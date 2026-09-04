Togg T6X: Αυτό είναι το νέο SUV των Τούρκων – Η τιμή του

Το Togg T6X θα εκπροσωπεί τη μάρκα στην κατηγορία των B-SUV, είναι αμιγώς ηλεκτρικό και ένα από τα «όπλα» του είναι η ανταγωνιστική του τιμή.

Η τουρκική αυτοκινητοβιομηχανία Togg αποκάλυψε το πρωτότυπο του νέου της B-SUV με την ονομασία T6X με το οποίο θέλει να διευρύνει τη γκάμα της που περιλαμβάνει μέχρι αυτήν τη στιγμή τα T10X και T10F.

Το νέο T6X, σύμφωνα με πληροφορίες από το στρατόπεδο της μάρκας, σχεδιάστηκε με έμφαση τη χρήση μέσα πόλη και στοχεύει να προσελκύσει το ευρύτερο αγοραστικό κοινό.

Η σχεδιαστική ταυτότητα του T6X διαφοροποιείται αισθητά από τα μεγαλύτερα αδέλφια του. Στο εμπρός μέρος ξεχωρίζουν τα επιθετικά φωτιστικά σώματα και τα φώτα ημέρας LED σε σχήμα αναποδογυρισμένου «L» στις άκρες του προφυλακτήρα, ενώ την εικόνα του αυτοκινήτου συμπληρώνει ένας αρκετά συμβατικός προφυλακτήρας.

Συνολικά, η σχεδιασή του είναι αρκετά συντηρητική, ωστόσο, επειδή πρόκειται για ένα πρωτότυπο και όχι για την έκδοση παραγωγής, η Togg είναι πιθανό να προχωρήσει σε μικρές αλλαγές.

Ηλεκτρικό με αυτονομία έως 350 χιλιόμετρα

To Τ6Χ παραγωγής θα είναι ηλεκτρικό. Θα ενσωματώνει μπαταρία χημείας LFP και σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, θα είναι σε θέση να προσφέρει αυτονομία μεταξύ 300 και 350 χιλιομέτρων σε μικτή χρήση. Όσον αφορά τη φόρτιση, το T6X θα έχει τη δυνατότητα να αναπληρώνει την ενέργεια της μπαταρίας του μέσα σε 25-30 λεπτά για το 20-80%.

Αρχική τιμή από 23.300 ευρώ

Βασικός πυλώνας για την εμπορική επιτυχία του νέου T6X θα είναι η ανταγωνιστική του τιμή. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο πως το αυτοκίνητο θα έχει αρχικό κόστος αγοράς τα 23.300 ευρώ, ενώ λέγεται πως η μάρκα θα το προσφέρει με ειδικά χρηματοδοτικά προγράμματα που θα κάνουν την απόκτησή του πιο εύκολη. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της εταιρείας, Fuat Tosyalı, οι παραγγελίες θα ξεκινήσουν τον Ιούνιο του 2027, ενώ οι πρώτες παραδόσεις στους ιδιοκτήτες προγραμματίζονται για τα τέλη του ίδιου μήνα.

Η άφιξη του Τ6Χ γίνεται σε μια περίοδο όπου η Togg μετρά ήδη σχεδόν 120.000 αυτοκίνητα στους δρόμους της Τουρκίας. Η υποστήριξή τους βασίζεται σε ένα αναπτυσσόμενο δίκτυο υποδομών, όπου το 80% των τεχνικών ζητημάτων επιλύεται πλέον εξ αποστάσεως μέσω ενημερώσεων λογισμικού. Παράλληλα, η εταιρεία στοχεύει να ανεβάσει την ετήσια παραγωγή στις 200.000 μονάδες, ενώ μελλοντικός της στόχος είναι να παρουσιάζει ένα νέο μοντέλο κάθε χρόνο.

Η Togg είναι η κορυφαία μάρκα ηλεκτρικών οχημάτων στην Τουρκία κατά τους πρώτους επτά μήνες του 2026, πουλώντας 25.848 οχήματα, σημειώνοντας αύξηση 30,4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Φωρογραφίες από: ahaber.com.tr