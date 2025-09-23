Tom Matano: Έφυγε από τη ζωή ο «πατέρας» του Mazda MX-5

Απεβίωσε σε ηλικία 76 ετών ο σχεδιαστής που επέτρεψε σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να βιώσουν τη χαρά της οδήγησης.

Φτωχότερος είναι εδώ και λίγες ημέρες ο κόσμος της αυτοκίνησης, καθώς το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 76 ετών, ο θρυλικός σχεδιαστής Tom Matano, «πατέρας» του πρώτου Mazda MX-5.

Γεννήθηκε στην ιαπωνική πόλη Ναγκασάκι το 1947, ενώ το 1983 ηγήθηκε του πρώτου στούντιο σχεδιασμού της Mazda στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου έδωσε σάρκα και οστά στο Miata. Λίγο αργότερα, επέβλεψε τον σχεδιασμό της τρίτης γενιάς του RX-7, που για πολλούς αποτελεί ένα από τα ομορφότερα αυτοκίνητα όλων των εποχών.

Αντιλαμβανόταν ότι για να πετύχει πραγματικά ένα μοντέλο όπως το MX-5 δεν αρκούσε το λανσάρισμά του στην αγορά. Για το Matano το Miata έπρεπε να έχει ψυχή και επομένως φρόντιζε να το εξελίσσει συνεχώς, έδινε το «παρών» σε εκδηλώσεις που αφορούσαν το μοντέλο και υποστήριζε μέχρι τέλους όσους χρησιμοποιούσαν το roadster σε αγώνες.

Το 1969 αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Seikei του Τόκιο με πτυχίο μηχανικού, αλλά το 1970, η αγάπη του για τη σχεδίαση αυτοκινήτων τον οδήγησε στις ΗΠΑ για να φοιτήσει στο Art Center College of Design στην Πασαντίνα της Καλιφόρνια.

Μετά την αποφοίτησή του, εισήλθε στη General Motors για το τμήμα της Oldsmobile, προτού μετακομίσει στην Αυστραλία ώστε να εργαστεί στο στούντιο σχεδιασμού της Holden.

Μετά από 7 έτη στη Holden, μετακινήθηκε στη Γερμανία και εργάστηκε για τη BMW, αλλά γρήγορα επέστρεψε στη Νότια Καλιφόρνια ως επικεφαλής σχεδιασμού του στούντιο της Mazda στη Βόρεια Αμερική, στο Ίρβαϊν.

Μαζί με τον Shunji Tanaka τον βασικό εμπνευστή της σχεδιαστικής φιλοσοφίας του πρώτου Miata και τον πρώην δημοσιογράφο Bob Hall, ο Matano είχε καθοριστική συμβολή στη δημιουργία του θρύλου του MX-5. Στόχος του δεν ήταν απλώς η δημιουργία ενός σπορ αυτοκινήτου, αλλά η καλλιέργεια μιας μακροχρόνιας κληρονομιάς.

Μετά τις επιτυχίες των Miata και RX-7, ο Matano ανέβηκε στην ιεραρχία, αναλαμβάνοντας την ηγεσία του τμήματος R&D στη Mazda Βόρειας Αμερικής και αργότερα την εποπτεία όλων των στούντιο σχεδιασμού της εταιρείας παγκοσμίως.

«Το κάθε σχέδιο της Mazda έχει μια ψυχή που επικοινωνεί μέσω των επιφανειών των οχημάτων που δημιουργούμε. Υπάρχει μια συναισθηματική σύνδεση και έπειτα υπάρχει η αφή και η αίσθηση των υλικών στο εσωτερικό, μέσω των οποίων συμβαίνει η ανθρώπινη αλληλεπίδραση»,είχε πει ο Tom Matano, ο οποίος αφήνει πίσω του μια σπουδαία κληρονομιά.