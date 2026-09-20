Το σπορ Toyota των 215 κυβικών εκατοστών που κοστίζει 2.200 ευρώ

Η συντήρηση είναι εύκολη, χάρη στον ανοξείδωτο, ανθεκτικό στη σκουριά άξονα του πίσω συστήματος και στις μεταλλικές σωληνώσεις καυσίμου.

O πρόεδρος της Toyota, Akio Toyoda, θέλει περισσότερο κόσμο να ασχοληθεί με το καρτ και, για να συμβάλει σε αυτό που ακούγεται σαν μια ιδιαίτερα συναρπαστική εποχή για τους λάτρεις της αυτοκίνησης, η Gazoo Racing λάνσαρε το δικό της δημιούργημα.

Γνωστό ως GR Kart, το νέο δημιούργημα της Toyota έχει σχεδιαστεί ώστε να χωρά σε δημοφιλή ιαπωνικά πολυμορφικά, όπως τα Toyota Noah και Voxy, χωρίς να απαιτείται αποσυναρμολόγηση.

Και, όπως ακριβώς συμβαίνει με ένα αυτοκίνητο δρόμου της Toyota, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην αντοχή και την αξιοπιστία -κάτι που δεν ισχύει για τα περισσότερα καρτ.

Το GR Kart λανσάρεται ως ένα αγωνιστικό καρτ για αρχάριους και κινείται από κινητήρα 215 κ.εκ. με σύγχρονο καρμπυρατέρ.

Η Toyota δεν αναφέρει πόση ισχύ αποδίδει, το καρτ όμως ζυγίζει 83 κιλά και διαθέτει αυτοφορτιζόμενη μπαταρία. Χρησιμοποιεί σύστημα μετάδοσης με ιμάντα και αυτόματο τεντωτήρα, εξαλείφοντας την ανάγκη για χειροκίνητη ρύθμιση του ιμάντα. Έτσι, ακόμη και όσοι δεν ξέρουν να χρησιμοποιούν κλειδί ή κατσαβίδι θα μπορούν να το έχουν στην κατοχή τους.

Η συντήρηση είναι ακόμη ευκολότερη χάρη στον ανοξείδωτο, ανθεκτικό στη σκουριά άξονα του πίσω συστήματος και στις μεταλλικές σωληνώσεις καυσίμου. Και δεν είναι μόνο για παιδιά, καθώς η Toyota αναφέρει ότι το ρυθμιζόμενο τιμόνι και η συρόμενη βάση των πεντάλ επιτρέπουν στο GR Kart να φιλοξενεί οδηγούς με ύψος από 1,35 έως 1,85 μέτρα. Με άλλα λόγια, μπορεί να το απολαύσει ολόκληρη η οικογένεια.

Χωράει παντού

Η Toyota έλαβε υπόψη της και το θέμα της αποθήκευσης κατά την εξέλιξη του καρτ. Κάθε GR Kart διαθέτει δοχείο συλλογής λαδιού κινητήρα, ενώ το στόμιο πλήρωσης καυσίμου έχει τοποθετηθεί έτσι ώστε το καρτ να μπορεί να αποθηκεύεται σε όρθια θέση χωρίς να χρειάζεται να αδειάσουν η βενζίνη και το λάδι του κινητήρα. Ακόμη και όσοι ζουν σε μικρά και περιορισμένα διαμερίσματα μπορεί να βρουν αρκετό χώρο για να το αποθηκεύσουν.

Το καρτ διατίθεται σήμερα σε 36 πίστες καρτ σε ολόκληρη την Ιαπωνία. Η τιμή του ξεκινά από 385.000 γιεν, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 2.200 ευρώ.