστέθηκε και μια ειδική διάταξη σύνδεσης με τον μπροστινό τροχό του αεροσκάφους.

Κατά τα υπόλοιπα, το αυτοκίνητο διατήρησε το εργοστασιακό μηχανικό του σύνολο, χωρίς επεμβάσεις στον κινητήρα ή στο σύστημα μετάδοσης. Πρόκειιται για ένα plug-in υβριδικό σύστημα, το οποίο αποτελείται από τρεις ηλεκτροκινητήρες και έναν υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρου. Η συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 537 ίππους, ενώ η μέγιστη ροπή αγγίζει τα 760 Nm.

Του έβγαλαν τους δύο τροχούς

Η προσπάθεια πραγματοποιήθηκε σε τρία διαφορετικά στάδια. Στην πρώτη δοκιμή, το SUV ρυμούλκησε το Boeing έχοντας και τους τέσσερις τροχούς του στη θέση τους. Στη δεύτερη αφαιρέθηκε ένας τροχός, ενώ στην τρίτη και πιο εντυπωσιακή προσπάθεια αφαιρέθηκε και δεύτερος.

Το ιδιαίτερο στοιχείο είναι ότι οι δύο τροχοί που αφαιρέθηκαν βρίσκονταν στην ίδια πλευρά του αυτοκινήτου. Έτσι, το Denza BAO 5 κατάφερε να τραβήξει το τεράστιο αεροσκάφος στηριζόμενο αποκλειστικά στους δύο τροχούς της αριστερής πλευράς του!

Σύμφωνα με την εταιρεία, το συγκεκριμένο επίτευγμα αποτελεί παγκόσμια πρωτιά για αυτοκίνητο παραγωγής, καθώς είναι το πρώτο που ρυμούλκησε αεροσκάφος χρησιμοποιώντας μόνο δύο τροχούς. Παράλληλα, καταγράφηκε ως η πρώτη ρυμούλκηση αεροσκάφους με αποκλειστικά ηλεκτρική ισχύ.

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Συνολικά, κατά τη διάρκεια των τριών προσπαθειών, το SUV και το Boeing διένυσαν από κοινού περίπου 1,6 χιλιόμετρα. Πίσω από το τιμόνι βρισκόταν ο Mark Gallifant, ανώτερος τεχνικός της BYD στη Βρετανία, ο οποίος έχει εμπειρία σε ανάλογες δοκιμασίες, καθώς στο παρελθόν είχε ρυμουλκήσει ακόμη και διώροφο λεωφορείο γεμάτο επιβάτες.

Για την ιστορία, να αναφέρουμε πως, μετά την ολοκλήρωση της δοκιμασίας, το Denza BAO 5 δεν εμφάνισε εμφανείς ζημιές στο σύστημα κίνησης ή στο πλαίσιο, παρά την τεράστια καταπόνηση που δέχθηκε.