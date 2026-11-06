To Yangwang U9 Xtreme έσπασε το φράγμα των 500 χλμ./ώρα στο Άμπου Ντάμπι

Το ηλεκτρικό hypercar της Yangwang ξεπέρασε για πρώτη φορά στην ιστορία της αυτοκίνησης το όριο των 500 χλμ./ώρα, καταρρίπτοντας το δικό του προηγούμενο ρεκόρ τελικής ταχύτητας. Με τέσσερις ηλεκτροκινητήρες, συνδυαστική ισχύ που υπερβαίνει τους 3.000 ίππους και τεχνολογία 1.200V, το U9 Xtreme γράφει ιστορία.

Το άτυπο φράγμα των 500 χλμ./ώρα, ένας από τους πιο δύσκολους και… απρόσιτους στόχους στην ιστορία της αυτοκίνησης, αποτελεί πλέον πραγματικότητα για ένα αυτοκίνητο παραγωγής με αμιγώς ηλεκτρικό σύστημα κίνησης. Πρωταγωνιστής είναι το Yangwang U9 Xtreme, το hypercar της πολυτελούς μάρκας της BYD, η οποία πέτυχε νέο παγκόσμιο ρεκόρ ταχύτητας στο Άμπου Ντάμπι, ανεβάζοντας τον πήχη πάνω από το προηγούμενο δικό του επίτευγμα των 496,22 χλμ.ώρα.

Η προσπάθεια πραγματοποιήθηκε την 1η Νοεμβρίου 2026, στον αυτοκινητόδρομο Sheikh Khalifa Bin Zayed International Road (E11), στην περιοχή Al Dhafra των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Πίσω από το τιμόνι του κινεζικού μοντέλου βρέθηκε και πάλι ο Marc Basseng, ο οδηγός αγώνων που είχε οδηγήσει το U9 Xtreme στο προηγούμενο ρεκόρ, τον Σεπτέμβριο του 2025, στην πίστα δοκιμών ATP Papenburg της Γερμανίας.

Τελική 503,17 χλμ./ώρα σε κλειστό δημόσιο δρόμο

Η νέα επίδοση των 503,17 χλμ./ώρα εξασφάλισε στην κινεζική εταιρεία δύο διακρίσεις στα βιβλία του Guinness World Records: η πρώτη για την υψηλότερη ταχύτητα που έχει επιτευχθεί από αυτοκίνητο παραγωγής προς μία κατεύθυνση και η δεύτερη για την υψηλότερη ταχύτητα από ηλεκτρικό αυτοκίνητο παραγωγής στην ίδια διαδικασία. Όπως επισήμως ανακοινώθηκε, το επίτευγμα του Yangwang U9 Xtreme αναγνωρίστηκε και από τη FIA.

Η συγκεκριμένη προσπάθεια είχε τις δικές της ιδιαιτερότητες, καθώς πραγματοποιήθηκε σε δημόσιο δρόμο και όχι σε ειδικά διαμορφωμένη πίστα δοκιμών. Για τις ανάγκες του εγχειρήματος διατέθηκε τμήμα δρόμου μήκους 10 χλμ., με τη μεγαλύτερη ευθεία στο συγκεκριμένο τμήμα να φτάνει τα 7 χλμ. Η γειτνίαση ωστόσο με την έρημο και η καθημερινή κυκλοφορία επέβαλαν εκτεταμένο καθαρισμό και έλεγχο της ασφάλτου, ώστε να απομακρυνθούν ακόμη και μικροσκοπικά μεταλλικά υπολείμματα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα ελαστικά.

