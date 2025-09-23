Το Volvo EX90 αναβαθμίστηκε: Γρηγορότερη φόρτιση, μεγαλύτερη ασφάλεια

Χάρη στη νέα αρχιτεκτονική των 800 volt, το μεγάλο SUV της Volvo μπορεί να λάβει 250 χλμ. αυτονομίας σε μόλις 10 λεπτά.

Με σημαντικές αναβαθμίσεις σε software και hardware θα σταδιοδρομήσει το Volvo EX90, προβάλλοντας πιο ικανό στους τομείς της ασφάλειας και της φόρτισης.

Πλέον το σουηδικό πεντάμετρο SUV επωφελείται από νέα αρχιτεκτονική 800V (αντί για 400V) η οποία μειώνει τη θερμότητα που παράγεται κατά τη φόρτιση, με αποτέλεσμα να εξασφαλίζονται υψηλότερες ταχύτητες ανεφοδιασμού.

Η φόρτιση στο EX90 γίνεται πιο αποδοτική και χάρη στο λογισμικό διαχείρισης μπαταρίας που αναπτύχθηκε εσωτερικά από τη Volvo. Με την αρωγή ενός «έξυπνου» αλγόριθμου, ο ανεφοδιασμός με 250 χλμ. σε ταχυφορτιστή δεν απαιτεί πάνω από 10 λεπτά.

Επιπροσθέτως, η τεχνολογία των 800V προσφέρει περισσότερη ισχύ για ταχύτερες επιταχύνσεις, την ίδια ώρα που αξιοποιεί την ενέργεια με πιο αποδοτικό τρόπο, ενώ μειώνει τη χρήση υλικών, εξασφαλίζοντας μειωμένο βάρος τόσο για την μπαταρία όσο και για τους ηλεκτροκινητήρες.

Έμφαση έχει δοθεί και στον τομέα της ασφάλειας, με τη Volvo να εξοπλίζει το EX90 με ειδοποιήσεις για ολισθηρές δρόμους, δυνητικούς κινδύνους και ατυχήματα στη διαδρομή, ενώ έχει ενσωματωθεί και αυτόματη λειτουργία e-call με το Emergency Stop Assist (ESA).

Σημειώνεται ότι το ESA είναι σχεδιασμένο για την ακινητοποίηση του αυτοκινήτου με ελεγχόμενο τρόπο στη λωρίδα του, εφόσον ο οδηγός δεν ανταποκριθεί σε σχετικές προειδοποιήσεις (βλ. απώλεια προσοχής ή μη επαφή των χεριών με το τιμόνι).

Μόλις το αυτοκίνητο σταματήσει, η νέα λειτουργία e-call θα συνδέσει αυτόματα το όχημα με ένα κέντρο κλήσεων έκτακτης ανάγκης συνδεδεμένο με τη Volvo. Στη συνέχεια το κέντρο μπορεί να συνομιλήσει μιλήσει με τους επιβάτες και, εφόσον χρειαστεί, να καλέσει τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Η λίστα με τις νέες λειτουργίες περιλαμβάνει, επίσης, διευρυμένη λειτουργικότητα αυτόματου ελιγμού έκτακτης ανάγκης στο σκοτάδι, καθώς και το Park Pilot Assist για παράλληλο παρκάρισμα.

Παράλληλα, όπως ανακοινώνει η Volvo, χάρη στην αναβάθμιση ενός διπλού κεντρικού υπολογιστή, βασισμένου στο NVIDIA DRIVE AGX Orin, το EX90 διαθέτει πλέον 500 TOPS (τρισεκατομμύρια λειτουργίες ανά δευτερόλεπτο) υπολογιστικής ισχύος, επιτρέποντας στη μάρκα να αξιοποιήσει περαιτέρω την τεχνητή νοημοσύνη, τα δεδομένα αλλά και και το λογισμικό, για την ενίσχυση της ασφάλειας και της συνολικής απόδοσης του μοντέλου.

Τέλος, το αναβαθμισμένο Volvo EX90 είναι διαθέσιμο και με ηλεκτροχρωμική οροφή, δίνοντας τη δυνατότητα στον οδηγό να ρυθμίζει τη διαφάνεια του γυαλιού με το πάτημα ενός πλήκτρου.