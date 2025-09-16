Το Renault Megane θα μεταμορφωθεί σε hot-hatch;

O CEO της γαλλικής αυτοκινητοβιομηχανίας επιβεβαίωσε ότι στο μέλλον το μοντέλο θα δίνει έμφαση στην οδηγική απόλαυση.

Την άγουσα για τα αποδυτήρια πήρε το 2023 το Renault Megane RS, με κύκνειο άσμα μια περιορισμένης παραγωγής έκδοση υπό την ονομασία Ultimate.

Πλέον το μοντέλο σταδιοδρομεί ως αμιγώς ηλεκτρικό hatchback με το όνομα Megane E-Tech Electric, διακρινόμενο για το τεχνολογικά προηγμένο οπλοστάσιό του, όπως μαρτυρούν οι περισσότερες από 300 πατέντες που έχουν κατατεθεί για τη σχεδίαση του αυτοκινήτου και της πλατφόρμας του.

Έκδοση “RS” δεν προσφέρεται, αλλά αυτό δεν αποκλείεται να αλλάξει. Ειδικότερα, σύμφωνα με δηλώσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου της Renault, Fabrice Cambolive, στο πλαίσιο της IAA Mobility 2025, το Megane αναμένεται να επαναπροσδιορίσει τη θέση του στην αγορά ως ένα hot hatch, ενώ φαίνεται ότι θα διατεθεί και σε μια ισχυρή έκδοση με ιδιαίτερα fun-to-drive χαρακτήρα.

Τα τελευταία χρόνια, η γαλλικά μάρκα έχει αρχίσει να πειραματίζεται ξανά με σπορ εκδόσεις, παρουσιάζοντας το πισωκίνητο αμιγώς ηλεκτρικό 5 Turbo 3E, ένα «καυτό» μοντέλο 540 ίππων που ολοκληρώνει το 0-100 χλμ./ώρα σε 3,5 δλ. και αναπτύσσει μέγιστη ταχύτητα 270 χλμ./ώρα.

Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα, το νέο κορυφαίο Megane E-Tech δεν αναμένεται να επιτυγχάνει τόσο μεγάλη ιπποδύναμη, έχοντας μια πιο… γήινη ισχύ, συμβατή με τα χαρακτηριστικά της πλατφόρμας Ampr Medium.