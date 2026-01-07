Το Toyota Yaris αναβαθμίστηκε – Οι αλλαγές

Το δημοφιλές ιαπωνικό supermini υποβλήθηκε σε μικρές επεμβάσεις που έχουν ως στόχο να το κρατήσουν στις πρώτες θέσεις των πωλήσεων.

Το Toyota Yaris συνεχίζει να καταγράφει ιδιαίτερα υψηλές εμπορικές πτήσεις, συνδράμοντας καθοριστικά στις εντυπωσιακές επιδόσεις της ιαπωνικής μάρκας.

Η Toyota, ωστόσο, δεν συμβιβάζεται με την υφιστάμενη επιτυχία του Yaris, και για να διατηρήσει εξίσου ζεστό το ενδιαφέρον για το ιαπωνικό supermini, προχώρησε στην αναβάθμισή του.

Η βασική αλλαγή αφορά την εξοπλιστική έκδοση Mid+, η οποία σύμφωνα με την Toyota επιλέγεται περίπου από το 40% των πελάτων της. Το εν λόγω πακέτο φέρει νέες ματ μαύρες ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών (έναντι 16” προηγουμένως), διανθισμένες με νέα μπουλόνια σε σκούρο χρώμιο.

Στο εσωτερικό, τα καθίσματα έχουν πιο σπορ σχεδίαση, αναβαθμισμένο ύφασμα και ένα κομψό μοτίβο ραφών τριών χρωμάτων, σε αποχρώσεις του γκρι.

Παράλληλα, η έκδοση Mid+ περιλαμβάνει στον βασικό εξοπλισμό ακόμα περισσότερες τεχνολογίες, όπως σύστημα «έξυπνης» εισόδου, εκκίνηση με το πάτημα κουμπιού, ασύρματη φόρτιση και ατμοσφαιρικό φωτισμό.

Επιπλέον, σε όλες τις εξοπλιστικές εκδόσεις του μοντέλου θα προσφέρεται και το κομψό χρώμα Celestite Grey που διευρύνει περαιτέρω τη χρωματική παλέτα.

Η Toyota δεν προχώρησε σε αλλαγές στο σύστημα κίνησης του Yaris και επομένως θα συνεχίζει να προσφέρεται σε πλήρως υβριδικές εκδόσεις με απόδοσης 116 ή 130 PS.

Όπως ανακοίνωσε η ιαπωνική μάρκα, η αναβαθμισμένη γκάμα Toyota Yaris θα είναι διαθέσιμη για παραγγελία σε όλη την Ευρώπη κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026.