Στις δύο πρώτες προσπάθειες, οι οποίες έλαβαν χώρα στις 31 Οκτωβρίου, το U9 Xtreme έφτασε σε τελική ταχύτητα τα 490 χλμ./ώρα. Στη συνέχεια, οι μηχανικοί της Yangwang προχώρησαν σε περαιτέρω ρυθμίσεις, προετοιμάζοντας το αυτοκίνητο για τις τελικές προσπάθειες. Στο πλαίσιο αυτό, προχώρησαν σε τροποποίησεις με στόχο τη βελτιστοποίηση της θερμοκρασίας της μπαταρίας και των ηλεκτροκινητήρων, άλλαξαν τη γωνία της πίσω αεροτομής για μεγαλύτερη κάθετη δύναμη στον πίσω άξονα, αναπροσάρμοσαν το λογισμικό της ανάρτησης και ρύθμισαν εκ νέου τις πιέσεις των ελαστικών. Η δεύτερη προσπάθεια της επόμενης ημέρας ήταν αυτή που έφερε το ιστορικό αποτέλεσμα.

Πάνω από 3.000 ίπποι και αρχιτεκτονική 1.200V

Το U9 Xtreme αποτελεί την ακραία εξέλιξη του ηλεκτρικού U9, με την ισχύ να έχει αυξηθεί από τους 1.287 PS της συμβατικής έκδοσης σε περισσότερους από 3.000 ίππους. Καθένας από τους τέσσερις ηλεκτροκινητήρες αποδίδει 755 ίππους (555 kW), ενώ μπορεί να περιστρέφεται έως τις 30.000 σ.α.λ. Η αναλογία ισχύος προς βάρος φτάνει τους 1.217 ίππους ανά τόνο.

Για να επιτευχθούν αυτές οι επιδόσεις, η BYD αξιοποίησε εξειδικευμένα υλικά στην κατασκευή των ηλεκτροκινητήρων, μεταξύ των οποίων εξαιρετικά λεπτό πυριτιούχο χάλυβα πάχους μόλις 0,1 χλστ. στον στάτορα, χάλυβα υψηλής αντοχής 970 MPa στον ρότορα και αλουμίνιο αεροδιαστημικών προδιαγραφών στο περίβλημα.

Καθοριστικό ρόλο παίζει επίσης η νέα ηλεκτρική αρχιτεκτονική των 1.200V, η οποία καθιστά το U9 Xtreme το πρώτο μοντέλο παραγωγής με τέτοια τεχνολογία. Σε σύγκριση με τα 800V του απλού U9, η νέα πλατφόρμα υποστηρίζει τάση έως και 1.000A, συμβάλλοντας στην αποδοτικότερη διαχείριση της ενέργειας και της θερμότητας. Σύμφωνα με την εταιρεία, σε αντίστοιχη ισχύ η παραγωγή θερμότητας μειώνεται έως και κατά 67%.

Η τροφοδοσία των τεσσάρων ηλεκτροκινητήρων γίνεται από μια μπαταρία τύπου Blade με χημεία λιθίου-σιδήρου-φωσφορικού άλατος (LFP). Η ενεργειακή πυκνότητα ισχύος ανά στοιχείο έχει αυξηθεί κατά 170% σε σχέση με ένα σύστημα 800V, επιτρέποντας ρυθμό εκφόρτισης 30C. Αυτό αντιστοιχεί θεωρητικά σε πλήρη εκφόρτιση της μπαταρίας μέσα σε δύο λεπτά, ενώ στην πράξη καταδεικνύει τη δυνατότητά της να διαχειρίζεται εξαιρετικά υψηλά ρεύματα χωρίς υπερθέρμανση ή σημαντική υποβάθμιση. Ακόμη και με το επίπεδο φόρτισης στο 20%, η μπαταρία μπορεί να υποστηρίξει ισχύ 1.800 kW. Παράλληλα, η μέγιστη ισχύς ανάκτησης ενέργειας ξεπερνά τα 700 kW, μειώνοντας την καταπόνηση των μηχανικών φρένων σε συνθήκες έντονης οδήγησης.

