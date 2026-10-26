Το Volkswagen που έλαβε 10.000 παραγγελίες σε 19 ώρες

Το νέο ηλεκτρικό μοντέλο της FAW-Volkswagen κατάφερε να σημειώσει 10.000 παραγγελίες σε λιγότερο από 24 ώρες.

Εντυπωσιακή είσοδο στην αγορά αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων πραγματοποιεί στην κινεζική αγορά η κοινοπραξία FAW-Volkswagen με το Jetta M6.

Το νέο προσθιοκίνητο ηλεκτρικό σεντάν κατάφερε να συγκεντρώσει περισσότερες από 10.000 επιβεβαιωμένες παραγγελίες μέσα σε μόλις 19 ώρες από την επίσημη κυκλοφορία του στις 22 Οκτωβρίου.

Πρόκειται για «κλειδωμένες» κρατήσεις, καθώς οι αγοραστές κατέβαλαν τη μη επιστρέψιμη προκαταβολή της τάξεως των 3.000 έως 5.000 γουάν (περίπου 300 με 400 ευρώ) που ζητούσε η εταιρεία.

Το όνομα Jetta στην Κίνα έχει χρησιμοποιηθεί για χάρη μιας υπομάρκας που έχει δημιουργήσει ο γερμανικός κολοσσός στην Κίνα, η οποία κατασκευάζει προσιτά αυτοκίνητα αποκλειστικά για την συγκεκριμένη αγορά. Μέχρι σήμερα διέθετε αποκλειστικά μοντέλα με κινητήρες εσωτερικής καύσης, όμως το M6 αποτελεί το πρώτο της βήμα στην αμιγώς ηλεκτρική κινητικότητα, στοχεύοντας στο να προσελκύσει αγοραστές που αναζητούν ένα σύγχρονο ηλεκτρικό αυτοκίνητο σε ιδιαίτερα χαμηλή τιμή.

Ηλεκτρικό σεντάν με μήκος 4,8 μέτρα

Το Jetta M6 είναι ένα σεντάν αυτοκίνητο με μήκος 4,8 μέτρα, πλάτος 1,86 μέτρα, ύψος 1,5 μέτρων, ενώ το μεταξόνιο των 2.820 χιλιοστών, σύμφωνα με τη Volkswagen, επιτρέπει στο αυτοκίνητο να μεταφέρει άνετα 5 επιβάτες.

Το αυτοκίνητο εξοπλίζεται με γόνατα McPherson μπροστά και ημιάκαμπτο άξονα πίσω και παράλληλα διαθέτει ορισμένες έξυπνες πρακτικές λύσεις που το κάνουν πιο ελκυστικό, όπως δυνατότητα αμφίδρομης φόρτισης V2L έως 3,5 kW για τροφοδοσία ηλεκτρικών συσκευών και μπροστινά καθίσματα που αναδιπλώνονται πλήρως δημιουργώντας ένα επίπεδο διπλό κρεβάτι. Η λειτουργία αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη τόσο για οδηγούς ταξί και υπηρεσιών ridesharing που θέλουν να αναπαυθούν όσο το αυτοκίνητο φορτίζει.

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Το Jetta M6 ξεχωρίζει επίσης για την τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης που ενσωματώνει στις πλουσιότερες εκδόσεις του. Πιο συγκεκριμένα, το αυτοκίνητο ενσωματώνει προηγμένες λειτουργίες L2 ADS και πλοήγηση σε αυτόματο πιλότο (Navigate on Autopilot) τόσο σε αστικό περιβάλλον όσο και στον αυτοκινητόδρομο.

Μάλιστα, η κοινοπραξία FAW-Volkswagen υπογράμμισε την εμπιστοσύνη της στην ασφάλεια και την αξιοπιστία του συστήματος, δεσμευόμενη δημόσια να αποζημιώσει τους ιδιοκτήτες για τυχόν περιστατικά ή συγκρούσεις που σχετίζονται με τη λειτουργία ADS κατά τον πρώτο χρόνο της ιδιοκτησίας του οχήματος.

Τιμές και κινητήρια σύνολα

Το κόστος απόκτησης του Jetta M6 ξεκινά από τα 79.800 γουάν (περίπου 10.600 ευρώ) για τη βασική έκδοση και φτάνει έως τα 99.800 γουάν (περίπου 13.500 ευρώ) για την επιλογή που βρίσκεται στην κορυφή της γκάμας.

Η εισαγωγική έκδοση ενσωματώνει έναν έναν ηλεκτροκινητήρα απόδοσης 113 kW (152 ίππων) στον μπροστινό άξονα, ο οποίος συνδυάζεται με μπαταρία LFP χωρητικότητας 42,9 kWh, προσφέροντας αυτονομία 465 χιλιομέτρων κατά το πρότυπο CLTC (περίπου 377 χιλιόμετρα κατά WLTP).

Οι ανώτερες εκδόσεις διαθέτουν ισχυρότερο κινητήρα 145 kW (194 ίππων), που μειώνει τον χρόνο της επιτάχυνσης 0-100 χλμ./ώρα από τα 8,3 στα 6,8 δευτερόλεπτα, καθώς και μεγαλύτερη μπαταρία 51,9 kWh, η οποία υπόσχεται αυτονομία έως και 555 χιλιομέτρων CLTC (περίπου 450 χιλιομέτρα WLTP).