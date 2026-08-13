Το «θησαυροφυλάκιο» 4,5 δισ. δολαρίων ενός αμερικανικού κολοσσού

Η διευθύνουσα σύμβουλος της GM, Mary Barra, έχει δεσμευτεί να αναδιαμορφώσει την εφοδιαστική αλυσίδα της εταιρείας και να δημιουργήσει ένα σύστημα που θα μπορεί να διαχειρίζεται αποτελεσματικότερα τις διαταραχές.

Η General Motors (GM), έχοντας πληγεί τα τελευταία χρόνια από σοβαρές ελλείψεις κρίσιμων πρώτων υλών, δημιουργεί ένα «δίχτυ ασφαλείας» ύψους 4,5 δισ. δολαρίων, με στόχο να διασφαλίσει τη συνεχή ροή βασικών εξαρτημάτων ακόμη και σε περίπτωση προβλημάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Η αυτοκινητοβιομηχανία επιδιώκει να αποτρέψει μελλοντικές ελλείψεις εξασφαλίζοντας την προμήθεια εξαρτημάτων μέσω μιας συμφωνίας, στο πλαίσιο της οποίας χρηματοδοτεί την αγορά απαραίτητων εξαρτημάτων, σημειώνει η Wall Street Journal.

Η κίνηση αποσκοπεί στο να δώσει στους προμηθευτές επαρκή κεφάλαια ώστε να διατηρούν την παραγωγή τους και, ενδεχομένως, να δημιουργούν αποθέματα εξαρτημάτων. Παράλληλα, η GM θα μπορεί να διατηρεί σε λειτουργία τις γραμμές συναρμολόγησής της σε περίπτωση διαταραχών στην εφοδιαστική αλυσίδα, χωρίς να χρειάζεται να δεσμεύει μεγάλα ποσά.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της GM, Mary Barra, έχει δεσμευτεί να αναδιαμορφώσει την εφοδιαστική αλυσίδα της εταιρείας και να δημιουργήσει ένα σύστημα που θα μπορεί να διαχειρίζεται αποτελεσματικότερα τις διαταραχές.

«Ο κλάδος μας έχει αντιμετωπίσει σημαντικές διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα στο παρελθόν, για διάφορους λόγους, και είναι ασφαλές να θεωρούμε ότι θα υπάρξουν και στο μέλλον», ανέφερε η GM. «Το πρόγραμμα αυτό θα βοηθήσει να διασφαλίσουμε ότι είμαστε προετοιμασμένοι για πολλαπλά πιθανά σενάρια».

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η εταιρεία διαχείρισης εφοδιαστικών αλυσίδων Procura θα λάβει χρηματοδότηση μέσω τραπεζικού σχήματος υπό την ηγεσία των JPMorgan Chase και Santander. Η Procura θα προκαταβάλλει χρήματα σε ορισμένους προμηθευτές για λογαριασμό της GM, παρέχοντάς τους το κεφάλαιο που χρειάζονται για να κατασκευάζουν και να αποθηκεύουν αποθέματα ειδικά για την αυτοκινητοβιομηχανία του Ντιτρόιτ.

Η σημαντική αυτή δέσμευση υπογραμμίζει την προσπάθεια της GM να αποφύγει την επανάληψη των σοβαρών ελλείψεων που έχουν ταλαιπωρήσει τον κλάδο τα τελευταία χρόνια.

Η έλλειψη ημιαγωγών που ακολούθησε την πανδημία κόστισε στη GM δισεκατομμύρια δολάρια, καθώς η αυτοκινητοβιομηχανία αναγκάστηκε κατά διαστήματα να διακόπτει τη λειτουργία εργοστασίων συναρμολόγησης σε ολόκληρη τη Βόρεια Αμερική.

Πέρα από τους ημιαγωγούς, η GM και άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν αντιμετωπίσει χρεοκοπίες προμηθευτών, καθυστερήσεις στις μεταφορές μέσω σιδηροδρομικών δικτύων, καθώς και έντονες διακυμάνσεις στις τιμές των πρώτων υλών, οι οποίες έχουν επιβαρύνει το δίκτυο προμήθειας εξαρτημάτων του κλάδου.

Η GM ανέφερε ότι η συμφωνία αποσκοπεί στη διασφάλιση της διαθεσιμότητας εξαρτημάτων σε περίπτωση μιας σειράς απρόβλεπτων γεγονότων, από κυβερνοεπιθέσεις και ξαφνικές αυξήσεις της ζήτησης έως φυσικές καταστροφές.