Το Subaru Impreza του Colin McRae θα μπορούσε να γίνει Lego

Aυστηρή απαίτηση για 10.000 υποστηρικτές προκειμένου να περάσει στη φάση αξιολόγησης.

Το μπλε και χρυσό Subaru Impreza του Colin McRae, με το οποίο συμμετείχε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι (WRC), έχει αναπαραχθεί σε μοντέλα υπό κλίμακα, βιντεοπαιχνίδια, ακόμη και σε τατουάζ.

Τώρα, μια σχεδιασμένη έκδοση Lego του θρυλικού αγωνιστικού με τα χρώματα της 555 ανεβαίνει στις τάσεις της πλατφόρμας Lego Ideas και η ψήφος του κοινού μπορεί να βοηθήσει να αποφασιστεί αν θα φτάσει ποτέ στα ράφια των καταστημάτων. Το πρότζεκτ είναι ήδη ενεργό στην πλατφόρμα ψηφοφορίας της Lego και συγκεντρώνει υποστήριξη τόσο από φίλους του ράλι όσο και από λάτρεις των κατασκευών με τουβλάκια.

Η κατασκευή αναπαριστά το Impreza WRC Coupe του McRae με την κλασική εμφάνιση της ομάδας Subaru World Rally Team. Αν το πρότζεκτ φτάσει το όριο των 10.000 ψήφων της πλατφόρμας, η ομάδα της Lego θα πρέπει να εξετάσει σοβαρά το ενδεχόμενο να το μετατρέψει σε επίσημο σετ παραγωγής, σημειώνει το motor1.com.

Το πρότζεκτ Lego Ideas για το Subaru Impreza WRC του Colin McRae

Η υποβολή στην πλατφόρμα Lego Ideas βασίζεται στο Impreza WRC που έκανε διάσημο ο McRae και το μετατρέπει σε ένα λεπτομερές μοντέλο επίδειξης. Ο δημιουργός του σχεδίου προσπάθησε να «κατασκευάσει από το μηδέν» μια εκδοχή που οι φίλοι του ράλι θα αναγνωρίσουν αμέσως, χρησιμοποιώντας τις τυπικές τεχνικές κατασκευής της Lego και τα εξαρτήματα που ανήκουν στη συνηθισμένη γκάμα της εταιρείας.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα σχετικά με το πρότζεκτ, το σετ αποτελείται από 1.925 κομμάτια και είναι ήδη διαθέσιμο στην πλατφόρμα Lego Ideas, πράγμα που σημαίνει ότι οποιοσδήποτε διαθέτει δωρεάν λογαριασμό Lego μπορεί να το υποστηρίξει. Ο δημιουργός το παρουσιάζει ως έναν τρόπο να μετατραπεί ένας πραγματικός θρύλος του ράλι σε επίσημο προϊόν Lego, δίπλα σε άλλα σετ εμπνευσμένα από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό στο οικοσύστημα της Ideas, όπως η δημοφιλής ιδέα του Renault 5 Turbo 3E.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο συγκεκριμένος δημιουργός προσπαθεί να μεταφέρει το Impreza του McRae σε μορφή Lego. Ένα προηγούμενο πρότζεκτ Subaru Impreza WRC από τον ίδιο δημιουργό είχε συγκεντρώσει στο παρελθόν τις απαιτούμενες 10.000 υποστηρίξεις και είχε προκριθεί στο δεύτερο στάδιο αξιολόγησης της Lego Ideas για το 2025, όμως τελικά απορρίφθηκε κατά την επίσημη διαδικασία εξέτασης.

Τι πρέπει να συμβεί στη συνέχεια

Από πλευράς διαδικασίας, οι απαιτήσεις είναι απλές αλλά αυστηρές. Το πρότζεκτ McRae Impreza χρειάζεται να συγκεντρώσει 10.000 υποστηρικτές στην πλατφόρμα Lego Ideas προτού η εταιρεία το εξετάσει επίσημα για πιθανή παραγωγή. Μόλις ξεπεράσει αυτό το όριο μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα, η ομάδα της Lego αξιολογεί αν ο σχεδιασμός μπορεί να κατασκευαστεί σε μεγάλη κλίμακα, πόσο σύνθετη και δαπανηρή θα ήταν η παραγωγή του και αν είναι εφικτή η αδειοδότηση, συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων από τη Subaru και από τους κατόχους των δικαιωμάτων για το όνομα και την εικόνα του McRae.

Εάν ένα πρότζεκτ περάσει αυτή την αξιολόγηση, η Lego προχωρά στη διαπραγμάτευση των απαραίτητων αδειών και το μετατρέπει σε ένα επίσημο σετ που πωλείται παγκοσμίως. Ο δημιουργός του σχεδίου αναφέρεται στη συσκευασία, λαμβάνει δέκα αντίτυπα του τελικού σετ και ένα ποσοστό από τις καθαρές πωλήσεις, ενώ οι αγοραστές αποκτούν ακόμη ένα επίσημα αδειοδοτημένο αγωνιστικό αυτοκίνητο ράλι για τη συλλογή τους.

Προς το παρόν, η αποστολή για τους φίλους του Impreza και του McRae είναι απλή: να συνδεθούν στην πλατφόρμα, να δώσουν την ψήφο τους και να δουν αν αυτό το Subaru θα καταφέρει να περάσει τα στάδια αξιολόγησης της Lego Ideas, στα οποία είχε σταματήσει ο προκάτοχός του.