Ανάρτηση που ελέγχει τις κινήσεις του αμαξώματος

Εξίσου σημαντική είναι η τεχνολογία DiSus-X Intelligent Body Control System, η οποία χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά ελεγχόμενα αμορτισέρ διπλής βαλβίδας. Το σύστημα μπορεί να αναπτύξει ενεργή δύναμη έως 50 kN μέσα σε μόλις 120 χιλιοστά του δευτερολέπτου, πραγματοποιώντας ανεξάρτητες κατακόρυφες ρυθμίσεις σε κάθε τροχό. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζει τις κλίσεις του αμαξώματος κατά την επιτάχυνση και την επιβράδυνση, ενώ στις στροφές μπορεί να εξασφαλίσει μηδενική κλίση ή ακόμη και αρνητική κλίση έως 2,43 μοίρες, σε πλευρική επιτάχυνση 0,3 g. Η συγκεκριμένη λειτουργία θυμίζει την κίνηση μιας μοτοσικλέτας, με το αμάξωμα να γέρνει προς το εσωτερικό της στροφής.

Το σύστημα συνεργάζεται με την πλατφόρμα e4, η οποία διαθέτει ανεξάρτητο έλεγχο της ροπής σε κάθε τροχό. Η κατανομή της δύναμης προσαρμόζεται περισσότερες από 100 φορές ανά δευτερόλεπτο, με στόχο τη διατήρηση της πρόσφυσης και του ελέγχου ακόμη και σε ακραίες ταχύτητες. Για την επαφή με την άσφαλτο, η Yangwang συνεργάστηκε με την Giti Tire στην εξέλιξη ειδικών ημι-σλικ ελαστικών, με σύνθεση γόμας και σχεδίαση πέλματος προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις του αυτοκινήτου. Παράλληλα, η ειδική επεξεργασία στην επιφάνεια επαφής ζάντας και ελαστικού, σε συνδυασμό με το λιπαντικό υψηλού ιξώδους, περιορίζει την ολίσθηση μεταξύ τους κατά την έντονη επιτάχυνση και πέδηση.

Μόλις 30 αυτοκίνητα σε όλο τον κόσμο

Το U9 Xtreme δεν περιορίζεται στην επίτευξη εξαιρετικών επιδόσεων στην ευθεία. Με την ίδια ακριβώς τεχνική διαμόρφωση έχει καταγράψει χρόνο 6 λεπτών και 59,157 δευτερολέπτων στο διάσημο Nordschleife του Nurburgring, επίδοση που αποτελεί ρεκόρ γύρου για ηλεκτρικό αυτοκίνητο παραγωγής.

Η παραγωγή του μοντέλου θα περιοριστεί σε μόλις 30 μονάδες παγκοσμίως. Το πρώτο αυτοκίνητο που κατασκευάστηκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές παραγωγής ονομάζεται «Dawn Moment» και παρουσιάστηκε στο φετινό Σαλόνι Αυτοκινήτου του Πεκίνου. Το αμάξωμά του διαθέτει φινίρισμα με εξαιρετικά λεπτή χρυσή σκόνη, εγκλωβισμένη κάτω από πολλαπλές στρώσεις διάφανου βερνικιού, ενώ τα ματ χρυσά τμήματα έχουν υποστεί ειδική επεξεργασία εμπνευσμένη από την παραδοσιακή κινεζική τεχνική λάκας.

Ήδη ορισμένοι από τους πρώτους πελάτες έχουν εγκρίνει τις εξατομικευμένες προδιαγραφές των αυτοκινήτων τους και προχωρούν στις διαδικασίες υπογραφής συμβολαίων και προγραμματισμού της παραγωγής. Έτσι, το hypercar της Yangwang περνά από το πεδίο των τεχνολογικών επιδείξεων σε εκείνο της εξαιρετικά περιορισμένης παραγωγής, διατηρώντας ως βασικό σημείο αναφοράς ένα επίτευγμα που μέχρι πρόσφατα έμοιαζε απλησίαστο για ηλεκτρικό μοντέλο παραγωγής.